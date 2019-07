Primeira ICO do RENBDO aprovada para fundos de caráter irreversível da UE

LONDRES, 22 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- A RENBDO.io tem o prazer de anunciar que a primeira campanha de oferta inicial de moedas (ICO, em inglês) realizada pelo RENBDO, seu projeto de energia verde, foi aprovada para o financiamento da União Europeia. O RENBDO é uma iniciativa ecológica da Eco Smart Energies Ltd. que visa instalar uma usina eólica com cinquenta e duas turbinas para a produção de energia eólica. Antes da aprovação da ICO, a União Europeia cobrirá 70% das necessidades do financiamento do projeto através de seus fundos de caráter irreversível destinados à energia verde.

O projeto RENBDO ou Rede de Energia Renovável Baseada em Organização Descentralizada (Renewable Energy Network Based on Decentralized Organization – RENBDO) iniciou recentemente sua campanha de pré-oferta inicial de moedas. O objetivo é angariar os 30% restantes dos fundos. O RENBDO desenvolveu um ecossistema descentralizado em torno de seu token proprietário de energia renovável (Renewable Energy Token – RET). Diferente dos projetos que oferecem aos investidores tokens inutilizáveis, o RENBDO criou um ecossistema lucrativo genuíno para os investidores, porque a posse de um RET é equivalente à posse de um ativo na companhia. O mais importante é que 90% dos rendimentos obtidos pelo projeto serão distribuídos entre os portadores dos tokens.

Para a garantia de melhores oportunidades para os investidores, o RENBDO tornou o projeto tokenizado. Dependendo do total possuído, todos os portadores do RET receberão uma quantia específica de rendimentos. Com base na aprovação dos fundos da UE, o preço de cada RET é atualmente 0,495$/. Todos podem adquirir RETs ao participar da campanha de ICO do RENBDO. A Eco Smart Energies Ltd reduziu a probabilidade de fraude, ao eliminar todos os intermediários. Interessantemente, os investidores poderão também opinar em todas as decisões críticas relacionadas às operações do RENBDO.

"É com orgulho e um prazer imenso que informo que a campanha da oferta inicial de moedas do RENBDO foi aprovada pelos fundos da União Europeia. Agradecemos à UE pelo patrocínio e não temos dúvida que esse apoio nos levará adiante", disse Marc Robert Biggins, CEO da Eco Smart Energies Ltd. "Acreditamos também que essa é uma ótima notícia não apenas para o RENBDO, mas também para toda a comunidade de criptomoedas ao redor do mundo. O suporte ativo de órgãos de negociação e monetários convencionais como a UE trará efeitos muito positivos para a adoção em larga escala de criptomoedas".

A campanha da oferta inicial de moedas do RENBDO continuará por quarenta e cinco dias, permitindo aos investidores adquirir RETs utilizando Ethereum, Bitcoin e Litecoin. O número total de moedas disponíveis para a venda é 80.000.000 e a quantia máxima (hard cap) para a campanha é de 39.600.000.

Para inscrever-se na campanha da ICO do RENBDO acesse https://www.renbdo.io/.

Sobre o RENBDO: O RENBDO ou Rede de Energia Renovável Baseada em Organização Descentralizada (Renewable Energy Network Based on Decentralized Organization) é o projeto futuro de uma startup voltada para criptomoedas que visa a instalação de usinas eólicas para a produção de energia verde. Seu objetivo principal é a obtenção dos fundos necessários para a instalação de até 52 turbinas eólicas através da oferta inicial de moedas (ICO). O projeto é criação da Eco Smart Energies Ltd, uma organização fundada em 2015 por um grupo de especialistas no setor que, anteriormente ao lançamento da plataforma RENBDO, dedicavam-se à produção e distribuição de eletricidade.

