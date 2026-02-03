La primera red de atención médica centrada en la arritmia cardíaca de la nación se lanza con los primeros procedimientos de ablación basados en ASC de Nuevo México

Current Clinic lanza un modelo de atención especializada para pacientes con FA; completa los procedimientos inaugurales de ablación cardíaca en el centro de cirugía ambulatoria de Carlsbad

CARLSBAD, NUEVO México, 3 de febrero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Current Clinic anunció el jueves de la semana pasada la finalización exitosa de sus primeros procedimientos de ablación cardíaca, lo que marca un hito histórico como la primera red de atención médica del país centrada en la atención de arritmias cardíacas. Los procedimientos realizados del 28 al 30 de enero de 2026 en la ubicación de Current Clinic en Carlsbad, Nuevo México, también representan las primeras ablaciones cardíacas realizadas en un centro de cirugía ambulatoria en Nuevo México.

El modelo innovador de Current Clinic centra la experiencia especializada en arritmias dentro de las instalaciones de atención cardiovascular integral, lo que permite a los pacientes acceder a la continuidad completa del tratamiento de la fibrilación auricular, desde el diagnóstico inicial hasta los procedimientos intervencionistas avanzados y el manejo continuo, en un entorno ambulatorio eficiente y rentable.

Los procedimientos inaugurales utilizaron el sistema FARAPULSE de Boston Scientific, que emplea la tecnología de ablación de campo pulsado (pulsed field ablation, PFA) para tratar la fibrilación auricular. Los estudios clínicos han demostrado que el 78 % de los pacientes logran liberarse de la fibrilación auricular después del tratamiento con PFA, con riesgos reducidos de ictus e insuficiencia cardiaca cuando se realiza al principio de la progresión de la enfermedad.

Al realizar la ablación cardíaca en un centro de cirugía ambulatoria en lugar de un hospital, Current Clinic puede ofrecer un acceso más rápido a los procedimientos y reducir los costos, al tiempo que mantiene los más altos estándares de seguridad y resultados clínicos. Las capacidades integrales de cardiología intervencionista del centro garantizan que los pacientes reciban atención cardiovascular completa cuando sea necesario, todo dentro de la misma red especializada.

"El sudeste de Nuevo México nunca ha tenido acceso local a la ablación cardíaca", dijo la Dra. Amanda Ryan, directora médica y cardióloga intervencionista de Current Clinic Carlsbad. "Nuestros pacientes se enfrentaron a horas de viaje a Albuquerque, El Paso o Lubbock para recibir tratamiento. No solo estamos acercando este procedimiento a casa, sino que estamos construyendo un programa completo de atención de arritmias que sigue a los pacientes durante todo su proceso de tratamiento ".

La ubicación actual de la Clínica en Carlsbad sirve como el buque insignia de una red nacional planificada de centros de atención centrados en la arritmia. Además de la instalación principal, Current Clinic opera clínicas de extensión en Hobbs y Artesia, Nuevo México, lo que garantiza un acceso integral en toda la región. Cada ubicación combina la experiencia especializada en arritmias con servicios completos de cardiología intervencionista, creando un modelo sostenible para brindar atención cardíaca avanzada en comunidades de todos los tamaños.

El enfoque basado en ASC representa un cambio fundamental en la forma en que se pueden realizar los procedimientos cardíacos avanzados. Históricamente, la ablación cardíaca se ha limitado a entornos hospitalarios, creando barreras de acceso para los pacientes en mercados más pequeños y aumentando los costos de atención médica. El modelo actual de Clinic demuestra que la atención especializada en arritmias se puede brindar de manera segura y efectiva en un entorno ambulatorio, lo que abre la puerta a la expansión a mercados desatendidos en todo el país.

"Se trata de cambiar la economía y la accesibilidad de la atención cardíaca avanzada", dijo Kai Worrell, fundador y director ejecutivo de Current Clinic. "Estamos demostrando que una red centrada en la arritmia puede ofrecer excelentes resultados en un entorno de ASC. Ahora estamos listos para replicar este modelo en las comunidades de todo el país que merecen acceso a la atención especializada de la fibrilación auricular ".

El modelo de atención de Current Clinic integra laboratorios de cateterismo cardíaco de última generación, capacidades avanzadas de imagen y equipos de electrofisiología con flujos de trabajo optimizados antes y después del procedimiento optimizados para el entorno de ASC. Esta combinación de enfoque especializado, capacidades integrales y eficiencia operativa permite obtener resultados clínicos comparables a los de los principales centros académicos, al tiempo que mantiene las ventajas de costo y experiencia del paciente de la atención ambulatoria.

Acerca de la clínica actual

Current Clinic es la primera red de atención médica en los Estados Unidos centrada en la fibrilación auricular y la atención de arritmias cardíacas. A través de su innovador modelo basado en el centro de cirugía ambulatoria, Current Clinic brinda a los pacientes acceso a experiencia especializada en arritmias, las tecnologías de ablación cardíaca más avanzadas y servicios cardiovasculares integrales en un entorno ambulatorio conveniente y rentable. Basada en los principios de la atención basada en la evidencia, la accesibilidad del paciente y la asequibilidad de la atención médica, Current Clinic está expandiendo su red de centros de atención cardíaca especializados a comunidades desatendidas en todo el país. Para más información, visite currentclinic.com.

FUENTE Current Clinic Management LLC