La principale préoccupation mondiale est l'augmentation du coût de la vie, révèle l'Institut FII

Les résultats de l'enquête internationale sont présentés au sommet PRIORITY à New York

RIYAD, Arabie saoudite, 28 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Une enquête internationale auprès de 130 000 citoyens de 13 pays a été menée par l'Institut Future Investment Initiative (FII), en partenariat avec le spécialiste des études de marché Ipsos. Elle a révélé que la principale préoccupation de la plupart des citoyens est l'augmentation du coût de la vie.

Cette préoccupation dépasse celle de la pauvreté et des inégalités sociales (2e), du chômage (3e), du réchauffement climatique (7e) ou de Covid-19 (8e).

L'enquête a également révélé que si les citoyens des pays à haut revenu et des pays africains ont une vision négative de leur avenir personnel et national, les citoyens des pays asiatiques émergents, notamment la Chine, l'Inde et l'Arabie saoudite, sont beaucoup plus optimistes.

Les résultats de l'enquête ont été dévoilés lors du sommet PIORITY de l'Institut FII, qui s'est tenu à New York le 22 septembre 2022, en marge de la semaine de l'Assemblée générale des Nations unies, et qui a accueilli des intervenants de premier plan venus du monde entier pour discuter de questions urgentes et trouver des solutions pour aider les dirigeants mondiaux à répondre aux préoccupations de leurs citoyens.

Parmi les orateurs figuraient : S.E. Yasir Al Rumayyan, président du Fonds d'investissement public d'Arabie saoudite, S.E. Dasho Tshering Tabgay, ancien Premier ministre du Bhoutan, et S.E. Helle Thorning-Schmidt, ancienne Première ministre du Danemark.

Richard Attias, directeur général du FII Institute, a déclaré : "Il s'agit d'une enquête historique qui devrait être un signal d'alarme pour les gouvernements du monde entier. Ces résultats montrent que les citoyens sont très préoccupés par l'augmentation du coût de la vie. Nous leur donnons les moyens de répondre à ces préoccupations.

La mission de l'Institut FII est d'identifier les défis mondiaux auxquels l'humanité est confrontée et de trouver des solutions pratiques pour aider les dirigeants et les responsables politiques à les relever. C'est pourquoi nous avons organisé ce sommet PRIORITÉ à New York pendant la semaine de l'Assemblée générale des Nations unies.

Le FII Institute a commandé cette enquête pour identifier la principale préoccupation des citoyens à travers une série de données démographiques. Les résultats de l'enquête ont été discutés au sommet par des experts de premier plan qui ont souligné la nécessité d'une action mondiale pour répondre à la principale préoccupation des gens.

Le mois prochain, le FII Institute tiendra son événement phare, la Future Investment Initiative, à Riyad du 25 au 27 octobre. Plus de 300 intervenants et 5 000 délégués sont attendus à cet événement.

Les détails de l'enquête peuvent être consultés à l'adresse suivante : https://fii-institute.org/pillars/think/#priority-report.

