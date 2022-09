FII Institute revela que a principal prioridade do mundo é o aumento do custo de vida

Resultados da pesquisa global apresentada no encontro PRIORITY Summit em Nova York

RIAD, Arábia Saudita, 27 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- Uma pesquisa global com 130 mil cidadãos de 13 países foi realizada pelo Future Investment Initiative (FII) Institute, em parceria com a Ipsos, líder em pesquisa de mercado. A pesquisa revelou que a principal preocupação para a maioria das pessoas é o aumento do custo de vida.

O número supera o de pessoas preocupadas com a pobreza e as desigualdades sociais (2o), o desemprego (3o), o aquecimento global (7o) ou a Covid-19 (8o).

A pesquisa revelou ainda que, embora cidadãos de alta renda e países africanos tenham uma perspectiva negativa sobre seu futuro pessoal e o de seus países, cidadãos de países asiáticos emergentes, como China, Índia e Arábia Saudita, estão muito mais otimistas.

Os resultados da pesquisa foram apresentados na PRIORITY Summit do FII Institute, na cidade de Nova York, em 22 de setembro de 2022, juntamente com a semana da Assembleia Geral da ONU, que recebeu palestrantes importantes do mundo todo para discutir sobre questões urgentes e encontrar soluções para ajudar os líderes mundiais a atender às prioridades de seus cidadãos. Entre os palestrantes estavam S. Ex.ª Yasir Al Rumayyan, presidente do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita; S. Ex.ª Dasho Tshering Tabgay, ex-primeiro-ministro do Butão; e S. Ex.ª Helle Thorning-Schmidt, ex-primeira-ministra da Dinamarca.

Richard Attias, CEO do FII Institute, afirmou: "Esta é uma pesquisa crucial, que deve alertar os governos do mundo todo. Estes resultados mostram que cidadãos de todos os lugares estão muito preocupados com o aumento do custo de vida. Estamos oferecendo a eles o roteiro para resolver estas preocupações.

"Nossa missão no FII Institute é identificar os desafios globais enfrentados pela humanidade e encontrar soluções práticas para ajudar os líderes e tomadores de decisões a resolvê-los. É por isso que realizamos esta PRIORITY Summit em Nova York durante a semana em que a Assembleia Geral das Nações Unidas está se reunindo."

O FII Institute encomendou a pesquisa com o objetivo de identificar a principal prioridade das pessoas em uma ampla gama de localidades. Os resultados da pesquisa foram discutidos no encontro por importantes especialistas, que enfatizaram a necessidade de ações globais para atender às principais prioridades das pessoas.

No próximo mês, o FII Institute realizará seu principal evento, a Future Investment Initiative, em Riad, de 25 a 27 de outubro. Estima-se que mais de 300 palestrantes e cinco mil representantes participem do evento.

