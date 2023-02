LA PRODUCTION DE PLASTIQUE À USAGE UNIQUE CONTINUE D'AUGMENTER ET MENACE DE DÉTOURNER LA SOCIÉTÉ DE SES OBJECTIFS DE RÉDUCTION NETTE DES ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE

SINGAPOUR, 7 février 2023 /PRNewswire/ -- L'indice révolutionnaire Plastic Waste Makers Index (PWMI, indice des producteurs de déchets plastiques) 2023 de la Fondation Minderoo révèle que le problème de la pollution plastique de la planète s'aggrave, et de nouvelles estimations des émissions de gaz à effet de serre liées au cycle de vie des plastiques à usage unique démontrent comment les producteurs de tels plastiques contribuent eux aussi à la crise climatique.

Les principales conclusions du rapport révèlent que :

Malgré la sensibilisation croissante des consommateurs, l'attention des entreprises et les réglementations, les déchets plastiques à usage unique , il y a plus de déchets de plastique à usage unique que jamais : on compte 6 millions de tonnes métriques supplémentaires (soit l'équivalent de près d'1 kg par personne sur la planète) générées en 2021 par rapport à 2019. Ceux-ci sont encore presque entièrement fabriqués à partir de combustibles fossiles.

, il y a plus de déchets de plastique à usage unique que jamais Le plastique à usage unique n'est pas seulement une source de pollution, mais aussi une menace pour le climat. En 2021, les émissions de gaz à effet de serre liées au cycle de vie des plastiques à usage unique (portée 1, 2 et 3,) étaient équivalentes aux émissions totales du Royaume-Uni (450 millions de tonnes métriques d'équivalent CO 2 ).

Le recyclage n'évolue pas assez rapidement et reste une activité marginale pour le secteur des plastiques ; de 2019 à 2021, la croissance du nombre de plastiques à usage unique fabriqués à partir de combustibles fossiles était 15 fois supérieure à celle des plastiques recyclés.

Au sein de l'industrie pétrochimique, deux acteurs sont fermement engagés dans le recyclage et la production à grande échelle de polymères recyclés : Far Eastern New Century de Taiwan et Indorama Ventures de Thaïlande.

Le Plastic Waste Makers Index 2023 met à jour l'indice de référence à l'aide de données allant jusqu'à fin 2021 (la première édition couvrait l'année 2019). Il a révélé, qu'en 2021, la population mondiale a utilisé 139 MTM (millions de tonnes métriques) de plastique à usage unique ,en hausse par rapport aux 133 MTM en 2019.

La composition des 20 premières entreprises pétrochimiques ayant la plus grande empreinte de déchets plastiques est très similaires à la première édition du PWMI.

Andrew Forrest, président de la fondation Minderoo, a déclaré : « Les géants pétrochimiques ne s'attaquent pas au problème des plastiques : c'est plutôt le contraire, ils fabriquent une quantité encore plus grande d'un produit qui menace nos populations et notre planète.

Nous avons besoin d'une approche fondamentalement différente qui mette un terme à la production de nouveaux plastiques. Nous avons besoin d'une "prime au polymère" pour chaque kilogramme de polymère plastique fabriqué à partir de combustibles fossiles. Nous avons besoin d'incitations financières qui encouragent la réutilisation et le recyclage et la construction de nouvelles infrastructures essentielles.

Si vous investissez actuellement dans des producteurs de polymères alors qu'il n'y a pas de prime au polymère en place, vous portez la responsabilité de la destruction de la nature. »

Parmi les principales recommandations du rapport figure un appel pressant aux investisseurs et aux institutions financières à recourir à des stratégies d'engagement, de vote par procuration et de désinvestissement pour faire pression sur les entreprises pétrochimiques qui construisent de nouvelles installations de production de polymères à base de combustibles fossiles.

« Ce rapport complet fournit un point de référence utile pour entamer des recherches sur le plastique et le climat et pour mobiliser les actionnaires, a ajouté Casey Clark, président et directeur des investissements de Rockefeller Asset Management. Les investisseurs, les organismes de réglementation et la société civile ont souligné la nécessité de réduire la consommation de plastique, d'accroître les efforts de gestion des déchets et de passer à des modes de vie "circulaires". Même dans ce contexte, la consommation mondial de matières premières vierges et de plastiques à usage unique continue d'augmenter. »

