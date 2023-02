CINGAPURA, 14 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- O inovador Índice de Fabricantes de Resíduos Plásticos (PWMI) 2023 da Minderoo Foundation mostra que o problema da poluição plástica do planeta está piorando e novas estimativas de gases de efeito estufa no ciclo de vida as emissões de plásticos descartáveis demonstram como os produtores de plásticos descartáveis também contribuem para a crise climática.

As principais conclusões do relatório revelam:

Apesar da crescente conscientização do consumidor, atenção corporativa e regulamentação, há mais resíduos plásticos descartáveis do que nunca — um adicional de 6 milhões de toneladas métricas (equivalente a quase 1 kg por pessoa no planeta) gerado em 2021 em comparação com 2019 — ainda quase inteiramente feito de combustíveis fósseis.

Plástico descartável não é apenas uma crise de poluição, mas uma crise climática. As emissões de gases de efeito estufa do ciclo de vida (Escopo 1, 2 e 3) de plásticos descartáveis em 2021 foram equivalentes às emissões totais do Reino Unido (450 milhões de toneladas métricas de CO₂e).

A reciclagem não está crescendo rápido o suficiente e continua sendo uma atividade marginal para o setor de plásticos — de 2019 a 2021, o crescimento de plásticos descartáveis feitos de combustíveis fósseis foi 15 vezes maior que o de plásticos reciclados.

Na indústria petroquímica, dois outliers estão firmemente comprometidos com a reciclagem e produção de polímeros reciclados em escala: a Far Eastern New Century de Taiwan e a Indorama Ventures da Tailândia.

O Índice de Fabricantes de Resíduos Plásticos de 2023 traz o benchmark atualizado com dados até o final de 2021 (a primeira edição abrangeu 2019). Descobriu-se que a população global utilizava 139 MMT (milhões de toneladas métricas) de plástico descartável em 2021, até 133 MMT em 2019.

A composição das 100 maiores empresas petroquímicas com a maior pegada de resíduos plásticos é surpreendentemente semelhante ao primeiro PWMI.

O Dr. Andrew Forrest AO, Presidente do Conselho de Administração da Minderoo Foundation, disse: "Os gigantes do combustível fóssil não estão enfrentando o problema dos plásticos — é o oposto, estão criando ainda mais um produto que ameaça nosso povo e o planeta.

"Precisamos de uma abordagem fundamentalmente diferente que desative a produção de novos plásticos. Precisamos de um "polímero premium" em cada quilograma de polímero plástico feito de combustível fóssil. Precisamos de incentivos financeiros que estimulem a reutilização e reciclagem e a construção de uma infraestrutura nova e crítica.

"Se você está investindo em produtores de polímeros agora, quando não há um prêmio de polímero em vigor, então suas mãos estão cobertas com o sangue da destruição da natureza."

Entre as principais recomendações do relatório está um forte apelo para investidores e instituições financeiras usarem estratégias de engajamento, votação por procuração e desinvestimento para pressionar as empresas petroquímicas a construir novas instalações de produção de polímeros à base de combustíveis fósseis.

"Este relatório abrangente oferece uma referência útil para embarcar em pesquisas plásticas e relacionadas ao clima e esforços de engajamento dos acionistas", disse Casey Clark, presidente e diretor de investimentos da Rockefeller Asset Management. "Investidores, órgãos reguladores e sociedade civil enfatizaram a necessidade de reduzir o consumo de plástico, aumentar os esforços de gestão de resíduos e fazer a transição para modos de vida 'circulares'. Mesmo com esse pano de fundo, a ingestão global de matérias-primas virgens e plásticos descartáveis continua a aumentar."

FONTE Minderoo Foundation

