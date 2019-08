La promoción del Intercambio Turístico Mundial Haikou 2019 en plena marcha en la edición de 2019 de la Convención Global de la ASTA

BSL celebró el exclusivo evento de promoción del turismo de Haikou el 25 de agosto en nombre de la Oficina de Turismo, Cultura, Radio, Televisión y Deportes de Haikou. Tras ofrecer una magnífica presentación sobre el turismo y el sector MICE de Haikou y destacar el venidero WTE 2019, la Sra. Isabella Hou extendió una cordial invitación a los operadores de viajes a asistir a este gran evento. Por su parte, representantes de agencias de viajes de Estados Unidos compartieron su excelente experiencia previa en Haikou.

En la feria comercial celebrada el 26 y 27 de agosto, Beyond Summits montó un stand para promover la asistencia al WTE 2019, así como para destacar los recursos turísticos y los productos de giras multidestinos de los dos destinos turísticos estrella de China: Haikou y Guizhou. Más de 200 operadores de viajes visitaron el stand de BSL, y algunos mostraron gran interés en el WTE y se inscribieron en el lugar para participar en este evento.

El WTE es una excelente plataforma para que los compradores internacionales sigan las últimas tendencias, se mantengan actualizados con el desarrollo del sector y aprovechen las oportunidades del mercado del turismo entrante a China. Se puede inscribir por Internet o comunicarse con el equipo del WTE para conocer más detalles.

Sitio web del WTE: https://en.wte.wowtrips.com/

