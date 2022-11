La puesta en marcha del Proyecto Leche Excelente de China atrae la atención del sector lácteo mundial

PEKÍN, 29 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- Recientemente, el 7 Simposio Internacional sobre Nutrición de la Vaca Lechera y Calidad de la Leche y el 4 Foro de Desarrollo de la Leche Pasteurizada del Proyecto Leche Excelente de China, organizados por el Instituto de Ciencias Animales, CAAS, el Instituto de Desarrollo de la Alimentación y la Nutrición, MARA, la Asociación Lechera de China, la Asociación Americana de Ciencias Lecheras, el Ministerio de Industrias Primarias de Nueva Zelanda y la Administración Veterinaria y Alimentaria de Dinamarca, se celebraron en línea en Pekín.

Expertos y académicos de China, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Bélgica y los Países Bajos fueron invitados a participar en la conferencia del simposito, cuando se dio a conocer el uso del logotipo "Proyecto Leche Excelente de China", y Fujian Changfu Dairy Co., Ltd. se convirtió en la primera empresa de China en obtener la autorización de artículo completo del logotipo. 64 empresas lácteas chinas publicaron un programa de acción conjunta para producir leche de alta calidad en China.

El "Proyecto Leche Excelente de China", que se centra en la mejora de la leche cruda, la tecnología verde de baja emisión de carbono y el consumo de leche de alta calidad, se ha convertido en una medida importante para contribuir a la acción del programa nacional de nutrición de la población y la estrategia de China saludable. La implementación del "Proyecto Leche Excelente de China" ha aumentado el contenido de lactoferrina de la leche pasteurizada de calidad nacional de 10,4 mg/L en 2017 a 44,8 mg/L en el año 2021, ocho veces más que el de los productos importados. La industria láctea nacional de China está pasando de la tradicional competencia homogénea que se basa en el cambio de colores, variedades y exceso de envases publicitarios a la mejora de la calidad interna.

Nan Zheng, líder del equipo de implementación del "Proyecto Leche Excelente de China" y vicepresidenta ejecutiva de la Alianza Leche Excelente de China, ha formulado junto a su equipo la primera norma internacional de detección de lactoferrina y ha establecido un método de evaluación tridimensional de la calidad de la leche basado en enzimas, proteínas activas y furosina.

