Le déploiement du « China Excellent Milk Project » attire l'attention de l'industrie laitière mondiale

PÉKIN, 30 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Récemment, le 7e Symposium international sur la nutrition des vaches laitières et la qualité du lait et le 4e Forum chinois sur le développement du lait pasteurisé organisé par l'Institut des sciences animales, l'ACSA, l'Institut pour développement alimentaire et nutritionnel, MARA, l'Association chinoise des produits laitiers, l'American Dairy Science Association, le ministère australien du secteur primaire et l'Administration vétérinaire et alimentaire danoise, ont eu lieu en ligne à Pékin.

Des experts et des universitaires de Chine, des États-Unis, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, de Belgique et des Pays-Bas ont été invités à participer au symposium. Lors de la conférence, le logo « China Excellent Milk Project » a été publié, et Fujian Changfu Dairy Co., Ltd. est devenue la première entreprise en Chine à obtenir l'autorisation complète du logo. 64 entreprises laitières chinoises ont publié un programme d'action conjoint pour produire du lait de haute qualité en Chine.

Le « China Excellent Milk Project », qui met l'accent sur la valorisation du lait cru, une technologie écologique bas carbone et la consommation de lait de haute qualité, est devenu une mesure importante pour contribuer au programme national de nutrition populaire et à la stratégie sanitaire chinoise. Le déploiement du « China Excellent Milk Project » a fait passer la teneur en lactoferrine du lait pasteurisé de qualité nationale de 10,4 mg/L en 2017 à 44,8 mg/L en 2021, soit huit fois plus que celle des produits importés. L'industrie laitière chinoise est en train de passer d'un niveau de concurrence traditionnel homogène, qui repose sur le changement de couleurs et de variétés et sur des emballages publicitaires excessifs à une réelle amélioration de la qualité intrinsèque.

Nan Zheng, cheffe de l'équipe de déploiement du « China Excellent Milk Project » et vice-présidente exécutive de la China Excellent Milk Alliance, a formulé la première norme internationale de détection de lactoferrine avec son équipe et a mis en place une méthode d'évaluation tridimensionnelle de la qualité du lait basée sur les enzymes, les protéines actives et la furosine.

