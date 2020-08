La quinta Conferencia Internacional China Shenyang sobre Robots se celebra en Shenyang

SHENYANG, China, 7 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- Con el propósito de promover el rápido desarrollo de la industria robótica de Shenyang, el 3 de agosto comenzó la quinta edición de la Conferencia Internacional China Shenyang sobre Robots patrocinada por el Gobierno Popular Municipal de Shenyang. La conferencia online y offline se realiza en la "Plataforma en la Nube para el Avance del Comercio" de la Asociación para el Avance del Comercio de China y la Zona Creativa de Shenyang.

El tema de la conferencia es "fusión inteligente y futuro creativo" y consta de una ceremonia de inauguración, un discurso principal, propaganda sobre proyectos de la industria, muestra online y más.

Toshiba Corporation (China), NACHI-FUJIKOSHI (CHINA)CO., LTD., Hangzhou Unitree, Shenzhen Gaogong Robot Co. Ltd. y otras empresas de robots reconocidas en el ámbito local e internacional, mostrarán la tecnología de vanguardia, los patrones innovadores y los casos más emblemáticos y analizarán el "hielo y fuego" (temporada de caída y auge) de la industria robótica de China en 2020.

La Exposición Digital Internacional de Robots China Shenyang 2020 se celebra del 3 al 7 de agosto durante el período de tiempo que le corresponde en la "Plataforma en la Nube para el Avance del Comercio". En la exposición online participarán 120 empresas de robots, incluidas SIASUN Robot & Automation CO., LTD, Beijing Kangliyoulan Robot y Hangzhou Hazhi Robot, las cuales mostrarán sus últimos logros y aplicaciones. Entre ellas, las empresas de Shenyang representan el 53%.

La conferencia innovará aún más el patrón de exposición, se esforzará en disminuir el efecto negativo del coronavirus en el desarrollo económico, combinará el patrón offline y online, utilizará las características de período corto, bajo costo, tiempo y espacio ilimitado e intercambio amistoso, con el propósito de impulsar el desarrollo de la industria robótica de Shenyang y lograr una nueva y constante mejora económica. La conferencia depende de la plataforma digital nacional para transferir la interacción "cara a cara" a "pantalla a pantalla" y "línea a línea" y convertirse en la plataforma internacional de comunicación y cooperación de la industria robótica de Shenyang.

Enlace a las imágenes adjuntas:

Enlace: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=368823

Pie de foto: Se celebra en Shenyang la quinta Conferencia Internacional China Shenyang sobre Robots.

FUENTE Shenyang Municipal People's Government

