La réaffirmation du génocide arménien par le président Biden montre l'Amérique sous son meilleur jour

WASHINGTON, 26 avril 2021 /PRNewswire/ -- À l'occasion du 106e anniversaire du génocide arménien, le président américain Joe Biden a officiellement affirmé que le massacre de 1,5 million d'Arméniens par les autorités turques ottomanes entre 1915 et 1923 était un acte de génocide. Cette affirmation marque un tournant dans l'histoire des États-Unis, car elle réaffirme ce qui a été la politique des États-Unis depuis la création de la Convention des Nations Unies sur le génocide en 1948, comme en témoigne le mémoire déposé par les États-Unis devant la Cour internationale de justice , a rapporté l'Assemblée arménienne des États-Unis (Assemblée). Il s'agit également d'un rejet catégorique d'une campagne de déni menée par le gouvernement turc pendant des décennies et bien financée, et d'un moment marquant pour les droits de l'homme.

Dans sa déclaration du 24 avril, jour du Souvenir arménien, le président Biden a honoré la date symbolique du début du génocide arménien, lorsque les dirigeants de la communauté arménienne de l'Empire ottoman ont été arrêtés, emprisonnés et éliminés. Trente pays et 49 États américains ont reconnu le génocide arménien. Les mesures prises aujourd'hui par les États-Unis devraient permettre à un plus grand nombre de pays d'emboîter le pas et donner à la Turquie l'occasion de faire face à son passé.

La reconnaissance du pouvoir exécutif se traduit par l'affirmation officielle du génocide arménien par les trois pouvoirs du gouvernement des États-Unis, à la suite du vote écrasant de 405 voix contre 11 à la Chambre des représentants qui a adopté une résolution sur le génocide arménien en octobre 2019, et par son adoption au Sénat à l'unanimité en décembre 2019.

Le président Biden est resté fidèle à son bilan de 30 ans de reconnaissance du génocide arménien, depuis qu'il a commencé à être sénateur du Delaware, jusqu'à sa campagne présidentielle de 2020, lorsqu'il a promis : « Joe Biden reconnaîtra le génocide arménien et fera des droits de l'homme universels une priorité absolue pour son administration afin qu'une telle tragédie ne se reproduise plus jamais. » En tant que sénateur, Biden était l'un des partisans les plus informés et les plus diligents dans l'utilisation du terme génocide arménien. Son poste de président du Comité judiciaire en 1989 au moment de l'adoption d'une telle loi a été historique pour son résultat, mais a également été un reflet de sa maîtrise des faits historiques.

L'ambassadeur des États-Unis auprès de l'Empire ottoman, Henry Morgenthau , a averti, dans son rapport de juillet 1915 au département d'État et à la Maison-Blanche, qu'une « campagne d'extermination raciale était en cours sous le prétexte de représailles contre une rébellion. » L'ambassadeur Morgenthau, qui a servi de 1913 à 1916, a demandé au gouvernement américain et aux organisations humanitaires de mettre fin au génocide et d'envoyer de l'aide humanitaire aux survivants et aux réfugiés.

Les câbles de l'ambassadeur Morgenthau, ainsi que les rapports des témoins oculaires, que sont les consuls, les missionnaires et les hommes d'affaires américains, représentent une partie des plus de 30 000 pages documentant le génocide arménien , ainsi que leurs actes héroïques d'intervention pour sauver des vies. Grâce à ses efforts, le Near East Relief a été créé, et plus de 2,5 milliards USD (valeur d'aujourd'hui) ont été récoltés à l'époque pour aider les survivants du premier génocide du XXe siècle.

À l'époque, l'ancien président Theodore Roosevelt a déclaré que les atrocités commises par les « Turcs sur les Arméniens » étaient « tellement horribles qu'il est difficile de les nommer…, des gens dont les petits enfants sont assassinés et leurs femmes violées. » Dans une lettre adressée à Cleveland Dodge, qui dirigeait l'organisation Near East Relief créée par le Congrès, dont le siège se trouvait à New York, le président Roosevelt a ajouté que « c'était le plus grand crime de la guerre, et le fait de ne pas agir contre la Turquie revenait à l'approuver… ».

Ronald Reagan a été le premier président des États-Unis à utiliser le mot génocide pour décrire les atrocités commises par les Arméniens dans le cadre de sa déclaration sur la commémoration de l'holocauste , le 22 avril 1981 : « Comme le génocide des Arméniens qui l'a précédé et le génocide des Cambodgiens qui l'a suivi – et comme trop d'autres persécutions de ce genre sur d'autres peuples – les leçons de l'holocauste ne doivent jamais être oubliées. » Le président Biden a eu le courage de dire ce que ses prédécesseurs ont toujours su ces 100 dernières années.

« L'Assemblée ainsi que tous les Arméniens et nos amis du monde entier remercient chaleureusement le président Biden pour cette réaffirmation du génocide arménien en hommage aux victimes, aux survivants et au principe des droits universels de l'homme dans le monde », ont déclaré les coprésidents de l'Assemblée, Van Krikorian et Anthony Barsamian. « Nous avons eu la chance d'être aidés par un nombre incalculable de personnes éminentes ou non, mais héroïques, qui militent pour la sensibilisation, l'éducation et la prévention en matière de génocide. Nous sommes tristes qu'ils ne soient pas tous avec nous aujourd'hui, mais nous savons qu'ils sourient avec fierté au président Biden et à la déclaration historique d'aujourd'hui, comme tous ceux qui sont sincèrement attachés aux droits de l'homme.

La déclaration du président Biden rend un hommage important aux victimes du génocide arménien et à leurs familles », a ajouté la présidente de l'Assemblée, Carolyn Mugar.

Dans une lettre de septembre 2019 adressée à l'Assemblée par le président Biden, il a déclaré : « Les États-Unis doivent réaffirmer une fois pour toutes leur bilan sur le génocide arménien… Nous ne devons jamais oublier ni garder le silence sur cette campagne d'extermination horrible et systématique qui a entraîné la mort de 1,5 million d'hommes, de femmes et d'enfants arméniens et la déportation massive de 2 millions d'Arméniens de leurs foyers. Si nous ne reconnaissons pas pleinement le génocide, si nous ne le commémorons pas et ne l'enseignons pas à nos enfants, les mots « plus jamais » perdront leur sens. Les faits doivent être aussi clairs et aussi puissants pour les générations futures que pour ceux dont la mémoire est marquée par la tragédie. Ne pas se rappeler ni reconnaître un génocide ne fait qu'ouvrir la voie à de nouvelles atrocités de masse. »

« L'affirmation du président Biden sur le génocide arménien marque une étape charnière dans l'histoire de la défense des droits de l'homme, a déclaré le directeur exécutif de l'Assemblée, Bryan Ardouny. En s'opposant fermement à un siècle de déni, le président Biden a tracé une nouvelle voie. L'affirmation du génocide arménien renforce la crédibilité des États-Unis et réaffirme leur engagement envers la cause mondiale de la prévention du génocide. »

Créée en 1972, l'Assemblée arménienne d'Amérique est la plus grande organisation nationale basée à Washington qui promeut la compréhension et la sensibilisation du public aux questions arméniennes. L'Assemblée est une organisation non partisane, de type 501(c)(3), exonérée d'impôt.

