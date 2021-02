La Real Casa de la Moneda celebra 50 años de diversión en una nueva colección conmemorativa con personajes de Mr. Men Little Miss

La colección de monedas conmemorativas de Mr. Men Little Miss presenta a Mr Happy, Little Miss Sunshine y Little Miss Giggles con Mr Strong en una corona de GBP 5. Los tres diseños de moneda fueron creados exclusivamente por Adam Hargreaves, hijo del creador Roger Hargreaves, para celebrar el cincuentenario de los personajes. La edición brillante no circulante de la moneda está elaborada con las últimas técnicas de impresión en color para exhibir a los personajes de Mr. Men Little Miss en colores vívidos que capturan sus enérgicas personalidades. La Real Casa de la Moneda también esconderá 50 boletos dorados de Mr Tickle entre las tres monedas conmemorativas brillantes no circulantes a color. Cada cliente que encuentre un boleto dorado de Mr Tickle tendrá derecho a recibir un paquete de premios de Mr Men y Little Miss.

Clare Maclennan, directora de la división de Moneda Conmemorativa en la Real Casa de la Moneda, habló con Adam Hargreaves en una llamada vía Zoom en la que conversaron acerca de los diseños y los personajes, el entusiasmo en torno al cumpleaños número 50 de Mr. Men Little Miss y los pasos que dará la Real Casa de la Moneda para producir una moneda que celebra una ocasión como esta.

Clare comentó: "Cada año celebramos íconos, aniversarios y momentos de la historia británica con monedas conmemorativas, esta es una nueva y divertida adición a la colección. Ya que en este año se conmemora el 50.° aniversario desde que los personajes de Mr. Men Little Miss fueron presentados al mundo, nos pareció correcto celebrar a estos amables personajes con sus propias monedas conmemorativas.

Los diseños de las tres monedas fueron elaborados exclusivamente por Adam Hargreaves, hijo de Roger Hargreaves, el creador e ilustrador original de Mr. Men Little Miss. Tuve el placer de conversar con Adam en una llamada reciente vía Zoom, y fue magnífico escuchar sus comentarios positivos sobre la serie".

Adam Hargreaves, hijo de Roger Hargreaves, autor principal e ilustrador de Mr. Men y Little Miss, y diseñador de la colección de monedas conmemorativas Mr. Men Little Miss, expresó: "Es todo un honor, no solo que los personajes de Mr. Men Little Miss estén en monedas conmemorativas oficiales del Reino Unido, sino también tener la oportunidad de crear los diseños que aparecen en las monedas. Durante los últimos 50 años, los personajes de Mr. Men Little Miss se han convertido en un favorito entre muchos a nivel mundial, y me complace celebrar 50 años de diversión con la Real Casa de la Moneda. Espero que los fanáticos de la serie Mr. Men Little Miss se emocionen tanto como yo por esta moneda conmemorativa de colección".

Creados por el prolífico ilustrador Roger Hargreaves en 1971, los libros de Mr. Men Little Miss y su mundo "Happyland", que no deja de crecer, se han convertido en favoritos entre muchos a nivel mundial. La inspiración surgió en forma de una simple pregunta: ¿a qué se parece una cosquilla (en inglés: "tickle")? La respuesta fue Mr. Tickle, que ahora es uno entre más de 90 personajes de una colección en constante crecimiento, leída en diferentes idiomas en más de 24 países alrededor del mundo. En la actualidad, los personajes de Mr. Men Little Miss son ilustrados por Adam, hijo de Roger, cautivando a una nueva generación de seguidores década tras década.

Complementando la celebración del 50.° aniversario de Mr. Men Little Miss, la invitada especial Little Miss Inventor también ha asumido el rol de Guía de Visitas Virtuales en la Royal Mint Experience. Si bien las puertas de la Royal Mint Experience permanecen cerradas de manera temporal, los clientes pueden ir virtualmente tras bambalinas en la Real Casa de la Moneda para descubrir cómo se fabrican las monedas que se encuentran en sus bolsillos.

La primera moneda de la serie presenta a Mr. Happy y está disponible en ediciones de oro y plata de ley, así como en una edición brillante no circulante y una edición brillante no circulante impresa a color, disponible de forma exclusiva en la Real Casa de la Moneda. Visite www.royalmint.com/MrMen para ver la serie completa de monedas conmemorativas. La moneda no entrará en circulación general.

