La Royal Mint célèbre 50 ans de divertissement avec une nouvelle collection de pièces commémoratives mettant en vedette les personnages de la saga Monsieur Madame

La collection de pièces commémoratives Monsieur Madame présente M. Heureux, Mme Bonheur et Mme Risette avec M. Costaud sur une pièce de 5 livres. Les trois dessins des pièces ont été créés exclusivement par Adam Hargreaves, fils du créateur Roger Hargreaves, pour célébrer le 50 e anniversaire des personnages. L'édition Brilliant Uncirculated de la pièce met en vedette les dernières techniques d'impression en couleur mettant en valeur les personnages de Monsieur Madame dans des couleurs vives, capturant ainsi leurs vibrantes personnalités. La Royal Mint cachera également 50 billets d'or de M. Chatouille parmi les trois pièces commémoratives non mises en circulation. Chaque client qui trouve un billet M. Chatouille d'or aura droit à un lot de prix Monsieur Madame.

Clare Maclennan, directrice divisionnaire des pièces commémoratives à la Royal Mint, s'est entretenue avec Adam Hargreaves lors d'une vidéoconférence, où ils ont discuté des dessins et des personnages, de l'intérêt autour de Monsieur Madame qui fête ses 50 ans et des mesures prises par la Royal Mint pour produire une pièce qui célèbre une occasion comme celle-ci.

Clare commente : « Chaque année, nous célébrons des icônes britanniques, des anniversaires et des moments de l'histoire sur des pièces commémoratives, et c'est un nouvel ajout amusant à la collection. Comme cette année marque le 50e anniversaire de la présentation des personnages de Mr. Men Little Miss dans le monde, il était opportun de célébrer ces adorables personnages sur leurs propres pièces commémoratives.

« Les trois dessins des pièces ont été conçus exclusivement par Adam Hargreaves, fils de Roger Hargreaves, le créateur et illustrateur original de la collection Monsieur Madame. J'ai eu le plaisir de discuter avec Adam et c'était génial d'entendre ses commentaires positifs sur la gamme. »

Adam Hargreaves, fils de Roger Hargreaves, principal auteur et illustrateur de Monsieur Madame et concepteur de la collection de pièces commémoratives Monsieur Madame, a déclaré : « C'est un honneur absolu non seulement de voir les personnages de Monsieur Madame figurer sur les pièces commémoratives officielles du Royaume-Uni, mais aussi d'avoir la possibilité de créer les motifs qui figurent sur les pièces. Au cours des 50 dernières années, les personnages de Monsieur Madame sont devenus un incontournable mondial parmi beaucoup d'autres et je suis ravi de célébrer 50 ans de divertissement avec la Royal Mint et j'espère que les fans de la série Monsieur Madame seront aussi ravis que moi de cette collection de pièces commémoratives. »

Créés par le prolifique illustrateur Roger Hargreaves en 1971, les livres Monsieur Madame et leur univers toujours croissant de bonheur sont devenus un des incontournables mondiaux. L'inspiration est venue sous la forme d'une simple question : à quoi ressemble un chatouillement ? La réponse a été M. Chatouille, qui fait maintenant partie d'une collection de plus de 90 personnages en constante augmentation, traduite en plusieurs langues dans plus de 24 pays. Aujourd'hui, les personnages de Monsieur Madame sont illustrés par le fils de Roger, Adam, captivant une nouvelle génération de fans à chaque décennie.

Pour célébrer le 50e anniversaire de Monsieur Madame, l'invitée spéciale Little Miss Inventor a également pris la responsabilité de guide touristique virtuel à la Royal Mint Experience. Alors que la porte de la Royal Mint Experience reste temporairement fermée, les clients peuvent virtuellement aller dans les coulisses de la Royal Mint pour découvrir comment sont fabriquées les pièces trouvées dans leurs poches.

La première pièce de la série met en scène M. Heureux et est disponible en éditions or et argent, ainsi qu'en édition Brilliant Uncirculated et en édition spéciale Brilliant Uncirculated imprimée en couleur, exclusivement disponibles à la Royal Mint. Consultez www.royalmint.com/MrMen pour voir la gamme complète des pièces commémoratives. La pièce ne sera pas mise en circulation.

