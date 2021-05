La Real Casa de la Moneda destaca a The Who en una nueva serie de monedas coleccionables

La moneda coleccionable de The Who es la cuarta de la serie "Leyendas de la Música" de la Real Casa de la moneda, y se suma a las monedas en honor a Queen, Elton John y David Bowie. El diseño dinámico de la moneda incluye algunos de los símbolos más emblemáticos de las estruendosas actuaciones en vivo de la banda, como la bandera del Reino Unido, el símbolo del modernismo y la guitarra Rickenbacker que hace retumbar a los altavoces. Juntos, los símbolos de la moneda forman una mesa de pinball, un reconocimiento a la canción Pinball Wizard y al álbum Tommy , una de las creaciones más famosas de la banda. Con la última tecnología de impresión en color, los elementos de la moneda se imprimieron digitalmente para exhibir el llamativo emblema rojo, blanco y azul de la banda.

Gracias a la tecnología y las técnicas de fabricación más recientes e innovadoras, varias monedas presentarán un efecto especial de "onda expansiva", irradiando desde el altavoz, que eleva el nivel de detalle de la moneda. Los diseñadores y artesanos de la Real Casa de la Moneda han desarrollado este efecto en honor al estruendoso concierto y sin precedentes de The Who, que se presentó durante una década.

Clare Maclennan, director de la División de Monedas Conmemorativas de la Real Casa de la Moneda, expresó: "The Who es una banda británica icónica con un legado musical increíble, por lo que creímos que era correcto rendirles homenaje con una moneda oficial del Reino Unido. La moneda de The Who es la más reciente de nuestra serie de Leyendas de la Música, que rinde homenaje a artistas británicos legendarios a través de diseños nuevos y originales. Fue un privilegio que Roger Daltrey visitara la Real Casa de la Moneda para acuñar una de las primeras monedas y conociese al equipo de fabricantes que han creado este maravilloso diseño. Nuestra serie Leyendas de la Música está atrayendo a nuevas generaciones de coleccionistas de monedas, y esperamos que este diseño se convierta en una parte entrañable de los objetos de interés de un fanático".

Roger Daltrey, cofundador y cantante principal de The Who, señaló: "Es un honor tener una moneda producida para celebrar el legado musical de The Who. El diseño de la moneda refleja la verdadera esencia de la banda y lo que representamos. Fue increíble poder acuñar una de las primeras piezas de la colección y ver la gama de tecnologías y procesos involucrados en la fabricación de la moneda".

Pete Townshend, guitarrista principal de The Who, indicó: "Me encanta que el trabajo de la banda reciba reconocimiento a través de esta serie increíble de monedas de la Real Casa de la Moneda".

The Who se inició con tres escolares que compartían su amor por la música, desde jazz y skiffle, hasta rock y rhythm & blues. En un principio, la banda se encontraba conformada por John Entwistle, Pete Townshend y Roger Daltrey, y posteriormente se sumó a ellos Keith Moon. Con un legado musical que abarca más de 50 años, y un impresionante récord de 100 millones de álbumes vendidos en todo el mundo, más de mil millones de transmisiones globales, miembros del Salón de la Fama del Rock & Roll y el Salón de la Fama de la Música del Reino Unido, ganadores de los premios BRIT y GRAMMY, The Who, hoy en día es considerada por muchos como "La Mejor Banda de Rock and Roll del Mundo".

Presentada por la Real Casa de la Moneda y Bravado, la empresa de gestión de marca y artículos promocionales de Universal Music Group, la moneda de The Who está disponible en primeras ediciones limitadas en metal precioso y como una edición Brilliant Uncirculated. La moneda Brilliant Uncirculated está disponible también en color de manera exclusiva en la Real Casa de la Moneda. Vea la colección completa en el sitio web de la Real Casa de la Moneda www.royalmint.com/the-who

