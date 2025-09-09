La rencontre des économies les plus importantes et à la croissance la plus rapide du monde : Logo de T.D. Jakes' "The Global Exchange" réunit la diaspora et l'Afrique à Martha's Vineyard

Au milieu des tendances mondiales changeantesL'appel à l'unification lancé par T.D. Jakes gagne en pertinence alors qu'il convoque des dirigeants du monde des affaires, de la culture et de la politique pour s'aligner sur les mouvements émergents qui façonnent les opportunités de la diaspora.

MARTHA'S VINEYARD, Mass., 9 septembre 2025 /PRNewswire/ -- Tirant parti des 25 % de la population mondiale que devrait représenter l'Afrique d'ici 2050 et du pouvoir d'achat de 1,6 trillion de dollars des Noirs américains, selon le World Economic Forum, l'association T.D. Le groupe Jakes Group a officiellement lancé "The Global Exchange" : Unlocking Wealth & Opportunity Across the Diaspora" ce mois-ci, une nouvelle initiative visant à unifier l'influence collective de la diaspora. La réunion inaugurale, qui s'est tenue les 7 et 8 août 2025 à Martha's Vineyard, a rassemblé des dirigeants du monde entier afin de forger de nouveaux liens économiques et culturels entre l'Afrique et ses descendants dans le monde entier.

Fondée et dirigée par l'entrepreneur et leader mondial T.D. Jakes, The Global Exchange semble être plus qu'une simple réunion annuelle. Accueillie sur l'un des rivages les plus historiques et symboliques des États-Unis, elle a marqué le début d'une vision à long terme visant à réparer les fractures historiques causées par des siècles de déplacement et de silence entre l'Afrique et ses descendants dans le monde. Organisée au plus fort de la saison culturelle de Martha's Vineyard, l'activation inaugurale a rassemblé un chœur intentionnellement diversifié et intersectoriel de voix allant de l'Afrique aux Amériques, du secteur privé à la chaire, et des héritages familiaux aux pionniers de la première génération.

Réimaginer l'unité par la collaboration

De l'ancien secrétaire adjoint au Trésor américain, Wally Adeyemo, qui a contribué à définir la politique économique fédérale pendant la pandémie, à deux des personnes les plus riches du Zimbabwe, Shingai & Karen Mutasa, une force créatrice dans les milieux de l'investissement, de la mode et de la philanthropie en Afrique, le rassemblement a symbolisé la rencontre du PIB le plus important au monde (États-Unis) et du PIB à la croissance la plus rapide (Afrique).

"Nous ne pouvons pas réparer ce qui a été brisé en silence si nous refusons de parler au-delà des océans. De Nairobi à New York, du Ghana à la Géorgie et de Kingston à Kansas City, notre travail, nos idées, notre sens de l'urgence et notre foi doivent guider non seulement notre philanthropie, mais aussi notre objectif dans le monde", a fait remarquer Jakes. "Reconnecter la diaspora n'est pas seulement une question d'héritage, c'est aussi une question de guérison, de leadership partagé et de façonnement de l'avenir grâce à l'innovation, aux solutions de rupture et à l'intelligence. Il s'agit d'un appel à l'action."

Cette activation a également marqué la première fois que Jakes a enregistré deux épisodes officiels de son prochain podcast iHeartMedia devant un public en direct.

La rencontre a été marquée par quatre expériences marquantes :

"Guérir le fossé : Santé mentale, masculinité noire et ministère de la reconnexion" avec April Ryan , correspondante chevronnée de la Maison Blanche , le Dr. Jay Barnett , expert en santé mentale, et le Dr. O'Shan Gadsden, psychologue.

La conférence "Investir dans les capitaux et faire des affaires en Afrique" a redéfini le continent comme un collaborateur, et non comme un cas de charité, grâce à l'expérience des leaders économiques Wally Adeyemo et Shingai & Karen Mutasa .

Le thème "Technologies innovantes sur le continent africain et au-delà" a mis en lumière les opportunités émergentes en matière de fintech, d'IA et d'infrastructures durables, avec des leaders d'opinion tels que Jim Anderson , Google, Leke Osinubi , Goldman Sachs et Brian AM Williams, innovateur.

"Community Building & Wealth Creation Through Real Estate", avec Teneshia Warner , EGAMI Group, Maurice Coleman , Bank of America, et Todd McDonald , Liberty Bank , sur le développement commercial en tant qu'outil de justice sociale et de richesse générationnelle.

Faire le lien entre les réalités diasporiques et la pertinence mondiale

L'Afrique est en passe de représenter une personne sur quatre sur Terre d'ici à 2050, ce qui fait du continent une force centrale pour façonner l'avenir du travail, de l'innovation et du pouvoir économique. Par ailleurs, le World Economic Forum estime que l'économie noire mondiale dépassera les 6,8 billions de dollars d'ici 2027. En s'appuyant sur cette dynamique, les futures activités de Jakes' The Global Exchange se concentreront sur la promotion de la collaboration transatlantique par le biais de l'immobilier, de la technologie et d'investissements ciblés afin de catalyser des voies d'accès à la richesse et à l'influence évolutives et enracinées dans les communautés.

A propos de The T.D. Jakes Group

The T.D. Le groupe Jakes est un conglomérat mondial qui a plus de quarante ans d'impact à l'intersection de la mission, du ministère et du marché, faisant progresser l'équité et les solutions pour les communautés sous-représentées par le biais d'alliances stratégiques. Ses quatre piliers sont présents dans le monde entier : T.D. Jakes Enterprises - Une société holding primée à impact social qui touche des millions de personnes par le biais de formations à l'entrepreneuriat, d'accélérateurs d'entreprises pour les minorités et de représentations dans le cinéma, la musique et l'édition, générant plus de 500 millions de dollars en contenu de divertissement mondial ; T.D. Jakes Foundation - Élargir les possibilités grâce à la formation de la main-d'œuvre, à l'éducation STEM/STEAM, à l'alphabétisation financière, et en mettant l'accent sur la réduction de l'écart racial en matière de richesse et sur l'avancement des femmes issues de minorités dans la direction des entreprises ; T.D. Jakes Real Estate- Développer des communautés durables qui stimulent la croissance économique, luttent contre les déserts alimentaires et élargissent les voies d'accès à la propriété et à la richesse générationnelle. T.D. Jakes Ministries - Organisation confessionnelle dont le contenu est traduit en plus de 90 langues chaque semaine et dont les actions de sensibilisation des citoyens ont aidé plus de 30 000 personnes à obtenir des changements durables. Découvrez comment The T.D. Le groupe Jakes construit une société plus équitable grâce à des concepts innovants et des partenariats perturbateurs sur www.tdjakes.org/newsroom

