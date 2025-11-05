La resolución fiscal 20/20 surge como el socio confiable de desgravación fiscal para las empresas de construcción en todo el país

A medida que la aplicación del IRS automatiza e intensifica durante el cierre del gobierno, la Resolución Fiscal 20/20 destaca cómo las empresas constructoras recurren a expertos especializados en desgravación fiscal para resolver la deuda tributaria de nómina, evitar gravámenes y proteger sus licencias.

BROOMFIELD, Colorado, 5 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Desde contratistas generales hasta empresas de techos y excavaciones, las empresas de construcción de todo Estados Unidos se enfrentan a un creciente escrutinio del IRS por los impuestos sobre la nómina y el empleo no pagados. En respuesta, 20/20 Tax Resolution, líder nacional en resolución de deudas fiscales y consultoría de cumplimiento, es el recurso de referencia para contratistas que buscan proteger sus negocios, sus equipos y su reputación.

"La industria de la construcción es especialmente vulnerable a los problemas fiscales", dijo Bari Tutino , director de operaciones de 20/20 Tax Resolution. "Los retrasos en los proyectos, las nóminas fluctuantes y las complejas obligaciones de presentación de 941 crean una tormenta perfecta. Nuestro objetivo es seguir construyendo empresas, no luchar contra el IRS ".

Según los datos del IRS, las empresas de construcción se encuentran entre las cinco principales industrias para las evaluaciones morosas de impuestos sobre la nómina. Incluso las interrupciones menores del flujo de efectivo pueden llevar a depósitos perdidos, lo que desencadena fuertes sanciones, gravámenes y un posible peligro para la licencia. El equipo de agentes inscritos y especialistas en resolución de 20/20 ha ayudado a cientos de contratistas a superar estos desafíos a través de planes de pago estructurados, reducción de multas y restablecimiento del cumplimiento.

"Regularmente vemos propietarios de construcciones que son excelentes en los proyectos de construcción, pero abrumados por el cumplimiento de los impuestos", agregó Tutino. "Ahí es donde un socio de resolución especializado marca la diferencia".

20/20 Tax Resolution ha estado en funcionamiento durante 27 años, ha obtenido una calificación A+ del Better Business Bureau y ha recibido más de 800 reseñas de Google con una calificación promedio de 4,8 estrellas . Este historial demuestra que 20/20 combina una profunda experiencia en la industria con una representación personalizada para cada cliente. Los clientes de la firma pertenecen a una amplia variedad de industrias e incluyen pequeños subcontratistas, así como constructores de varios estados.

Fundada en 1998 y con sede en Broomfield, Colorado, 20/20 Tax Resolution, Inc. proporciona servicios de resolución de deudas fiscales a nivel nacional para individuos y empresas. La firma se asocia con los clientes para negociar directamente con el IRS y las agencias estatales, ofreciendo soluciones a medida, como ofertas en compromiso, acuerdos de pago a plazos y alivio de multas. Con millones de deudas fiscales resueltas y una red de socios a nivel nacional de CPA y profesionales financieros, 20/20 Tax Resolution continúa estableciendo el estándar para una representación ética y transparente.

