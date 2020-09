La respuesta inmune humoral al SARS-CoV2 en Islandia

Los títulos de anticuerpos contra el SARS-CoV2 no se reducen a los cuatro meses

REYKJAVIK, Islandia, 1 de septiembre de 2020 /PRNewswire/ -- Los científicos de deCODE genetics en Islandia, una filial de Amgen Inc , la compañía biofarmacéutica con sede en California, y sus colaboradores, han publicado hoy un estudio en The New England Journal of Medicine, que muestra que los anticuerpos antivirales contra el SARS-CoV2 no se reducen cuatro meses después del diagnóstico.

El objetivo del estudio fue obtener conocimientos sobre la naturaleza y durabilidad de la respuesta inmune humoral a la infección por SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19.