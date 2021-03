La révolution Blade & Soul de Netmarble, un RPG mobile en monde ouvert très attendu, est désormais disponible tout autour du globe

Les nouveaux joueurs de l'IP Blade & Soul peuvent s'attendre à une expérience actualisée et simplifiée avec Blade & Soul Revolution , car les améliorations apportées en jeu aux mécanismes de chasse, à l'équilibre des joueurs et au rythme de croissance d'un joueur ont été conçues pour mieux répondre à la sensibilité des joueurs occidentaux. Le jeu offre des caractéristiques uniques telles que le sort Windwalk et d'autres compétences inspirées des arts martiaux qu'aucun autre jeu ne propose.

Lors du lancement, les joueurs auront accès à cinq professions : Maître du sabre, Destructeur, Maître du kung-fu, Maître des éléments et Gardien de la nature. Des informations supplémentaires sur le contenu disponible au lancement sont disponibles sur le site officiel de Blade & Soul Revolution. Pour célébrer le lancement, Netmarble a préparé des événements sur 7 jours pendant quatre semaines avec diverses quêtes quotidiennes et des récompenses telles que des noix supérieures pour vos familiers, des coffres de familiers héroïques et bien d'autres.

« Le développement de Blade & Soul Revolution a été très agréable. Grâce à l'expérience de notre équipe dans le développement de jeux mobiles de qualité AAA comme Lineage 2 : Revolution et A3 : Still Alive, nous avons une fois de plus pu travailler sur une célèbre licence connue des joueurs de MMO et de RPG du monde entier et créer une expérience Blade & Soul authentique que tout le monde peut apprécier », a déclaré Andy Kang, producteur exécutif de Netmarble.

Blade & Soul Revolution est un jeu mobile RPG en monde ouvert qui raconte des histoires de vengeance à couper le souffle dignes du cinéma basées sur le jeu en ligne sur PC de Blade & Soul. Le jeu reste fidèle à ses racines PC avec un haut niveau de graphismes en 3D et de contenu à grande échelle qui a été remanié pour fonctionner parfaitement sur les appareils mobiles. Il présente un monde asiatique fantastique avec des graphismes en 3D intégrale incroyables soutenus par le moteur Unreal Engine 4, offrant des combats de faction en temps réel impressionnants et une expérience d'action pratique incomparable.

Blade & Soul Revolution est désormais disponible en téléchargement gratuit (avec achats intégrés) dans 149 pays via l'App Store , et 126 pays sur Google Play. Pour plus d'informations, veuillez suivre Blade & Soul Revolution sur Facebook, Instagram, et YouTube.

