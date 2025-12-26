La Saïd Business School de l'Université d'Oxford s'associe à la plateforme mondiale de compétences numériques Simplilearn pour lancer cinq programmes professionnels axés sur l'IA à l'intention des chefs d'entreprise.

PLANO, Texas, 26 décembre 2025 /PRNewswire/ -- Simplilearn, qui compte plus de huit millions d'apprenants dans plus de 150 pays, a conclu un partenariat stratégique avec la Saïd Business School de l'Université d'Oxford pour offrir cinq programmes de pointe aux professionnels du monde entier. Axés sur la formation commerciale et technologique pilotée par l'IA, les programmes réunissent l'excellence académique d'Oxford Saïd, dans le cadre de l'université classée numéro 1 au monde (Times Higher Education World University Rankings), et la plateforme internationale de Simplilearn.

Logo Simplilearn

Les programmes sont conçus pour les chefs d'entreprise qui naviguent dans la transformation de l'IA dans tous les secteurs d'activité. Le portefeuille couvre la prise de décision pilotée par l'IA, la préparation organisationnelle, la cybersécurité, l'analyse avancée et la finance stratégique moderne.

À propos de cette collaboration, M. Krishna Kumar, fondateur et PDG de Simplilearn, a déclaré :

« Le partenariat avec Oxford Saïd représente un moment décisif dans notre mission de démocratisation de l'accès à une éducation de classe mondiale. L'héritage d'Oxford Saïd en matière d'excellence académique, allié à la capacité de notre plateforme à fournir un apprentissage en direct stimulant à grande échelle, crée de puissantes opportunités pour les professionnels du monde entier ».

« À l'heure où l'IA remodèle les industries, les dirigeants ont besoin à la fois d'une réflexion stratégique et d'une maîtrise technique, ce que ce partenariat permet précisément d'obtenir. Nous sommes honorés de mettre en place des programmes qui transforment les carrières et préparent les dirigeants à naviguer dans notre monde numérique. »

Caroline Williams, directrice exécutive d'Oxford Saïd Online, a déclaré : « Simplilearn est un partenaire précieux dans la préparation de la prochaine génération de dirigeants. Grâce à cette collaboration, nous étendons la recherche et l'expertise d'Oxford Saïd aux professionnels à la recherche d'un leadership confiant dans un contexte d'évolution technologique rapide. Nos programmes allient des cadres stratégiques, la maîtrise de l'IA, la rigueur académique et des outils pratiques, immédiatement applicables, conçus pour s'adapter à des carrières exigeantes. Ensemble, nous rendons les connaissances d'Oxford Saïd plus largement accessibles grâce à la plateforme d'apprentissage éprouvée et de haute qualité de Simplilearn, destinée aux professionnels du monde entier soucieux de leur développement. »

Selon un récent rapport du secteur, 62 % des chefs d'entreprise donnent la priorité à l'intégration de l'IA par rapport aux objectifs traditionnels, tels que la croissance du chiffre d'affaires et la réduction des coûts. Toutefois, de nombreux pays ne disposent pas des cadres et de l'expertise nécessaires pour la mettre en œuvre de manière efficace. Ces programmes visent à combler les lacunes critiques en matière de compétences auxquelles sont confrontés les professionnels qui préparent leurs organisations à une intégration efficace et responsable de l'IA.

Ces programmes d'Oxford Saïd sont dispensés dans le cadre d'une expérience d'apprentissage complète alliant un contenu riche, comprenant des documents de lecture, des études de cas, des vidéos, des podcasts et des évaluations, avec des masterclasses exclusives de la faculté d'Oxford Saïd à des intervalles déterminés.

Fondée il y a 30 ans, Oxford Saïd a pour philosophie de « transformer les individus, qui transforment les entreprises, qui transforment le monde ». Elle a acquis une reconnaissance mondiale en formant des leaders de l'industrie qui induisent des changements significatifs. Grâce à ce partenariat, les professionnels du monde entier ont accès aux compétences dont ils ont besoin, au moment précis où ils en ont besoin, sans avoir à interrompre leur carrière.

Les apprenants qui terminent ces programmes obtiennent le statut d'Elumni, reçoivent un certificat de l'Université d'Oxford et ont accès au réseau professionnel mondial croissant d'Oxford Saïd, qui compte plus de 50 000 apprenants exécutifs, la communauté des « Elumni », ainsi qu'à ses ressources associées.

Les programmes seront dispensés sur la plateforme Simplilearn, avec le programme d'étude complet d'Oxford Saïd et les masterclasses périodiques de la faculté d'Oxford. Ce format flexible permet aux professionnels occupés d'apprendre à leur propre rythme tout en profitant d'un contenu de classe mondiale et du leadership éclairé d'Oxford. Les apprenants bénéficient également de l'infrastructure éprouvée de Simplilearn, notamment d'une assistance 24h/24 et 7j/7 et d'une communauté professionnelle mondiale.

À propos de Simplilearn

Fondée en 2010 et basée à Plano, au Texas, et à Bangalore, en Inde, Simplilearn, une société du portefeuille Blackstone, est un leader mondial de la formation continue numérique, permettant aux apprenants du monde entier d'accéder à des formations de classe mondiale pour les particuliers et les entreprises du monde entier. Simplilearn propose plus de 1 500 cours en direct chaque mois dans plus de 150 pays, touchant plus de 8 millions d'apprenants dans le monde. Les programmes sont conçus et dispensés en partenariat avec des universités de renommée mondiale, des entreprises de premier plan et des organismes industriels de premier plan, par l'intermédiaire de cours en ligne en direct auxquels participent des praticiens de l'industrie, des formateurs recherchés et des leaders mondiaux. Qu'il s'agisse d'étudiants, de professionnels en début de carrière, de managers, de cadres, de petites entreprises ou de grandes sociétés, les programmes de formation de Simplilearn, basés sur les rôles, axés sur les compétences, reconnus par l'industrie et pertinents à l'échelle mondiale, constituent des solutions de perfectionnement idéales pour divers objectifs de carrière ou d'entreprise.

À propos d'Oxford Saïd Online

Oxford Saïd Online met l'excellence académique de la Saïd Business School de l'Université d'Oxford à la disposition des apprenants du monde entier grâce à un enseignement numérique à fort impact. Lancée en 2022, elle propose des cours rigoureux et axés sur la pratique, créés par le corps enseignant d'Oxford Saïd et soutenus par une équipe dédiée à l'apprentissage en ligne.

Ses programmes allient des connaissances fondées sur la recherche, une conception interactive de l'apprentissage et des réseaux mondiaux de pairs pour aider les professionnels à relever les défis du monde réel dans des domaines tels que le leadership, la durabilité, la finance, la fintech, l'IA et la transformation numérique. Grâce à des partenariats avec des établissements et des plateformes de premier plan, Oxford Saïd Online étend la portée d'Oxford Saïd et aide les apprenants du monde entier à traduire leurs connaissances en un impact significatif.

La Saïd Business School de l'Université d'Oxford est une école de commerce dynamique et innovante, intégrée à une université vieille de 900 ans, leader mondial dans son domaine. Oxford Saïd crée des programmes et des idées qui ont un impact et une portée à l'échelle mondiale. Elle forme des leaders, des acteurs du changement et des innovateurs dans toutes les industries et tous les secteurs. Sa recherche révolutionnaire et son enseignement exceptionnel transforment les individus, qui transforment les entreprises, qui transforment le monde. Oxford Saïd crée l'impact depuis l'intérieur.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2850262/University_of_Oxford_Said_Business_School_Logo.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1100016/Simplilearn_Logo.jpg