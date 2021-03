La science des affaires de Tableau met de puissantes capacités de science des données à la portée des hommes d'affaires

Tableau livrera Einstein Discovery dans sa mise à jour 2021.1 la première version majeure permettant la science des affaires. L'intégration des prédictions et des recommandations fiables et en temps réel d'Einstein Discovery dans Tableau aidera les gens à aller au-delà de la compréhension de ce qui s'est passé et des raisons pour lesquelles cela s'est passé, pour explorer les résultats commerciaux probables et informer une action proactive. Depuis plus de cinq ans, Einstein Discovery permet aux clients de Salesforce d'obtenir des informations et de comprendre des modèles sur des millions de lignes de données en quelques minutes, sans avoir besoin de modèles de données sophistiqués .

« Aujourd'hui, la science des données est hors de portée de la plupart des utilisateurs professionnels. Les analystes commerciaux se sont appuyés sur les scientifiques des données pour extraire des informations puissantes et précises à l'aide de modèles sophistiqués. Mais l'obtention de ces informations peut être complexe, coûteuse et longue », a déclaré Chandana Gopal, directeur de recherche sur l'avenir de l'intelligence chez IDC. « Si la science des données peut débloquer de puissants aperçus, il y a parfois un compromis entre la précision et le temps de compréhension. La science des affaires reconnaît ce compromis et cherche à rendre la science des données accessible et exploitable pour un plus grand nombre de personnes. »

La science des affaires permettra d'améliorer le travail des scientifiques spécialisés dans les données et des analystes avancés.

« La science des données a toujours été capable de résoudre de grands problèmes, mais trop souvent, ce pouvoir est limité à quelques personnes choisies au sein d'une organisation », a déclaré François Ajenstat, chef de produit chez Tableau. « Pour construire des organisations véritablement axées sur les données, nous devons libérer le pouvoir des données pour le plus grand nombre de personnes possible. La démocratisation de la science des données aidera davantage de personnes à prendre des décisions plus intelligentes, plus rapidement. »

Les clients peuvent utiliser la science des affaires pour améliorer l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement, prédire la probabilité d'un achat ou maximiser la livraison de biens ou de services, par exemple. La science des données pourrait contribuer à la recherche et au développement des vaccins, tandis que la science des affaires pourrait aider à la distribution et à la vaccination de personnes.

« Les plates-formes d'apprentissage automatique comme Einstein Discovery constituent la prochaine frontière dans la démocratisation de la science des données », a déclaré Siddharth Dayama, directeur principal de l'analyse des données chez Verizon. « Einstein Discovery intégré à Tableau apporte des capacités prédictives à l'inventaire des tableaux de bord dont disposent déjà les entreprises, et lorsque cela est combiné à des modèles d'apprentissage automatique générés automatiquement, les entreprises peuvent explorer des modèles, des tendances et des corrélations dans leurs données historiques sans écrire une seule ligne de code. La superposition des capacités de ML/IA à l'infrastructure de BI existante ouvre un monde de possibilités dans la résolution des problèmes commerciaux quotidiens. »

Les capacités supplémentaires disponibles dans 2021.1 sont les suivantes :

Les nouvelles améliorations de la connectivité Microsoft Azure permettent aux gens de se connecter à leurs données dans Azure SQL Database (avec Azure Active Directory) et Azure Data Lake Gen 2. Tableau prend également en charge Azure Active Directory dans deux connecteurs existants, Azure Synapse et Azure Databricks.

permettent aux gens de se connecter à leurs données dans Azure SQL Database (avec Azure Active Directory) et Azure Data Lake Gen 2. Tableau prend également en charge Azure Active Directory dans deux connecteurs existants, Azure Synapse et Azure Databricks. Une nouvelle galerie d'extensions permet de rechercher et de découvrir facilement des connecteurs et des extensions de tableaux de bord dans Tableau. À partir de la galerie, les clients peuvent facilement découvrir et installer des connecteurs et des extensions de tableaux de bord qui ajoutent des fonctionnalités à leurs tableaux de bord et des connecteurs qui permettent à Tableau d'accéder à des bases de données et des applications supplémentaires, dans le cadre de leur flux de travail Tableau.

permet de rechercher et de découvrir facilement des connecteurs et des extensions de tableaux de bord dans Tableau. À partir de la galerie, les clients peuvent facilement découvrir et installer des connecteurs et des extensions de tableaux de bord qui ajoutent des fonctionnalités à leurs tableaux de bord et des connecteurs qui permettent à Tableau d'accéder à des bases de données et des applications supplémentaires, dans le cadre de leur flux de travail Tableau. Une expérience de notification repensée affiche les partages, commentaires, extraits et flux de préparation d'un utilisateur de Tableau dans un espace dédié. Cela permet de communiquer tous les changements importants à travers l'organisation. Les utilisateurs peuvent choisir où ils souhaitent recevoir ces notifications - directement dans Tableau, par courrier électronique ou les deux - afin d'être informés des alertes ou des mises à jour importantes.

affiche les partages, commentaires, extraits et flux de préparation d'un utilisateur de Tableau dans un espace dédié. Cela permet de communiquer tous les changements importants à travers l'organisation. Les utilisateurs peuvent choisir où ils souhaitent recevoir ces notifications - directement dans Tableau, par courrier électronique ou les deux - afin d'être informés des alertes ou des mises à jour importantes. Les expressions de niveau de détail (LOD) , plus rapides et plus faciles, permettent d'utiliser des menus contextuels ou de glisser-déposer une mesure sur une dimension pour créer automatiquement une expression de niveau de détail avec l'agrégation par défaut.

, plus rapides et plus faciles, permettent d'utiliser des menus contextuels ou de glisser-déposer une mesure sur une dimension pour créer automatiquement une expression de niveau de détail avec l'agrégation par défaut. Un nouveau connecteur Salesforce Customer 360 Audiences connecte nativement Tableau à Customer 360 Audiences, ce qui permet de découvrir des informations dans les données détaillées des clients. Grâce à ce nouveau connecteur, les clients de Tableau peuvent effectuer des explorations par campagne, par canal et selon plusieurs dimensions de la clientèle afin de comprendre le « qui » et le « pourquoi » qui se cachent derrière leurs résultats d'engagement inter-canaux.

2021.1 sera disponible plus tard ce mois-ci. Pour en savoir plus sur la science des affaires, visitez le site : https://www.tableau.com/about/blog/2021/3/what-is-business-science.

