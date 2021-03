Tableau Business Science brengt krachtige mogelijkheden op het vlak van datawetenschap naar de bedrijfswereld

Tableau zal Einstein Discovery leveren als onderdeel van de 2021.1-update, de eerste belangrijke release die Business Science mogelijk maakt. Door de vertrouwde realtime voorspellingen en aanbevelingen van Einstein Discovery in Tableau te integreren, kunnen mensen verder gaan dan begrijpen wat er is gebeurd en waarom iets is gebeurd, om mogelijke bedrijfsresultaten te onderzoeken en proactieve actie te ondernemen. Al meer dan vijf jaar helpt Einstein Discovery Salesforce-klanten om binnen enkele minuten inzichten te verkrijgen en patronen te begrijpen in miljoenen rijen data, zonder dat daarvoor geavanceerde datamodellen nodig zijn.

"Tegenwoordig is datawetenschap voor de meeste zakelijke gebruikers onbereikbaar. Bedrijfsanalisten hebben vertrouwd op datawetenschappers om krachtige, nauwkeurige inzichten te verkrijgen met behulp van geavanceerde modellen. Maar het verkrijgen van die inzichten kan ingewikkeld, duur en tijdrovend zijn," zegt Chandana Gopal, Research Director, Future of Intelligence, IDC. "Hoewel datawetenschap krachtige inzichten kan geven, moet soms een afweging gemaakt worden tussen precisie en de tijd die nodig is om tot het inzicht te komen. Business Science erkent deze afweging en probeert datawetenschap voor meer mensen toegankelijk en bruikbaar te maken."

Business Science zal het werk van zowel datawetenschappers als gevorderde analisten op een hoger niveau brengen.

"Met datawetenschap zijn altijd grote problemen opgelost, maar al te vaak is de kracht ervan beperkt tot slechts enkelen binnen een organisatie," zegt Francois Ajenstat, Chief Product Officer bij Tableau. "Om echt op data gestuurde organisaties te creëren, moeten we de kracht van data voor zoveel mogelijk mensen beschikbaar stellen. Door datawetenschap te democratiseren, kunnen meer mensen sneller slimmere beslissingen nemen."

Klanten kunnen Business Science gebruiken om bijvoorbeeld de efficiëntie van de toeleveringsketen te verbeteren, de kans op aankoop te voorspellen of de levering van goederen of diensten te maximaliseren. Datawetenschap zou kunnen helpen bij onderzoek en ontwikkeling van vaccins, terwijl Business Science zou kunnen helpen bij de distributie van die vaccins en de daadwerkelijke toediening ervan.

"Machine Learning-platforms zoals Einstein Discovery zijn de volgende stap in het democratiseren van datawetenschap," zegt Siddharth Dayama, Senior Manager data-analyse bij Verizon. "Einstein Discovery geïntegreerd in Tableau biedt voorspellende mogelijkheden voor de bestaande inventaris van dashboards waarover bedrijven al beschikken, en wanneer dat wordt gecombineerd met automatisch gegenereerde machine learning-modellen kunnen bedrijven patronen, trends en correlaties in hun historische gegevens onderzoeken zonder daarvoor zelf programmacode te moeten schrijven. Door ML/AI-mogelijkheden op de bestaande BI-infrastructuur te combineren, wordt een wereld van mogelijkheden geopend voor het oplossen van dagelijkse problemen waarmee bedrijven te maken hebben."

Extra mogelijkheden die in 2021.1 beschikbaar zijn, omvatten:

Dankzij nieuwe verbeteringen in Microsoft Azure-connectiviteit kunnen mensen verbinding maken met hun gegevens in Azure SQL Database (met Azure Active Directory) en Azure Data Lake Gen 2. Tableau ondersteunt nu ook Azure Active Directory in twee bestaande connectoren, Azure Synapse en Azure Databricks.

kunnen mensen verbinding maken met hun gegevens in Azure SQL Database (met Azure Active Directory) en Azure Data Lake Gen 2. Tableau ondersteunt nu ook Azure Active Directory in twee bestaande connectoren, Azure Synapse en Azure Databricks. Een nieuwe Extension Gallery helpt mensen gemakkelijk naar connectoren en dashboard-extensies te zoeken en te ontdekken binnen Tableau. Vanuit de galerie kunnen klanten gemakkelijk connectoren en dashboard-extensies ontdekken en installeren die functionaliteit toevoegen aan hun dashboards en connectoren waarmee Tableau binnen hun Tableau-workflow toegang krijgt tot aanvullende databases en applicaties.

helpt mensen gemakkelijk naar connectoren en dashboard-extensies te zoeken en te ontdekken binnen Tableau. Vanuit de galerie kunnen klanten gemakkelijk connectoren en dashboard-extensies ontdekken en installeren die functionaliteit toevoegen aan hun dashboards en connectoren waarmee Tableau binnen hun Tableau-workflow toegang krijgt tot aanvullende databases en applicaties. Een opnieuw ontworpen notificatiesysteem toont de shares, opmerkingen, extracten en voorbereidingsprocessen van Tableau-gebruikers samen in één specifieke werkomgeving. Hiermee worden alle belangrijke veranderingen binnen de organisatie gecommuniceerd. Mensen kunnen kiezen waar ze deze notificaties willen ontvangen, rechtstreeks in Tableau, via e-mail of beide, zodat ze op de hoogte zijn van belangrijke meldingen of updates.

toont de shares, opmerkingen, extracten en voorbereidingsprocessen van Tableau-gebruikers samen in één specifieke werkomgeving. Hiermee worden alle belangrijke veranderingen binnen de organisatie gecommuniceerd. Mensen kunnen kiezen waar ze deze notificaties willen ontvangen, rechtstreeks in Tableau, via e-mail of beide, zodat ze op de hoogte zijn van belangrijke meldingen of updates. Met snellere, eenvoudigere Level of Detail (LOD) -uitdrukkingen kunnen mensen contextmenu's gebruiken of een meetwaarde naar een dimensie slepen en neerzetten om met de standaardmethode die wordt gebruikt om statistische gegevens samen te vatten automatisch een uitdrukking op detailniveau te maken.

kunnen mensen contextmenu's gebruiken of een meetwaarde naar een dimensie slepen en neerzetten om met de standaardmethode die wordt gebruikt om statistische gegevens samen te vatten automatisch een uitdrukking op detailniveau te maken. Een nieuwe Salesforce Customer 360 Audiences Connector verbindt Tableau op natuurlijke wijze met Customer 360 Audiences, waardoor inzichten in gedetailleerde klantgegevens worden blootgelegd. Met de nieuwe connector kunnen Tableau-klanten per campagne, kanaal en meerdere klantdimensies onderzoek doen om inzicht te krijgen in het 'wie' en 'waarom' achter hun cross-channel engagementresultaten.

2021.1 zal later deze maand beschikbaar zijn. Ga voor meer informatie over Business Science naar: https://www.tableau.com/about/blog/2021/3/what-is-business-science.

