La séance d'ouverture du 5e anniversaire de la FII s'ouvre par un débat sur l'investissement dans l'humanité

La séance d'ouverture de la première journée de la FII était intitulée « The Board of Changemakers: Investing for Impact » . La réunion a été animée par Richard Quest , présentateur de CNN, qui a été rejoint par des chefs d'entreprise de premier plan venus d'Afrique, d'Europe et des États-Unis, y compris Son Excellence Khaldoon Khalifa Al Mubarak , PDG et directeur général de Mubadala Investment Company, Stephen A. Schwarzman , président, PDG et co-fondateur de Blackstone et Ray Dalio , fondateur, co-président et et co-directeur de l'information de Bridgewater Associates, LP. Les participants ont discuté des façons dont la communauté financière mondiale peut se réunir pour investir dans l'humanité.

Richard Attias, PDG du FII Institute, a souligné que la réunion en direct du conseil d'administration était un événement particulièrement exceptionnel pour la FII. « La FII a organisé cette réunion en direct du conseil d'administration dans un format sans précédent afin d'explorer des moyens pratiques et concrets d'investir dans l'humanité. La réunion a préparé le terrain pour trois journées de débats et de prises de décisions dynamiques visant à transformer l'avenir de l'humanité. »

Ont participé à la réunion du conseil :

Son Excellence Khaldoon Khalifa Al Mubarak , PDG et directeur général, Mubadala Investment Company (EAU)

, PDG et directeur général, Mubadala Investment Company (EAU) Ana Patricia Botin , présidente exécutive du groupe, Banco Santander S.A. (Espagne)

, présidente exécutive du groupe, Banco Santander S.A. (Espagne) Ray Dalio , fondateur, co-président et et co-directeur de l'information, Bridgewater Associates, LP (États-Unis)

, fondateur, co-président et et co-directeur de l'information, Bridgewater Associates, LP (États-Unis) Larry Fink , président et PDG, BlackRock, Inc. (États-Unis)

, président et PDG, BlackRock, Inc. (États-Unis) Dr Patrice Motsepe , fondateur, African Rainbow Capital (Afrique du Sud)

, fondateur, African Rainbow Capital (Afrique du Sud) Stephen A. Schwarzman , président, PDG et co-fondateur, Blackstone (États-Unis)

, président, PDG et co-fondateur, Blackstone (États-Unis) David M. Solomon, président et PDG, The Goldman Sachs Group (États-Unis)

À propos du FII Institute

Le FII Institute est une fondation mondiale à but non lucratif dotée d'une branche d'investissement et d'un seul programme : « Impact on Humanity » (Impact sur l'humanité). Attachés aux principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), nous encourageons les esprits les plus brillants et transformons les idées en solutions concrètes dans cinq domaines d'intervention : intelligence artificielle et robotique, éducation, santé et développement durable.

Nous sommes au bon endroit au bon moment : lorsque les décideurs, les investisseurs et une génération de jeunes engagés se rassemblent pour exprimer leurs aspirations, motivés et prêts au changement. Nous exploitons cette énergie en trois piliers, « THINK, XCHANGE, ACT » (Penser, échanger, agir), et nous investissons dans les innovations qui font une différence dans la vie à l'échelle mondiale.

Rejoignez-nous pour prendre part à la co-création et la mise en œuvre d'un avenir plus brillant et plus durable pour l'humanité. www.fii-institute.org

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1670917/THE_BOARD_OF_CHANGEMAKERS.jpg

SOURCE FII Institute