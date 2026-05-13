La Secretaria de Estado de Texas alienta a los votantes a revisar la información oficial antes de la segunda vuelta de las elecciones primarias del 26 de mayo

AUSTIN, Texas, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Con la votación anticipada para la segunda vuelta de las elecciones primarias de Texas 2026 a partir del lunes 18 de mayo, la secretaria de Estado de Texas, Jane Nelson, alienta a los votantes a revisar la información oficial de las elecciones con anticipación para que puedan llegar a las urnas preparados y confiados.

"La segunda vuelta primaria es una parte importante de cómo los tejanos eligen quién los representa en la boleta electoral de noviembre", dijo el Secretario Nelson. "Queremos que todos los votantes elegibles comprendan el proceso, conozcan las fechas clave y se sientan seguros cuando emitan su voto".

Una segunda vuelta de las elecciones primarias se lleva a cabo cuando ningún candidato en las primarias de un partido recibe más del 50 por ciento de los votos. Los dos principales candidatos avanzan a una segunda vuelta para determinar el candidato del partido para las elecciones generales de noviembre.

Los votantes que votaron en las primarias demócratas de marzo pueden votar en la segunda vuelta demócrata y los votantes que votaron en las primarias republicanas de marzo pueden votar en la segunda vuelta republicana. Los votantes registrados de Texas que no votaron en las primarias de ninguno de los partidos y que no están afiliados a un tercero, pueden elegir la segunda vuelta de cualquiera de los partidos.

La votación anticipada en persona se realiza del 18 al 22 de mayo. En esos días, los tejanos pueden votar en cualquier lugar de votación dentro de su condado de registro. Debido a que los horarios de votación temprana y los lugares de votación pueden variar según el condado, los funcionarios recomiendan confirmar los detalles antes de ir a las urnas.

El día de las elecciones de segunda vuelta es el 26 de mayo.

Se requiere identificación para votar en persona. Hay disponible una lista completa de formas aceptables de identificación, junto con información para los votantes que no poseen y no pueden obtener razonablemente una identificación con foto aprobada, a través de los recursos oficiales de elecciones estatales y del condado.

La ley de Texas prohíbe el uso de teléfonos celulares u otros dispositivos de comunicación inalámbrica dentro de la sala de votación. Sin embargo, los votantes pueden traer notas escritas o una boleta de muestra impresa como referencia.

El Secretario Nelson alentó a todos los tejanos elegibles a tomarse unos minutos para revisar los recursos electorales oficiales antes de dirigirse a las urnas.

"La información oficial es la mejor información", dijo Nelson. "Los votantes pueden visitar VoteTexas.gov para confirmar su estado de registro, encontrar lugares y horarios de votación, revisar los requisitos de identificación y obtener más información sobre cómo funciona el proceso de segunda vuelta".

Para más información sobre la segunda vuelta de las elecciones primarias, visite VoteTexas.gov o llame al 1-800-252-VOTE para obtener ayuda.

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FUENTE Office of the Texas Secretary of State