La section Véhicules à énergie nouvelle et mobilité intelligente de la 134e Foire de Canton : Un catalyseur pour le développement de haute qualité de l'industrie automobile mondiale

GUANGZHOU, Chine, 16 octobre 2023 /PRNewswire/ -- Lors de la 134e Foire de Canton, inaugurée le 15 octobre, la première phase de l'exposition sur place a fait l'objet d'un véritable engouement. La section « Véhicules à énergie nouvelle et mobilité intelligente », anciennement « Véhicules connectés intelligents et à énergie nouvelle » a attiré les foules. Il occupe une superficie de 18 000 mètres carrés et accueille de nombreuses entreprises de haute qualité qui présentent leurs derniers véhicules à énergie nouvelle, des véhicules et technologies connectés intelligents, des technologies des batteries et des piles de chargement, des systèmes de contrôle électronique, et des appareils électroniques embarqués sur véhicule.

Liuzhou Wuling Automobile Industry Co., Ltd. (« Wuling ») a obtenu une place sur la liste des 100 meilleurs fournisseurs mondiaux de pièces et composants pour la cinquième année consécutive. La gamme de produits de Wuling comprend une variété de moteurs, de systèmes d'alimentation et de systèmes de véhicules hybrides électriques et de véhicules hybrides rechargeables, ainsi que des véhicules logistiques et d'autres véhicules spéciaux. Wuling présente ses chefs-d'œuvre à énergie nouvelle, ses voiturettes de golf et ses voitures-restaurants à la foire. La voiturette de golf électrique avec compartiment alimentaire, équipée d'un moteur asynchrone triphasé CA de 48 V et 4 KW, d'un système de contrôle électronique Curtis et d'une batterie Qiujian est un produit phare. Le cadre de la voiturette est en alliage d'aluminium à haute résistance et la taille du buffet est personnalisable. Pour en savoir plus, consultez https://goo.su/dtibiH .

Zhejiang Safemate Automotive Safety & Emergency Technology Co., Ltd. (« Safemate »), un pionnier dans les domaines de la sécurité automobile, des premiers secours, de la réparation et de la maintenance ainsi que de la R&D des produits à énergie nouvelle, expose son chargeur de VE à la Foire, un produit qui allie efficacité, commodité et sécurité. Compatible avec une large gamme de produits de chargement à énergie nouvelle, ce chargeur a reçu une certification de qualité par un tiers faisant autorité sur les marchés européens et américains. Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur https://goo.su/DhozyZ .

Jiangxi Jiangling Motors Import & Export Co., Ltd. (« Jianngling ») présente ses produits à énergie nouvelle et ses produits numériques à la Foire. Le Pickup électrique Vigus, équipé de composants autodéveloppés exceptionnels tels que des systèmes de contrôle électronique, des moteurs et des boîtes de vitesses, illustre l'innovation indépendante de Jiangling, offrant des performances exceptionnelles et une expérience de conduite intelligente. Veuillez consulter https://goo.su/uFxxu pour plus d'informations.

La 134e Foire de Canton a réorganisé 11 de ses 55 sections, et chacune regorge de nouveautés et de points forts. Cela représente une occasion unique pour les acheteurs mondiaux d'explorer des perspectives commerciales illimitées. Pour plus d'informations, veuillez vous inscrire sur le site web officiel de la Foire de Canton sur https://www.cantonfair.org.cn/en-US/posts/646531331412942848 ou contactez caiyiyi par e-mail à l'adresse [email protected] .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2247374/Canton_Fair_1.jpg

SOURCE Canton Fair