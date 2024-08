LA SEGUNDA TEMPORADA DE DORA, LA SERIE ANIMADA ORIGINAL DE PARAMOUNT+ PARA NIÑOS EN EDAD PREESCOLAR, SE ESTRENARÁ EL VIERNES 13 DE SEPTIEMBRE

La primera temporada de DORA hará su debut en la TV lineal el lunes 16 de septiembre en Nickelodeon

Dascha Polanco se une al elenco de voces como estrella invitada de la segunda temporada

Producida por Nickelodeon Animation, la primera temporada de DORA está disponible para verla exclusivamente en Paramount+

LOS ANGELES, 5 de agosto de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Paramount+ anunció hoy que la segunda temporada de DORA, la serie animada original para niños en edad preescolar, se estrenará el viernes 13 de septiembre, exclusivamente en Paramount+ en EE.UU., Canadá, Alemania, Suiza y Austria, mientras que otros mercados internacionales se anunciarán en una fecha posterior. Producida por Nickelodeon Animation, la segunda temporada cuenta con 26 episodios de 11 minutos de animación por computadora y sigue a la exploradora bilingüe favorita de todos, Dora, mientras continúa sus aventuras épicas a través de la mística y mágica selva tropical. Además, DORA hará su debut en la TV lineal el lunes 16 de septiembre, y se estrenará de lunes a jueves durante tres semanas consecutivas a las 11 a.m. (hora del este/hora del Pacífico) en Nickelodeon y a las 5 p.m. (hora del este/hora del Pacífico) en el canal Nick Jr. Los 26 episodios de la primera temporada también están disponibles para verlos exclusivamente en Paramount+.

En la segunda temporada, Dora y su mejor amigo, el mono Botas, se enfrentan a nuevos desafíos, superan obstáculos complicados y exploran nuevos territorios fantásticos. Los niños acompañarán a la icónica heroína latina en su viaje mientras conoce a nuevos amigos y ayuda a otros, aprendiendo lecciones inspiradoras a través de canciones pegadizas y humor incesante.

La serie está protagonizada por Diana Zermeño como Dora; Asher Colton Spence como Botas; Anairis Quiñones como Mapa y el armadillo de The Fiesta Trio; Marc Weiner como Swiper; Mike Smith Rivera como Papi; Maria Canals-Barrera como la Abuela; Danny Burstein como el Troll viejo y gruñón y la rana y el mono tití de The Fiesta Trio; Katarina Sky como Mochila; Donovan Monzon-Sanders como Tico; Tandi Fomukong como Isa; Quintún Muñoz como Benny; Chris Gifford como el gran pollo rojo y Kathleen Herles, la voz original de Dora the Explorer, como Mami. Otras estrellas invitadas incluyen a Taboo como Quickatoo y Kate del Castillo como Ale el Alebrije. Dascha Polanco (Orange is the New Black, In the Heights) se une a la segunda temporada como La Reina.

DORA es producida por Nickelodeon Animation en Burbank, California y fue creada por Chris Gifford y Valerie Walsh Valdés. Chris Gifford, Valerie Walsh Valdés y Rich Magallanes son los productores ejecutivos, Henry Lenardin-Madden es el coproductor ejecutivo y Alejandro Bien-Willner es el supervisor del guión. Marielle Kaar se desempeña como ejecutiva a cargo de producción de la serie para Nickelodeon. Dora the Explorer fue creada por Chris Gifford, Valerie Walsh Valdés y Eric Weiner.

Desde su lanzamiento el 14 de agosto de 2000 en Nickelodeon, Dora the Explorer se convirtió rápidamente en un fenómeno de la cultura pop global y, casi 25 años después, sigue siendo uno de los programas preescolares más vistos de todos los tiempos. Dora ha traspasado las fronteras sociales, raciales y lingüísticas y se erige como una heroína y amiga de millones de niños en todo el mundo. La serie se ve actualmente en más de 150 países y territorios y en 32 idiomas a través de los canales de Nickelodeon y Paramount+ en todo el mundo y mediante sindicación. A lo largo de sus ocho temporadas, Dora the Explorer recibió innumerables premios, incluidos el Emmy®, Peabody, NAACP, Alma, Imagen, Latino Spirit, Gracie Allen, Parents' Choice, Common Sense Media y de la Television Critics Association.

La primera temporada de DORA está actualmente disponible para verla en streaming exclusivamente en Paramount+ en EE.UU., Canadá, el Reino Unido, Australia, América Latina, Italia, Alemania, Suiza y Austria, y también en Nick Jr. a nivel internacional. El contenido adicional de Dora, incluidas las ocho temporadas de Dora the Explorer, también está disponible en Paramount+ como parte del amplio programa ExploraDora Collection.

