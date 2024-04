La Semana de la Seguridad en la Construcción celebra su décimo aniversario, anuncia una asociación con OSHA y un stand-down nacional conjunto de la industria

Iniciativa anual para promover las carreras de seguridad de la industria del 6 al 10 de mayo

MINNEAPOLIS, 4 de abril de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La "Semana de la Seguridad en la Construcción" celebra sus primeros 10 años como el evento anual de una semana de duración centrado en la seguridad de la industria de la construcción, diseñado para promover la seguridad y el bienestar de los trabajadores. Es una oportunidad para que las personas, las empresas y toda la industria se unan, celebren y vuelvan a comprometerse a hacer lo que sea necesario para enviar a todos a casa a salvo todos los días. En 2024, la Semana de Seguridad en la Construcción se llevará a cabo del 6 al 10 de mayo.

Este año, la Semana de Seguridad en la Construcción se está asociando con OSHA y su iniciativa de Seguridad Nacional para ayudar a prevenir caídas en la construcción, que es una de las principales causas de lesiones a los trabajadores. Este esfuerzo conjunto alienta a las empresas a pausar los sitios de trabajo en todo Estados Unidos durante la Semana de la Seguridad en la Construcción del 6 al 10 de mayo para crear el mayor stand-down de seguridad en toda la industria que se haya celebrado.

En los últimos diez años, la industria de la construcción, que tradicionalmente tiene tasas de incidentes más altas que el promedio en comparación con otras ocupaciones, ha logrado avances considerables en la priorización y el compromiso con la seguridad. El tema de la Semana de la Seguridad en la Construcción de 2024, Value Every Voice, está diseñado para conectar y fortalecer el mensaje en toda la industria. El tema explora cuatro componentes: impulsar la propiedad personal, alentar y dar la bienvenida a nuevas ideas, abrazar cada voz y fortalecer nuestra cultura de seguridad. La Semana de la Seguridad en la Construcción proporciona contenido relacionado para que las empresas planifiquen actividades, conversaciones y demostraciones con sus equipos.

"La Semana de la Seguridad en la Construcción comenzó hace 10 años con la misión de hacer que la industria sea más segura para todos los trabajadores. A lo largo de los años, el tema de esta iniciativa de una semana ha evolucionado y fortalecido el mensaje de que cada persona en la industria desempeña un papel esencial en la seguridad ", dijo Dan Johnson, director ejecutivo de Mortenson y presidente de la Semana de la Seguridad 2024. "Animamos a todos los que participan en la Semana de la Seguridad en la Construcción a extender su compromiso y dedicación a la seguridad fuera de esta semana e implementar estándares de seguridad más altos durante todo el año".

Antes del inicio de la Semana de Seguridad en la Construcción 2024, se alienta a los trabajadores y empresas de toda la industria a participar en el sorteo My Voice, My Vote entre el 8 de abril y el 9 de mayo. El Sorteo de este año alienta a los trabajadores y empresas de la industria de la construcción a votar por la razón que representa por qué están comprometidos a valorar cada voz. También pide a los participantes que compartan cómo demuestran este compromiso en el lugar de trabajo para tener la oportunidad de ganar un gran premio de $ 1000. Las clasificaciones de participación de la empresa, los resultados de las votaciones en vivo y más estarán disponibles en www.constructionsafetyweek.com/vote.

Se invita y alienta a todos los trabajadores y empresas de la industria de la construcción a participar en la Semana de Seguridad de la Construcción 2024. Los recursos gratuitos están disponibles en el sitio web de la Semana de la Seguridad en la Construcción e incluyen materiales promocionales, temas de discusión, ideas para eventos, videos, actividades en el hogar para familias y materiales traducidos al español y francés. Encuentra estas herramientas gratuitas en constructionsafetyweek.com .

La Semana de la Seguridad en la Construcción es un evento anual diseñado para crear conciencia sobre el compromiso continuo de la industria con la construcción de una cultura de seguridad a través del intercambio de mejores prácticas, herramientas y recursos en sitios de trabajo y oficinas en los Estados Unidos y Canadá. La Semana de la Seguridad fue fundada por miembros de la Iniciativa de Seguridad de la Industria de la Construcción (CISI) y el Foro Ejecutivo Libre de Incidentes y Lesiones (IIF) y ahora incluye a 70 de los principales contratistas de la industria, que representan a miles de trabajadores. El apoyo adicional proviene de los patrocinadores, socios y defensores de la Semana de la Seguridad.

Miembros de la Semana de la Seguridad 2024

Alberici, Aldridge, Allan Myers, APi Group, Atkinson Construction, Austin, Baker Construction, Barnard, Barton Malow, Black & Veatch, BMWC Constructors, Boh Bros., Branch, Brasfield y Gorrie, Caddell, Cashman, Clark, CNA, doka, DPR Construction, Eldeco, Flintco, Fluor, Forgen, Gaylor Electric, Gilbane, GPRS, Graham, Granite, Gray, Great Lakes Dredge & Dock, Haskell. Hensel Phelps, Herzog, Hoffman, Holder, Hydro Temp, J.F. Shea, JE Dunn, Kiewit, Manson, Massman Construction Co,, McCarthy, Mortenson, New South Construction, PC Construction, PCL Construction, Phillips & Jordan, Rodgers, Rosendin, Schuchart, Shimmick, Skanska, Stacy Witbeck, Sukut Construction, Sundt, Superior, Terracon, The Cianbro Companies, The Lane Group, The Middlesex Corporation, Walsh, Traylor Bros, Turner, Villager Construction, Yates Construction, Webcor y Zachry.

Patrocinadores de la Semana de la Seguridad2024

Firma Patrocinador: AGC of America

Patrocinadores adicionales: AON, Autodesk Construction Cloud, Chubb, Construction Industry Round Table, CURT, DeWalt- Stanley Black & Decker, EMC Insurance, Fastenal, Kask, Milwaukee Tool, National Academy of Construction, NAXSA, NTT Data, The Beavers, The Moles, Travelers y Zurich.

