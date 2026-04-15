SE AVECINAN CAMBIOS IMPORTANTES PARA ALGUNOS BENEFICIARIOS DE MEDICARE

SE ESTÁN EMITIENDO NUEVOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN, LOS BENEFICIOS SIGUEN SIENDO LOS MISMOS

LOS DESTINATARIOS DEBEN ESTAR ATENTOS AL FRAUDE

ALBANY, Nueva York, 15 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Por primera vez, a 1.3 millones de estadounidenses en todo Estados Unidos se les volverán a emitir tarjetas de identificación de Medicare con nuevos números de identificación, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), y se advierte a los beneficiarios que estén atentos a numerosos fraudes, advierte el Consejo de Acción para Personas Mayores del Estado de Nueva York (StateWide).

María Álvarez, directora ejecutiva de StateWide y concesionaria/administradora de Nueva York de Senior Medicare Patrol (SMP), un programa federal que es el recurso definitivo para que los adultos mayores y cuidadores del estado de Nueva York detecten, prevengan y denuncien el fraude, los errores y el abuso de Medicare, aconseja a las personas mayores: "Es posible que reciban una nueva tarjeta de Medicare por correo con un nuevo número de identificación para el 14 de abril de 2026 y es imperativo que sepan que, aunque sus beneficios no cambiarán, su número anterior ya no funcionará después de recibir la nueva tarjeta".

StateWide y el SMP advierten a las personas mayores que tengan en cuenta lo siguiente:

Posible confusión al visitar médicos o farmacias.

Las reclamaciones se rechazan o retrasan si se utiliza un número antiguo.

Solicitudes de seguro en espera.

Qué deben hacer las personas mayores:

Abra todo el correo: no ignore las cartas de los CMS, busque el logotipo oficial de los Centros de Medicaid y Medicare.

Comience a usar nuevas tarjetas de inmediato cuando se le indique. Comparta el nuevo número con los médicos y proveedores actuales.

Compruebe si hay errores en todos los avisos de resumen de Medicare (MSN, por sus siglas en inglés

Y esté alerta a las estafas:

Los estafadores pueden afirmar que las personas mayores deben "verificar" o "activar" el nuevo número de Medicare; esto es una señal de alerta. Medicare NO llamará, enviará mensajes de texto ni correos electrónicos para solicitar el nuevo número.

NO dé números de Medicare a personas desconocidas. Confíe solo en la información de los envíos oficiales de CMS.



Alavarez concluyó: "Si las personas mayores tienen alguna pregunta sobre su tarjeta de Medicare o sobre los cargos de notificación por servicios no recibidos, llame a la Patrulla de Medicare para Personas Mayores del Estado de Nueva York al 800-333-4374. Los consejeros de SMP están disponibles para ayudar con cualquier pregunta relacionada con las nuevas tarjetas o cualquier otro problema de Medicare ".

FUENTE New York StateWide Senior Action Council, Inc.