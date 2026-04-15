SE AVECINAN CAMBIOS IMPORTANTES PARA ALGUNOS BENEFICIARIOS DE MEDICARE

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New York StateWide Senior Action Council, Inc.

Apr 15, 2026, 09:30 ET

SE ESTÁN EMITIENDO NUEVOS NÚMEROS DE IDENTIFICACIÓN, LOS BENEFICIOS SIGUEN SIENDO LOS MISMOS

LOS DESTINATARIOS DEBEN ESTAR ATENTOS AL FRAUDE

ALBANY, Nueva York, 15 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Por primera vez, a 1.3 millones de estadounidenses en todo Estados Unidos se les volverán a emitir tarjetas de identificación de Medicare con nuevos números de identificación, según los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), y se advierte a los beneficiarios que estén atentos a numerosos fraudes, advierte el Consejo de Acción para Personas Mayores del Estado de Nueva York (StateWide).

María Álvarez, directora ejecutiva de StateWide y concesionaria/administradora de Nueva York de Senior Medicare Patrol (SMP), un programa federal que es el recurso definitivo para que los adultos mayores y cuidadores del estado de Nueva York detecten, prevengan y denuncien el fraude, los errores y el abuso de Medicare, aconseja a las personas mayores: "Es posible que reciban una nueva tarjeta de Medicare por correo con un nuevo número de identificación para el 14 de abril de 2026 y es imperativo que sepan que, aunque sus beneficios no cambiarán, su número anterior ya no funcionará después de recibir la nueva tarjeta".

StateWide y el SMP advierten a las personas mayores que tengan en cuenta lo siguiente:

  • Posible confusión al visitar médicos o farmacias.
  • Las reclamaciones se rechazan o retrasan si se utiliza un número antiguo.
  • Solicitudes de seguro en espera.

Qué deben hacer las personas mayores:

  • Abra todo el correo: no ignore las cartas de los CMS, busque el logotipo oficial de los Centros de Medicaid y Medicare.
  • Comience a usar nuevas tarjetas de inmediato cuando se le indique.
    • Comparta el nuevo número con los médicos y proveedores actuales.
  • Compruebe si hay errores en todos los avisos de resumen de Medicare (MSN, por sus siglas en inglés

Y esté alerta a las estafas:

  • Los estafadores pueden afirmar que las personas mayores deben "verificar" o "activar" el nuevo número de Medicare; esto es una señal de alerta.
    • Medicare NO llamará, enviará mensajes de texto ni correos electrónicos para solicitar el nuevo número.
  • NO dé números de Medicare a personas desconocidas.
    • Confíe solo en la información de los envíos oficiales de CMS.

Alavarez concluyó: "Si las personas mayores tienen alguna pregunta sobre su tarjeta de Medicare o sobre los cargos de notificación por servicios no recibidos, llame a la Patrulla de Medicare para Personas Mayores del Estado de Nueva York al 800-333-4374. Los consejeros de SMP están disponibles para ayudar con cualquier pregunta relacionada con las nuevas tarjetas o cualquier otro problema de Medicare ".

FUENTE New York StateWide Senior Action Council, Inc.

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