La série « Intangible Cultural Heritage in China » est désormais disponible sur CCTV

PÉKIN, 27 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Intangible Cultural Heritage in China, une série culturelle présentée conjointement par China Media Group (CMG) et le ministère de la Culture et du Tourisme de la République populaire de Chine, nous emmène dans un voyage immersif mariant tradition et innovation. Grâce à des expériences interactives et attrayantes, le programme suscite un intérêt national pour le patrimoine culturel immatériel de la Chine, les audiences étant témoin de la transformation dynamique de traditions anciennes en pratiques contemporaines. Un nouvel épisode a été diffusé sur CCTV-1 à 20h00 le 21 décembre 2024.

Fidèle à son thème central, à savoir « faire revivre le patrimoine à travers les gens, l'artisanat et les pratiques du quotidien », cette série célèbre les maîtres artisans tout en mettant en valeur l'évolution créative de la culture traditionnelle. Elle illustre la manière dont le patrimoine culturel immatériel enrichit la vie moderne, catalyse de nouvelles modalités de développement du tourisme culturel et renforce les économies régionales grâce à l'intégration harmonieuse de la préservation du patrimoine et du développement du tourisme.

Dans l'épisode consacré au Shandong, les téléspectateurs sont transportés dans l'ancienne cité de Langya, à Linyi. Long Yang, animateur de CMG, explore les quartiers patrimoniaux de la ville en compagnie d'invités de marque, Shan Jixiang, président du comité d'experts de l'Académie des reliques culturelles de Chine et directeur du comité académique du musée du palais, et de l'actrice Kara Hui. Ensemble, ils dévoilent l'extraordinaire héritage culturel du Shandong à travers des démonstrations magistrales d'artisanat traditionnel, des ateliers immersifs, des expériences de cuisine Lu authentique et un voyage instructif à travers les terres historiques de Qi et de Lu.

L'épisode a été diffusé à 20h00 le 21 décembre 2024 sur CCTV-1, et est disponible en streaming exclusivement sur www.yangshipin.cn. Ne ratez pas les prochains épisodes !