La serie digital de los ganadores del Create Cooking Challenge a nivel nacional se estrena en CreateTV.com

"Adam Lambay's Indian Inspired" y "Cuban Kitchen with Dennis Pérez" comienzan a emitirse con la serie de Lambay el lunes 17 de octubre.

BOSTON, 17 de octubre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- American Public Television (APT), el hogar original de los expertos en estilo de vida de la televisión pública y patrocinador del Create Cooking Challenge: My Family's Recipe en el canal multidifusión de la televisión pública nacional Create®, anunció hoy las fechas de estreno de dos series digitales de corta duración centradas en recetas desarrolladas a partir de las recetas multigeneracionales de los ganadores. El ganador del gran premio del Create Cooking Challenge, Adam Lambay, y el ganador del segundo premio, Dennis Pérez, presentarán sus respectivas series Adam Lambay's Indian Inspired y Cuban Kitchen with Dennis Pérez, con nuevos episodios que se estrenarán cada lunes y jueves. El estreno comienza con el primer episodio de la serie de diez capítulos de Lambay. Seekh Kebabs with Indian Summer Salad and Kebab Sauce saldrá al aire el lunes 17 de octubre a mediodía, hora del este. La serie de tres capítulos de Pérez se estrenará a partir del lunes 21 de noviembre. Para conocer un adelanto de su trabajo, vea sus propuestas ganadoras aquí. Ambas series convivirán con las creadas por los anteriores ganadores del Create Cooking Challenge como video a demanda en CreateTV.com.

La serie digital de diez capítulos de Lambay en CreateTV.com forma parte de su gran premio. Las recetas presentadas demuestran una clara familiaridad con la herencia india de su familia, y están diseñadas para atraer a los curiosos que aún no están familiarizados con los platillos indios. Explica que las recetas representan una especie de "fusión con platos más familiares para el comensal estándar". Dice que no serán demasiado picantes, sino que utilizará especias y aromas para que cada plato esté más al alcance del cocinero doméstico promedio.

Además del video que guía a los espectadores a través de la preparación de la receta, Adam Lambay's Indian Inspired ofrece una nota personal sobre cada plato, así como una lista detallada de ingredientes y recetas para cada uno.

La serie de Lambay estrenará los siguientes platos (en orden de presentación) 1) Seekh hebabs con ensalada india de verano y salsa para kebabs, 2) Curry de pescado bengalí con arroz basmati al estilo del sur, 3) Pizza vegetariana con salsa de tomate y chutney para pizza, 4) Curry de pollo con arroz basmati al estilo del sur, 5) Dedos de pollo Rani con ketchup de pimiento rojo, 6) Ensalada india caprese con aderezo de chutney de tamarindo, 7) Hamburguesas de pollo con zanahoria y cardamomo con salsa alioli, 8) Pakora de pastel de cangrejo con salsa tártara de achari, 9) Pollo a la barbacoa y 10) Asado indio.

Adam, chef ejecutivo del Hilton St. Louis at the Ballpark, goza de gran prestigio con un sólido currículum de posiciones en restaurantes de alto nivel en todo el Gran San Luis. Su dinámico papel como chef e instructor de cocina se compagina con su vida hogareña como esposo activo y padre de dos hijos. La familia de Adam ha residido en la comunidad de San Luis durante más de 50 años. Los hermanos de su padre emigraron primero de un pueblo pesquero cerca de Bombay en India. Pronto los siguió el padre de Adam, ansioso por hacer algo nuevo y estar cerca de sus hermanos. Al poco tiempo conoció a la madre de Adam, la nieta de unos inmigrantes alemanes de primera generación, y se casó con ella. Al llegar a San Luis en el período entre las dos Guerras Mundiales, los abuelos de Adam abrieron una exitosa panadería en el centro de San Luis. En casa, el padre de Adam cocinaba recetas basadas en su tradición india, mientras que su abuela materna preparaba recetas familiares basadas en su herencia alemana.

Como fanático de su estación local de televisión pública, NinePBS en San Luis, Adam dice que la televisión pública desempeñó un papel importante en su deseo de convertirse en chef. Creció viendo programas de cocina y no paraba de sintonizarlos. Considera a Julia Child y a otros presentadores culinarios como grandes influencias, pero dice que la serie "Yan Can Cook!" (con más de 40 años en la televisión pública) ha sido uno de sus preferidos. Martin Yan, miembro del panel de jueces del Create Cooking Challenge de este año, afirmó que no solo creía que Adam había presentado un "buen video en todos los aspectos", sino que también "demostró sólidas habilidades técnicas y realizó un excelente trabajo al presentar la receta para su plato". De hecho, varios de los jueces comentaron el gran trabajo que había hecho Adam en su propuesta para atraer la atención de los espectadores en su entrada de video. El gran premio incluía $4,000 y un equipo de producción valorado en $1,000 para financiar y producir su serie digital de diez videos de dos minutos para CreateTV.com.

Dennis Pérez, ganador del segundo premio

Dennis Pérez de Tampa, Florida, el ganador del segundo premio de Create Cooking Clallenge: My Family's Recipe, trabaja en TI y administra equipos de desarrollo de software. Sin embargo, lejos de su computadora Dennis dedica tiempo a experimentar con recetas y grabar videos en su cocina, o disfruta del aire libre donde desarrolla sus otras pasiones: el senderismo y el tiro al arco. Dennis también es un fan de la televisión pública local de Tampa, WEDU PBS.

La serie digital de tres capítulos de Pérez, Cuban Kitchen with Dennis Pérez se estrena el lunes 21 de noviembre al mediodía, hora del este. Se centra en recetas que recuerdan el entorno multigeneracional en el que se crió. Dice que su familia pasaba más tiempo en la cocina que en cualquier otra habitación de la casa. Tras abandonar Cuba, se instalaron primero en Nueva York, pero finalmente se dirigieron a Tampa, Florida, donde viven actualmente. Pérez comentó que en su familia "se crecía en la cocina" ya que era el corazón de su hogar y "el amor se expresaba a través de la comida".

Al igual que con la serie Indian Inspired de Lambay, Pérez ofrece videos cortos para guiar a los espectadores a través de cada receta, compartiendo una nota personal sobre lo que hace que cada una sea especial, una lista completa de ingredientes y las instrucciones detalladas de la receta. Seleccionó estas recetas para su serie (en orden de presentación) 1) Pasteles de guayaba y queso (un bonito desayuno de hojaldre), 2) Pollo a la plancha (una cena de pollo con estilo), y 3) Flan (una gran receta de postre).

Ya sea dentro de la cocina, frente a la computadora o apuntando flechas en el campo, Dennis se enfoca en lo que le encanta hacer, y compartir estas habilidades es importante para él. Su video ganador, Picadillo cubano, recibió grandes elogios por parte de los jueces. La chef Diane Kochilas dijo que encontró a Dennis "muy comprometido" y que aprendió algo de sus historias. El chef Nick Stellino estaba ansioso por ver a Dennis como anfitrión de una serie. Los presentadores de la televisión culinaria, Pati Jinich y Kevin Belton, elogiaron su labor al mantener el interés de los espectadores con interesantes tomas de cámara y con consejos para sustituir ingredientes de su receta. Como ganador del segundo premio, Pérez recibió $1,000 y un equipo de producción valorado en $1,000 para financiar y producir su serie web de tres videos de dos minutos para CreateTV.com.

El panel de jueces del Create Cooking Challenge, que se desarrolló del 8 de marzo al 5 de abril, estuvo compuesto por algunos de los presentadores más populares de la televisión pública, incluidos Kevin Belton (Kevin Belton's Cookin' Louisiana), Pati Jinich (Pati's Mexican Table), Diane Kochilas (My Greek Table), Nick Stellino (Storytellers in the Kitchen) y Martin Yan (Yan Can Cook!). Las propuestas de los participantes incluyeron un video breve y original de hasta dos minutos de la preparación de su receta, una breve narración sobre los orígenes del plato, la receta completa y una foto del plato terminado. Los criterios de selección incluyeron los conocimientos culinarios demostrados, las habilidades de presentación, el atractivo telegénico, la originalidad de las ideas y los valores para la producción. Los más de 100 participantes de este año presentaron recetas multigeneracionales procedentes de más de 25 países y tradiciones culturales diferentes, además de recetas propias de los Estados Unidos que representaron a unas 35 regiones del país. Las recetas de los ganadores, así como muchas participaciones seleccionadas y algunas compartidas por los jueces, se pueden encontrar en la nueva Heritage Recipe Collection de CreateTV.com.

La presidenta y directora general de APT, Cynthia Fenneman, también participó en el concurso de jueces. Quedó impresionada con Lambay y Pérez, afirmando que "el concurso estaba lleno de talento increíble y fascinantes platos familiares".

"Nos presentaron tantas historias y recetas familiares ricas, que hicieron que la evaluación fuera muy desafiante. Adam y Dennis hicieron un gran trabajo al incorporar las tradiciones de su familia a sus presentaciones, haciéndolas vivas, fascinantes y accesibles", dijo Fenneman, "Es un verdadero placer darles la bienvenida a ambos a nuestra familia de chefs Create. Nos sentimos afortunados de contar con dos presentadores que aportan currículos tan sólidos a CreateTV.com". Distribuido y producido por APT, The WNET Group y GBH Boston, Create® es un canal nacional de estilo de vida que se emite en 241 emisoras locales de televisión pública, con contenidos de alimentación, viajes, hogar y jardín, arte y artesanía, acondicionamiento físico y vida.

Además de los dos galardones principales, se otorgaron 16 premios a participantes de los mercados de la televisión pública y las estaciones de Create en Nueva York, Nueva Jersey, California, Wisconsin, Florida, Washington, Georgia, Maryland, Virginia, Nuevo Hampshire y Arizona. Puede encontrar una lista completa de los 18 ganadores del concurso, sus videos, sus ciudades de origen y la información de la emisora local en https://CreateTV.com/challenge/winners.

Patrocinado por American Public Television. NO ES NECESARIO REALIZAR UNA COMPRA. Abierto a residentes legales de los cincuenta estados de los Estados Unidos, el Distrito de Columbia y los territorios del país. Para mayores de 18 años. Iniciado el 8 de marzo de 2022 a las 12:01 a. m., hora del este. Finalizado el 5 de abril de 2022 a las 11:59 p. m., hora del este. Para conocer las reglas oficiales completas, visite www.CreateTV.com/challenge. No serán válidas donde la ley lo prohíba.

Acerca de Create: actualmente en su 17.° año al aire, Create® es el principal canal de estilo de vida que presenta las series educativas más populares de la televisión pública centradas en gastronomía, viajes, hogar y jardín, artes y manualidades, acondicionamiento físico y estilo de vida. Create es producido y distribuido por American Public Television (APT), The WNET Group (Nueva York) y GBH Boston en alianza con la Asociación Nacional de Telecomunicaciones Educativas (NETA) y PBS. La transmisión de Create TV está presente en 241 estaciones locales de televisión pública en todo el país, con lo que llega a más del 83 % de hogares con televisión en los Estados Unidos (USTVHH) y se ve en 21 de los 25 principales mercados de televisión del país. CreateTV.com, el sitio web complementario de Create, presenta una amplia oferta de videos, la programación de Create TV e información sobre los programas y los presentadores.

