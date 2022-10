全國「創意廚藝挑戰賽」獲獎者的數碼影片系列將在 CreateTV.com 首播

「Adam Lambay's Indian Inspired」(Adam Lambay 印度靈感)和「Cuban Kitchen with Dennis Perez」(Dennis Perez 掌勺古巴菜)首播在即,其中 Lambay 的數碼影片系列將於 10 月 17 日(星期一)率先登場。

波士頓2022年10月17日 /美通社/ -- 美國公共電視台 (APT) 堪稱公共電視節目風尚專家的大本營,它贊助 Create Cooking Challenge: My Family's Recipe(「創意廚藝挑戰賽:我的家傳食譜」)在全國性公共電視播放頻道 Create® 上播出。APT 今日宣佈兩部關於獲獎者家傳菜餚食譜的數碼影片系列首播日期。Create 頻道主辦的烹饪挑戰賽冠軍 Adam Lambay 和亞軍 Dennis Perez 將分別主持各自的影片系列:Adam Lambay's Indian Inspired(Adam Lambay 印度靈感)和 Cuban Kitchen with Dennis Perez(Dennis Perez 掌勺古巴菜),而新劇集則逢星期一和星期四定期首播。為首播打頭陣的將是 Lambay 的十集影片系列中的第一集。Seekh Kebabs with Indian Summer Salad and Kebab Sauce(烤肉串配印度夏日沙律和烤串醬)將於 10 月 17 日(星期一)中午 12:00(美國東部時間)播出。Perez 的三集影片系列將從 11 月 21 日(星期一)開始首播。 如欲預覽他們的作品,請在此處觀看他們的獲獎作品。這兩部影片系列與過去多屆「創意廚藝挑戰賽」優勝者的影片皆可在 CreateTV.com 上點播觀看。

Lambay 的十集數碼影片系列會在 CreateTV.com 上播放,這亦是他所獲獎勵的一部分。所展示的食譜清晰表明他熟稔自家印度傳統,這些菜譜旨在吸引好奇但並不熟悉印度菜餚的人士。他解釋說,這些菜譜代表了某種「與普通餐廳中更常見菜餚的融合」。他說菜式不會太「辣」,而是採用調味品和香料,讓普通家庭廚師更易炮製每道菜式。

除了向觀衆介紹菜式製作過程外,Adam Lambay's Indian Inspired 還提供每道菜式的個人說明及其詳細食材和食譜清單。

Lambay 的影片系列將首次呈現以下菜餚(按展示順序列出):1) 烤肉串配印度夏日沙律和烤串醬,2) 孟加拉咖喱魚配南國香米,3) 素食薄餅配番茄酸辣薄餅醬,4) 咖喱雞配印度香米,5) 拉尼雞柳配紅椒番茄醬,6) 印度卡布里沙律配酸辣醬汁,7) 紅蘿蔔小豆蔻雞肉漢堡配蒜泥蛋黃醬,8) 蟹餅帕可拉配泡菜他他醬,9) 烤雞和 10) 印式炖肉。

他現在是棒球場希爾頓聖路易斯酒店的行政總廚, 並曾在大聖路易斯地區的多家高級餐廳 擔任要職。在家庭生活中,他是一個忙碌的丈夫和兩個孩子的父親,這與他的廚師和烹飪導師職業實現平衡。Adam 的家人住在 聖路易斯社區 50 多年。他父親的幾位兄弟先從印度孟買附近的一個漁村移居到美國。Adam 的父親很快效仿他們,他渴望改變人生並離他的兄弟近一些。他很快認識了 Adam 的母親並和她結婚,而她的祖父祖母是第一代德國移民。在第一次和二次世界大戰之間抵達 聖路易斯後,Adam 的曾祖父母在聖路易斯市中心開了一家 麵包店。在家中,Adam 的父親根據他的印度傳統菜式,而他的外祖母則根據她的德國血統準備家庭菜餚。

Adam 是當地公共電視台 NinePBS 的粉絲, Adam 說,公共電視台在激發他成為廚師這一願望中發揮了重要作用。他從小看烹飪節目長大,他說永遠看不厭。他認為 Julia Child 和其他烹飪主持人對他的影響很大,但他說「Yan Can Cook!」系列(在公共電視台播放超過 40 多年)最受歡迎。今年擔任「創意廚藝挑戰賽」評判成員之一的 Martin Yan 評論說,他不僅認為 Adam 呈現了一個「全面的精彩影片」,而且他還「展示了紮實的廚藝,精彩呈現他的菜譜。」 事實上,幾位評判都評論 Adam 的影片很出色,能讓觀眾參與其中。大獎包括 4,000 美元奬金和價值 1,000 美元的製作設備,用於資助和製作將在 CreateTV.com 播放的十集數碼影片系列,每集時長 2 分鐘。

第二位優勝者 Dennis Perez

「創意廚藝挑戰賽:我的家傳食譜」第二名優勝者 Dennis Perez 來自佛羅里達州坦帕市,他白天從事 IT 工作並管理軟件開發團隊。然而,離開電腦後,Dennis 在廚房修改食譜和錄製影片,或者在戶外追求他的其他愛好:遠足和射箭。Dennis 也是坦帕當地公共電視台 WEDU PBS 的粉絲。

Perez 的三集數碼影片系列「Dennis Perez 掌勺古巴菜」將於 11 月 21 日(星期一)中午 12:00(美國東部時間)首播。這一影片系列聚焦於能令 Perez 回想起他兒時成長環境的菜式。他說,他的家人花在烹飪上的時間比做其他家務的時間都要多。盡管他們離開古巴後首先在紐約定居,但多年後他們來到現在居住的佛羅里達州坦帕。Perez 說,在他家,您是「在廚房長大」,因為這是他們家的心臟地帶,「愛是透過食物表達」。

與 Lambay 的「印度靈感」系列一樣,Perez 的影片向觀眾介紹了每一款菜式,分享每一道特色菜餚的烹製心得,並提供全面的食材清單和詳細的食譜說明。他為自己的影片系列遴選了以下菜式(按播放順序列出):1) Pasteles de Guayabay y Queso(美麗的早餐點心)、 2) Pollo a la Plancha(風味十足的雞肉大餐)和 3) Flan (一道美味的甜品)。

無論是在廚房、電腦前或是在射箭場,Dennis 都專注做他喜歡的事,分享這些技能對他來說很重要。他的獲獎影片《古巴皮卡迪洛》(Cuban Picadillo) 獲得評判的高度評價。主廚 Diane Kochilas 表示,她認為 Dennis 「非常引人入勝」,並從他的故事中學到一些東西。大廚 Nick Stellino 稱他渴望看到 Dennis 主持的系列節目。Culinary TV 主持人 Pati Jinich 和 Kevin Belton 都稱讚他透過有趣的鏡頭和食譜中的替換技巧來吸引觀眾的眼球。亞軍得主 Perez 獲得了 1,000 美元和價值 1,000 美元的製作設備,用於資助其為 CreateTV.com 製作三個兩分鐘的網絡影片系列。

「創意廚藝挑戰賽」於 3 月 8 日至 4 月 5 日舉行,評判團由數家公共電視最知名的主持人組成,包括:Kevin Belton (Kevin Belton's Cookin' Louisiana)、Pati Jinich (Pati's Mexican Table)、Diane Kochilas (My Greek Table)、Nick Stellino (Storytellers in the Kitchen) 和 Martin Yan (Yan Can Cook!)。參賽者必須在網上提交一段間短(不超過兩分鐘)的展示菜肴制作的原創影片、關於食譜起源的間要說明、完整的菜譜及成品菜餚的照片。評審標準包括展示的烹飪知識、擺碟技巧、賣相、獨特的構思和製作價值。今年 100 多位參賽者展示來自超過 25 個國家/地區和文化傳統的多代食譜,以及代表美國近 35 個地區的本土食譜。優勝者的食譜、多款精選的參賽食譜和評判分享的食譜,可能會在 CreateTV.com 上的 Create 全新《傳承食譜合集》(Heritage Recipe Collection) 中亮相。

APT 總裁兼行政總裁 Cynthia Fenneman 也參加了大賽評審。Lambay 和 Perez 給她留下深刻的印象,她表示:「比賽中呈現了難以置信的天賦和誘人的家庭菜餚。

各選手向我們展示多姿多彩的家庭故事和食譜,這令評審員難以抉擇! Adam 和 Dennis 擅長將美味佳餚融入到家族的傳統中,使之生動、迷人和親切。我很榮幸可邀請二人加入 Create 頻道的大廚陣容。」 兩位主持人將廚藝精湛的高人帶到 CreateTV.com,我們深感榮幸!」 Create® 由美國公共電視台、The WNET Group 和 GBH Boston 發行和製作,它是一個由 241 家當地公共電視營運的全國性的生活風尚頻道,播放美食、旅遊、家居與園藝、藝術與手工藝、健身和生活方式等內容。

除了兩項最高獎項外,還向來自紐約、新澤西、加州、威斯康辛、佛羅里達、華盛頓、喬治亞、馬里蘭、維珍尼亞、新罕布什爾和亞利桑那的本地 Create 電台和公共電視市場的參賽者頒發 16 個獎項。如欲查閱所有前 18 名比賽得獎者的完整名單、參賽影片作品、家鄉和當地電視台資訊,可瀏覽 https://CreateTV.com/challenge/winners。

由美國公共電視台贊助。無需購買。公開接受美國五十個州、哥倫比亞特區和美國領土的合法居民參加。18 歲或以上。由 2022 年 3 月 8 日凌晨 00:01(美國東部時間)開始, 並於 2022 年 4 月 5 日晚上 11:59(美國東部時間)截止 。 如需完整的官方規則,請瀏覽 www.CreateTV.com/challenge。在法律禁止的情況下無效。

關於 Create:現在是 Create® 成立以來的第 17年,這個頂級生活品味頻道播放公共電視最受歡迎的「如何」系列,並以美食、旅行、家居和園藝、藝術和手工藝、健身和生活品味為主。Create 由美國公共電視台 (APT)、WNET Group(紐約)和 GBH Boston 與國家教育通訊協會 (NETA) 和 PBS 共同製作和發行。Create TV 在全美由 241 家本地公共電視台播放,覆蓋超過 83% 的美國家庭電視戶 (USTVHH),在美國 25 大電視市場中排名 21 位。Create 附設的網站 CreateTV.com 提供多種多樣的影片、Create TV 節目表、節目和主持人資訊。

