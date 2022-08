La série Hyper-ion HJT 700 W de Risen Energy reçoit la certification TÜV SÜD

NINGBO, Chine, 15 août 2022 /PRNewswire/ -- Risen Energy, l'un des principaux fabricants de modules solaires en Chine, a annoncé que la série Hyper-ion 210 mm 700 W à hétérojonction (HJT) de la société a été testée et certifiée par TÜV SÜD, un fournisseur mondial de tests, services d'inspection et de certification. Risen Energy est ainsi la première société au monde à recevoir la certification TÜV SÜD pour son produit HJT 210 mm à haut rendement avec une plaquette ultra-mince.

certificate awarding ceremony

« La présentation de la série Hyper-ion de Risen Energy marque un autre pas de géant dans l'évolution de la technologie solaire. La série Hyper-ion fournit une solution pour répondre à la demande croissante de modules PV à haut rendement et à grande plaquette pour les centrales solaires », a déclaré Zhulin Zhang, directeur des opérations et responsable de la certification technique de TÜV SÜD Smart Energy.

« La certification du module solaire 700 W assure aux clients que la performance, la sécurité, la fiabilité et le coût du produit répondent aux défis du secteur solaire, permettant ainsi de réduire davantage les coûts tout en augmentant la production d'électricité. »

« Nous sommes fiers d'être le premier fabricant à obtenir cette importante certification. C'est le résultat de deux années de travail sans relâche de l'équipe R&D de Risen Energy. Au cours de cette période, nous avons surmonté de nombreux défis techniques pour réaliser cette avancée majeure en matière d'innovation pour l'industrie solaire », a expliqué Yafeng Liu, directeur principal de la R&D chez Risen Energy.

« La certification TÜV SÜD valide les performances supérieures, la stabilité, la fiabilité et la sécurité de la série Hyper-ion, qui se caractérise par des plaquettes de silicium ultrafines de 210 mm, une conception à 24 barres, un cadre en alliage d'acier, ainsi qu'un certain nombre de technologies et de conceptions brevetées de Risen Energy. Grâce à ses avantages de pointe, nous pensons que ce produit permettra aux centrales solaires d'atteindre des émissions de CO 2 ultra-faibles, de réduire les coûts globaux et d'améliorer les rendements pour les investisseurs, contribuant ainsi de manière significative à une alimentation électrique fiable et abordable à long terme. »

En obtenant la certification conforme aux normes IEC 61215 et IEC 61730, la série Hyper-ion 210 mm HJT de Risen Energy élargit les portefeuilles de produits à haut rendement et à haute puissance de la société et lui permet de mieux répondre aux besoins des marchés régionaux en modules solaires à haut rendement.

Les modules Hyper-ion adoptent des demi-plaquettes de 120 μm avec 4 chanfreins, un dopage μc-Si et une pâte à faible teneur en Ag. Avec une puissance de sortie allant jusqu'à 700 W, l'efficacité des cellules Hyper-ion dépasse 25,5 %, et l'efficacité du module atteint 22,53 %. Conçu pour réduire le coût moyen pondéré de l'électricité (LCOE) de 10 % par rapport aux modules PERC, le modèle Hyper-ion a passé le test IEC 5X, et le résultat de la vérification par un tiers montre que son empreinte carbone (CFP) est inférieure à 400 kg eq CO 2 /kWc.

À propos de Risen Energy

Risen Energy est un fabricant mondial de premier plan de produits solaires photovoltaïques à haute performance, classé Tiers 1 et noté « AAA », et un fournisseur de solutions commerciales globales pour la production d'électricité. Cette société fondée en 1986 et cotée en bourse depuis 2010 s'efforce d'apporter de la valeur à ses clients internationaux. L'innovation technico-commerciale, soutenue par une qualité et une assistance irréprochables, englobe l'ensemble des solutions commerciales photovoltaïques de Risen Energy, qui sont parmi les plus puissantes et les plus rentables du secteur. Grâce à notre présence sur les marchés locaux et à notre grande force financière, nous sommes déterminés et capables de créer un climat de collaborations stratégiques mutuellement avantageuses avec nos partenaires, et ensemble, nous tirons parti de l'appréciation grandissante dont bénéficie l'énergie verte.

