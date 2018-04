La Shanghai Orchestra Academy donne le coup d'envoi de la troisième année de collaboration avec l'Orchestre symphonique de la NDR dans le domaine de l'enseignement de la musique classique

En 2015, la SOA a officiellement établi un partenariat de collaboration avec l'Orchestre symphonique de la NDR, en vertu duquel ils formeraient conjointement des aspirants musiciens pendant une période de cinq ans. La collaboration met l'accent sur une approche pratique, où les étudiants répètent et se produisent en concert avec certains des meilleurs musiciens de la NDR, en vue d'approfondir leur compréhension des passages, tout en améliorant leur interprétation et en maîtrisant le style et les compétences des orchestres professionnels à travers une pratique très intensive. Concernant la semaine pédagogique, la joueuse de cor solo Claudia Strenkert - qui effectuait sa deuxième mission à Shanghai - a déclaré : « Nous venons d'Europe et nous écoutons Mozart et Richard Strauss depuis l'enfance. Cela fait partie intégrante de notre vie. De nombreux aspects de la musique austro-allemande sont comme notre langue et la respiration en musique est souvent la même que la prononciation en allemand. On naît avec en tant qu'Allemands. Néanmoins les étudiants de la SOA sont issus d'un milieu culturel différent et ne le parlent probablement pas. En prenant cela en compte, j'ai décidé de commencer le cours en leur donnant des bases d'allemand, puis d'enseigner la musique austro-allemande. Je suis très surprise et satisfaite de leur curiosité d'esprit et de leurs bonnes dispositions. »

Le programme de partenariat pédagogique ne se limite pas à Shanghai ; il fournit aux jeunes aspirants musiciens d'orchestres symphoniques de toute la Chine des possibilités pratiques d'apprendre des membres d'orchestres européens réputés. Après la tournée à Shanghai, la SOA a dirigé un ensemble composé de trois des musiciens de la NDR en tournée à Lanzhou, dans la province du Gansu, où ils ont collaboré avec l'Orchestre symphonique de Lanzhou, jouant avec d'autres musiciens locaux lors d'un concert éblouissant, le 23 mars. Le caractère fascinant de la musique austro-allemande, séduisant le public de génération en génération, a pleinement exercé sa magie ce soir-là, à Lanzhou.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/659212/ND_R.jpg

