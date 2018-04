Shanghai Orchestra Academy arbeitet bei der klassischen Musikausbildung bereits im dritten Jahr mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester zusammen

2015 begründete die SOA formell eine Partnerschaft mit dem NDR Elbphilharmonie Orchester, unter der beide über einen Zeitraum von fünf Jahren gemeinsam vielversprechende junge Musiker ausbilden. Im Zentrum dieser praktischen Zusammenarbeit stehen das gemeinsame Üben und Konzertauftritte mit einigen der führenden Musikern des NDR mit dem Ziel, ihr Verständnis der Passagen zu vertiefen, ihre Performance zu verbessern und ihren Stil und ihr Können durch intensives Üben zu perfektionieren. Zu ihrer Unterrichtswoche meinte Hornsolistin Claudia Strenkert, die bereits zum zweiten Mal in Shanghai ist: „Als Europäer haben wir schon seit unserer Kindheit Mozart und Richard Strauss gehört. Das ist Teil unseres Lebens. Viele Aspekte der deutsch-österreichischen Musik sind wie unsere Sprache: Die Atmung in der Musik entspricht oft der deutschen Aussprache. Damit sind wir als Deutsche seit unserer Geburt vertraut. Die Schüler der SOA haben jedoch einen anderen kulturellen Hintergrund und können höchstwahrscheinlich kein Deutsch. Daher entschied ich mich, ihnen zu Anfang des Kurses ein Grundwissen über die deutsche Sprache zu vermitteln und erst dann mit dem Unterricht in der deutsch-österreichischen Musik zu beginnen. Ich bin recht überrascht und freue mich über ihre Neugier und hochmotivierte Einstellung."

Das Ausbildungspartnerschaftsprogramm ist nicht auf Shanghai beschränkt, sondern bietet talentierten jungen Symphoniemusikern aus ganz China praktische Möglichkeiten, von Mitgliedern renommierter europäischer Orchester zu lernen. Nach den Auftritten in Shanghai führte das SOA ein Ensemble mit drei der NDR-Musiker auf eine Tour nach Lanzhou in der Provinz Gansu, wo sie am 23. März gemeinsam mit dem Lanzhou Symphony Orchestra und anderen örtlichen Musikern auf einem atemberaubenden Konzert spielten. Auch an diesem Abend in Lanzhou übte die deutsch-österreichischen Musik, die seit Generationen das Publikum in ihren Bann schlägt, ihren einzigartigen Zauber auf die Zuhörer aus.

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/659212/ND_R.jpg

