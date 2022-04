La SICAV Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund reçoit le prix Refinitiv Lipper pour ses performances sur 10 ans

NEW YORK, 27 avril 2022 /PRNewswire/ -- Cohen & Steers, Inc. (NYSE: CNS), a annoncé aujourd'hui que la SICAV Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund (« le Fonds »), a reçu un prix Refinitiv Lipper Fund 2022 dans la catégorie immobilier en France et en Suisse. Le Fonds a été récompensé pour son fort rendement ajusté au risque pour la période de 10 ans se terminant le 31 décembre 2021. C'est la quatrième année consécutive que le Fonds remporte le prix Lipper.

Rogier Quirijns, responsable de l'immobilier en Europe et gestionnaire principal de portefeuilles, a déclaré :

Nous sommes honorés d'être à nouveau reconnus par Lipper pour la performance solide et continue du Fonds offrant des rendements ajustés au risque attrayants pour nos investisseurs, une réalisation qui représente le résultat du dévouement et des efforts de toute notre équipe pour offrir l'excellence en matière d'investissement. Nous pensons que les titres immobiliers européens sont sur le point de jouer un rôle potentiellement significatif dans la défense contre l'inflation tout en offrant aux investisseurs un rendement relatif solide et un potentiel de rendement total.

Le Fonds cherche à obtenir un revenu courant et une plus-value du capital en investissant dans des sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) et d'autres sociétés immobilières cotées en bourse et domiciliées en Europe et au Royaume-Uni qui, selon Cohen & Steers, présentent des valorisations et des perspectives de croissance attrayantes. En investissant sur les marchés européens, le Fonds cherche à tirer parti des variations des cycles économiques et du secteur immobilier propres à chaque pays, ainsi que de la diversité des modèles d'entreprise. Selon nous, ces marchés offrent des opportunités attrayantes pour les gestionnaires actifs, disciplinés et avec de bonnes ressources, afin de dégager des rendements excédentaires réguliers.

Bien que le rendement passé ne permette pas de prédire les rendements futurs, le Fonds a toujours surpassé son indice de référence et ses fonds immobiliers directs du Royaume-Uni :

Performance nette en euros au 31 décembre 2021

Rendement sur 1 ans Rendement sur 3 ans Rendement sur 5 ans Rendement sur 10 ans SICAV Cohen & Steers European Real Estate Securities Fund – Catégorie A 24,06 % 16,81 % 13,24 % 14,64 % Fonds de référence(1) 18,84 % 11,12 % 7,14 % 10,75 % Médiane immobilière du fonds direct au Royaume-Uni(2) 12,93 % 5,04 % 3,77 % 4,03 %

La catégorie immobilière en France et en Suisse pour la période de 10 ans comprend 29 et 19 fonds, respectivement.

Il s'agit d'une communication marketing. Veuillez vous référer au prospectus de la SICAV Cohen & Steers et au document d'information clé pour l'investisseur (DICI) avant de prendre toute décision finale en matière d'investissement.

À propos du prix Lipper Fund. Le prix Refinitiv Lipper Fund, décerné chaque année, met en lumière les fonds et les sociétés de fonds qui ont excellé dans l'obtention d'une solide performance ajustée au risque par rapport à leurs pairs.

Les prix Refinitiv Lipper Fund sont basés sur la notation Lipper Leader for Consistent Return, qui est une mesure de performance ajustée au risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds ayant la valeur la plus élevée du Lipper Leader for Consistent Return (taux d'intérêt effectif) dans chaque classification éligible remporte le prix Refinitiv Lipper Fund. Pour plus d'informations, voir lipperfundawards.com. Bien que Refinitiv Lipper fasse des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données contenues dans le présent document, l'exactitude n'est pas garantie par Refinitiv Lipper.

À propos de la SICAV Cohen & Steers Europe Real Estate Securities Fund. Le Fonds est un compartiment de la SICAV Cohen & Steers, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) domicilié au Luxembourg. Les actions du Fonds ne sont proposées qu'en vertu du prospectus actuel et les ventes d'actions du Fonds peuvent être restreintes dans certaines juridictions. En particulier, les actions ne peuvent être offertes ou vendues, directement ou indirectement aux États-Unis ou à des personnes des États-Unis, comme cela est décrit plus en détail dans le prospectus du Fonds. Consultez le prospectus pour obtenir des informations supplémentaires, y compris des considérations importantes sur les risques, notamment la perte potentielle de capital, et des détails sur les frais et les dépenses. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

À propos de Cohen & Steers. Cohen & Steers est un gestionnaire d'investissement mondial de premier plan, spécialisé dans les actifs réels et les revenus alternatifs, notamment l'immobilier, les titres privilégiés, les infrastructures, les actions de ressources, les matières premières, ainsi que les solutions multi-stratégies. Fondée en 1986, la société a son siège à New York et possède des bureaux à Londres, Dublin, Hong Kong et Tokyo.

(1) Avant le 28/02/2005, l'indice de référence était le FTSE EPRA Nareit Developed Europe Real Estate Index. Par la suite, l'indice de référence était le FTSE EPRA Nareit Developed Europe Real Estate Index (Net) jusqu'au 30/09/2020. Il s'agit ensuite du FTSE EPRA Nareit Developed Europe UCITS Capped Net Tax Index.

(2) Représente la valeur médiane de la performance de suivi au 31/12/2021 pour tous les fonds de la catégorie EAA Fund Direct UK Property Morningstar. Les fonds directs britanniques ont le statut juridique d'un fonds d'investissement et investissent directement dans et/ou gèrent des biens immobiliers (c'est-à-dire qu'ils possèdent ou gèrent directement des biens « physiques »). Au moins 50 % de l'actif total est investi directement dans des biens immobiliers au Royaume-Uni.

Ce document ne doit pas être considéré comme un conseil en placement, ne constitue pas une recommandation d'achat ou de vente d'un titre ou d'un autre placement et ne vise pas à prédire ou à décrire le rendement d'un placement. Il ne constitue pas un conseil en investissement ni une recommandation ou une offre. Nous considérons que les informations contenues dans la présente communication sont exactes, mais nous ne prétendons pas qu'elles sont complètes ou qu'elles devraient être considérées comme la seule source adéquate en matière d'investissement.

Les performances passées ne permettent pas de prédire les rendements futurs. Si la devise dans laquelle les performances passées sont affichées diffère de la devise du pays dans lequel réside l'investisseur, alors l'investisseur doit savoir qu'en raison des fluctuations des taux de change, les performances affichées peuvent être supérieures ou inférieures si elles sont converties dans la devise locale de l'investisseur. Les risques liés à l'investissement, y compris la perte potentielle de capital, sont importants et doivent être soigneusement examinés. Le Fonds est géré activement. La composition du Fonds n'est pas limitée par la composition de l'indice de référence.

Cohen & Steers Ireland Limited est la société de gestion de la SICAV Cohen & Steers (la « Société de gestion ») et est autorisée et réglementée par la Banque Centrale d'Irlande (No C188319). La Société de gestion a désigné Cohen & Steers UK Limited, qui est autorisée et réglementée par la Financial Conduct Authority (FRN458459), comme distributeur des actions du Fonds. Cohen & Steers Capital Management, Inc. est une société de conseil en placement enregistrée aux États-Unis qui fournit des services de gestion de placements aux régimes de retraite d'entreprises, aux régimes de retraite publics et syndicaux, aux fonds de dotation, aux fondations et aux fonds communs de placement. Cohen & Steers Asia Limited est autorisée et réglementée par la Securities and Futures Commission of Hong Kong (ALZ367). Cohen & Steers Japan Limited est un opérateur d'instruments financiers enregistré (activités de conseil en investissement et d'agence et de gestion discrétionnaire des investissements avec l'Agence des services financiers du Japon et le Kanto Local Finance Bureau No. 3157) et est membre de la Japan Investment Advisers Association.

Pour les investisseurs en Suisse. L'État d'origine du fonds est le Luxembourg. En Suisse, le représentant est ACOLIN Fund Services AG, Leutschenbachstrasse 50, CH-8050 Zurich, tandis que l'agent payeur est Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, CH-8008, Zurich. Le prospectus, la fiche d'informations de base ou les documents d'information clés pour l'investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant. En ce qui concerne les parts offertes en Suisse ou en provenance de ce pays, le lieu d'exécution et la juridiction compétente sont situés au siège du représentant. Ce document fournit aux investisseurs des informations clés. Il ne s'agit pas de matériel marketing.

Cette communication n'est ni contractuellement contraignante ni imposée par la loi. Cette communication n'est pas suffisante pour prendre une décision d'investissement. Pour plus d'informations sur la SICAV Cohen & Steers, veuillez visiter notre site Web situé ici (https://www.cohenandsteers.com/), où vous pouvez obtenir une copie du prospectus (https://www.cohenandsteers.com/funds/literature/non-us-funds) et des documents du DICI les plus récents. Les investisseurs et les investisseurs potentiels peuvent obtenir un résumé en anglais des droits des investisseurs et, le cas échéant, des informations sur l'accès aux mécanismes de recours collectif, dans le prospectus. Le gestionnaire peut décider de mettre fin à toute disposition prise pour la commercialisation des actions dans une ou plusieurs juridictions conformément à la directive OPCVM, telle que modifiée de temps à autre.

Site Web : https://www.cohenandsteers.com

Symboles :NYSE: CNS

SOURCE Cohen & Steers, Inc.