La Slovaquie invite les visiteurs à découvrir l'étonnant dôme de glace des Hautes Tatras

BRATISLAVA, Slovaquie, 19 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Le Tatra Ice Dome et la saison hivernale dans les Hautes Tatras ont été officiellement inaugurés, invitant les visiteurs à découvrir les magnifiques montagnes slovaques pendant les vacances d'hiver. L'une des attractions saisonnières les plus emblématiques du pays accueille à nouveau les visiteurs avec un spectacle éblouissant d'artisanat, de lumière et d'architecture glacée.

Le thème de la 13e édition de ce projet exceptionnel est la basilique Saint-Jean-de-Latran à Rome, considérée comme la "mère et le chef" de toutes les églises de la capitale italienne et du monde entier. Son dévoilement sous forme de glace marque symboliquement le début de la saison hivernale dans les Tatras.

L'organisation nationale du tourisme SLOVAKIA TRAVEL souligne que le dôme de glace des Tatras est une attraction populaire pour les visiteurs nationaux et internationaux.

La beauté naturelle des Tatras et les possibilités de ski attrayantes en font une destination idéale pour des vacances d'hiver.

Les visiteurs peuvent explorer le dôme jusqu'au 19 avril 2026. L'attraction est gratuite. Le dôme est situé sur Hrebienok et peut être atteint soit par une courte marche, soit par le funiculaire de Starý Smokovec.

Cette année, la structure de glace rend hommage à deux papes : le pape François, décédé en 2025, et son successeur, le pape Léon XIV. La représentation des portraits de six papes est un élément remarquable. Outre la réplique de la façade de la basilique, les visiteurs peuvent admirer la Porte Sainte et le trône papal.

La conception architecturale du dôme a une fois de plus été réalisée par le sculpteur Adam Bakoš, qui a travaillé sur la structure avec vingt sculpteurs de Slovaquie, de République tchèque, de Pologne et d'Allemagne pendant 25 jours. Au total, l'installation a été construite avec 225 tonnes de glace et 1 800 blocs de glace.

Informations pratiques

Lieu : Hrebienok, Hautes Tatras

Ouvert jusqu'à : Avril 2026 (en fonction des conditions météorologiques)

Admission : Gratuit

Accès : Funiculaire de Starý Smokovec, plusieurs fois par heure

Ouverture : Tous les jours, gratuitement

La Slovaquie invite chaleureusement les visiteurs à découvrir la beauté paisible des Hautes Tatras, où la nature, la culture et l'art hivernal se rejoignent en un lieu extraordinaire.

SLOVAKIA TRAVEL est l'organisation nationale chargée de promouvoir le tourisme en Slovaquie. Sa mission principale est le développement du tourisme sur les marchés nationaux et internationaux.