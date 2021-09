La Slovénie annonce ses étoiles Michelin 2021

LJUBLJANA, Slovénie, 27 septembre 2021 /PRNewswire/ -- Le prestigieux guide des restaurants a révélé la sélection 2021 des restaurants présentés dans la dernière édition. Les inspecteurs Michelin ont attribué deux étoiles à un restaurant et une étoile à six restaurants slovènes lors de leur deuxième évaluation. Le restaurant Gostišče Grič rejoint la liste des restaurants étoilés MICHELIN. La catégorie Bib Gourmand comprend sept restaurants, et 39 restaurants ont reçu l'assiette Michelin. La gastronomie slovène a également été reconnue dans la catégorie durabilité : pas moins de six restaurants ont reçu l'étoile verte Michelin. La deuxième édition du GUIDE MICHELIN SLOVÉNIE compte ainsi un total de 53 restaurants.

Cette reconnaissance consolide la qualité exceptionnelle de la gastronomie slovène et l'effort supplémentaire déployé pour maintenir sa réputation d'excellence en période difficile, et le Guide Michelin 2021 sera une reconnaissance importante dans la promotion du tourisme slovène.

Agrémentée des stars renommées, du label Slovenia Green Cuisine et du titre de Région européenne de la gastronomie 2021, la Slovénie renforcera encore sa visibilité en tant que destination verte, active et sûre d'expériences exceptionnellement diverses, qui sont spécifiquement liées à la gastronomie servant comme l'une des motivations fréquentes des clients nationaux et étrangers.

Maja Pak, M.Sc, directrice de l'Office slovène du tourisme (STB), ajoute : « Je suis fière que les étoiles de la Slovénie brillent une fois de plus sur la carte mondiale de la gastronomie cette année et que le monde témoigne de l'engagement de nos chefs en matière de haute qualité, de durabilité, d'unicité, de créativité et d'innovation. L'industrie hôtelière fait face à une période exigeante, c'est pourquoi les étoiles de cette année, qui maintiennent l'optimisme et créent de nouvelles histoires, sont encore plus importantes. »

La Slovénie s'est forgé une réputation comme l'une des nouvelles destinations culinaires les plus excitantes d'Europe. Les diverses influences du pays combinées à sa philosophie du jardin à la table, au programme de certification Green Cuisine récemment ajouté et à l'offre croissante de restaurants étoilés Michelin font de la Slovénie un incontournable sur la scène culinaire mondiale.

Située au cœur de l'Europe, la scène culinaire slovène est quelque chose de spécial. La combinaison de quatre zones géographiquement très différentes - les Alpes, la mer Méditerranée, le Karst et la Pannonie - contribue à l'offre culinaire riche et diversifiée à travers le pays. La relation entre les chefs et les producteurs locaux est particulièrement forte et la ville encourage continuellement ses chefs et restaurateurs à suivre cette philosophie et à utiliser leur avantage unique d'un accès privilégié aux ingrédients locaux.

Suivez les étoiles Michelin en Slovénie ici.

