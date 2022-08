La Smart China Expo 2022 ouvre ses portes pour promouvoir la coopération internationale de la Chine en matière de haute technologie

CHONGQING, Chine, 23 août 2022 /PRNewswire/ -- Un reportage de iChongqing :

La Smart China Expo (SCE) 2022 se tiendra dans la municipalité de Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, du 22 au 24 août. Elle permettra d'examiner les plans de développement, les dernières réalisations et les sujets d'actualité concernant l'application des technologies de pointe dans le domaine des sciences intelligentes pour la construction de villes intelligentes. L'exposition en ligne est disponible ici SCE .

A boy plays Go with a robot in the exhibition hall of SCE 2022, on 21st August 2022, Chongqing, China. (photo/ Ganxi Yi)

Parmi les scientifiques de renommée mondiale présents à la SCE 2022 figurent Konstantin Novoselov, lauréat du prix Nobel 2010, Jack Dongarra, lauréat du prix Turing 2021, des universitaires de l'Académie chinoise des sciences et de l'Académie chinoise d'ingénierie, ainsi que des dirigeants d'entreprises réputées telles que Changan Auto, Alibaba Group et Huawei. Ces derniers ont prononcé des discours vidéo pour discuter des nouvelles technologies, des développements et des tendances en matière de construction de « villes intelligentes » lors de la cérémonie d'ouverture et du sommet de la SCE aujourd'hui.

L'exposition a rassemblé plus de 50 entreprises figurant au palmarès Fortune Global 500 et Fortune China 500, dont Huawei, Bosch, BOE et Inspu, et a été marquée par la sortie mondiale du logiciel de calcul numérique V2.0 de Beitai Tianyuan et le lancement, pour la première fois, du programme d'exploitation commerciale de la conduite autonome de Baidu.

Sur une surface d'exposition de 90 000 mètres carrés, 557 exposants de 19 pays et régions, dont l'Italie, participent à l'événement. Plus de 1 560 scénarios d'application sont présentés dans plus de 30 domaines, et font un usage intensif des technologies de l'information telles que la 3D à l'œil nu, la réalité virtuelle (VR) et la réalité étendue (XR).

La SCE de cette année met en avant les réalisations de pointe. 58 nouveaux produits tels qu'un décodeur 8K haute définition et un atelier de machine intelligente, 15 nouvelles technologies dont l'agriculture intelligente pour la socialisation dans le désert, 24 nouvelles applications telles que la plateforme big data « city brain », et 16 nouvelles réalisations impliquant la puce électronique et le système IntelliSense, sont présentées lors de cette session.

En mettant l'accent sur la « ville intelligente » cette année, la SCE fait de la province du Sichuan l'invitée d'honneur, dans le but d'accélérer le développement des industries intelligentes à Chengdu et Chongqing par le biais de la coopération.

Cette année marque la 5e édition de la SCE, permettant à Chongqing d'accélérer la construction de la ville intelligente et de promouvoir l'intégration poussée de la technologie numérique, ainsi que le développement économique et social. En faisant de Chongqing le point d'appui, l'intégration et l'échange de technologies de pointe entre la Chine et les pays étrangers seront davantage encouragés dans le domaine de l'intelligence du big data.

