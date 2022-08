Smart China Expo 2022 tem início para promover a cooperação internacional em alta tecnologia da China

CHONGQING, China, 22 de agosto de 2022 /PRNewswire/ -- Uma reportagem da iChongqing:

A Smart China Expo (SCE) 2022 é realizada de 22 a 24 de agosto no município de Chongqing, no sudoeste da China, onde são discutidos planos de desenvolvimento, as conquistas mais recentes e tópicos importantes envolvendo a aplicação da fronteira tecnológica da ciência inteligente na construção de cidades inteligentes. A exposição on-line está disponível aqui: SCE.

Um garoto joga Go com um robô no salão de exposições da SCE 2022, em 21 de agosto de 2022, em Chongqing, na China. (PRNewsfoto/iChongqing)

Entre os cientistas de renome mundial que participam da SCE 2022 estão Konstantin Novoselov, ganhador do Prêmio Nobel de 2010, e Jack Dongarra, ganhador do Prêmio Turing de 2021, acadêmicos da Academia Chinesa de Ciências e da Academia Chinesa de Engenharia e diretores de empresas conhecidas como Changan Auto, Alibaba Group e Huawei. Eles fizeram palestras por vídeo para discutir novas tecnologias, desenvolvimentos e tendências na construção de "cidades inteligentes", na cerimônia de abertura e na Cúpula da SCE hoje.

A exposição reuniu mais de 50 das empresas Fortune Global 500 e Fortune China 500, incluindo Huawei, Bosch, BOE e Inspu, juntamente com o lançamento mundial do software de cálculo numérico Beitai Tianyuan V2.0 e o lançamento do esquema de operação comercial de direção autônoma de Baidu pela primeira vez.

Com uma área de exposição de 90 mil metros quadrados, 557 expositores de 19 países e regiões participantes, incluindo a Itália, mais de 1.560 cenários de aplicação são apresentados em mais de 30 áreas e fazem amplo uso da tecnologia da informação como 3D a olho nu, realidade virtual (RV) e realidade estendida (XR).

A SCE deste ano destaca a apresentação de conquistas de ponta. Nesta sessão são apresentados 58 novos produtos, como um decodificador 8k de alta definição e oficina de máquina inteligente, 15 novas tecnologias, incluindo agricultura inteligente de socialização no deserto, 24 novas aplicações como a plataforma de big data "city brain" e 16 novas conquistas envolvendo o microchip e o sistema IntelliSense.

Com foco em "cidades inteligentes" este ano, a SCE estabelece Sichuan como a província convidada de honra, com o objetivo de acelerar o desenvolvimento de setores inteligentes em Chengdu e Chongqing por meio da cooperação.

Este ano marca o quinto ano da SCE, ajudando Chongqing a acelerar a construção da cidade inteligente e a promover a integração profunda da tecnologia digital e do desenvolvimento econômico e social. Com Chongqing como eixo, a integração e o intercâmbio de tecnologias avançadas entre a China e países estrangeiros serão promovidos de forma ainda mais intensa em inteligência de big data.

Para mais informações sobre a SCE 2022, acesse

https://www.ichongqing.info/special/smart-china-expo-2022/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1882412/1.jpg

FONTE iChongqing

SOURCE iChongqing