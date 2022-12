La société de communication avec les investisseurs Pedrosa Richardson offre ses services aux sociétés cotées en bourse à partir de Londres.

LONDRES, 23 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La société de relations avec les investisseurs et de communication financière Pedrosa Richardson vient de lancer ses activités internationales depuis Londres, dans le but de soutenir les sociétés cotées en bourse dans le monde entier.

La société commence ses activités avec une demi-douzaine de clients initiaux et vise à tirer parti de son expertise et de ses alliances sur les marchés des valeurs mobilières et dans les médias au profit de ses clients afin de mieux faire connaître ses propositions de valeur.

Company principals Max Richardson and Ramon Pedrosa-Lopez.

La société a le statut de fournisseur privilégié sur les marchés de gré à gré, et des alliances stratégiques dans les environnements d'Euronext, d'Aquis à Londres ou de BIVA au Mexique.

La mission de Pedrosa Richardson est d'améliorer le profil et de diffuser les récits financiers des sociétés publiques auprès de la communauté des investisseurs sur les marchés américains, britanniques et européens, afin d'accroître la présence et la valeur perçue de ses clients sur les bourses.

Basée à Londres, Pedrosa Richardson est présente à New York (États-Unis), à Madrid (Espagne), d'où elle supervise ses opérations dans l'UE, et à Almaty (Kazakhstan), d'où elle travaille pour l'Asie centrale.

"L'un des principaux facteurs de différenciation des sociétés cotées, au-delà de leur situation financière, est leur capacité à améliorer leur profil public et à accroître leur visibilité. Les efforts de communication avec les investisseurs augmentent clairement la valeur marchande des entreprises", explique Max Richardson, PDG de la société.

Au fil des ans, la direction de Pedrosa Richardson a mis au point une méthodologie exclusive qui allie stratégie et technologie, et la capacité de conseiller à la fois les dirigeants et les conseils d'administration de sociétés cotées en bourse, ainsi que les sociétés en phase de pré-IPO, et qui envisagent de faire le saut sur les marchés internationaux des capitaux.

S'appuyant sur un modèle agile, rapide et numérique, les fondateurs partent du principe que les stratégies de communication et de relations avec les investisseurs nécessitent des éléments d'intelligence artificielle et d'analyse des données.

Les deux associés principaux du cabinet, Ramon Pedrosa-Lopez et Max Richardson, sont des spécialistes dans leurs domaines respectifs, avec plus de quatre décennies d'expérience combinée dans le développement et l'exécution de campagnes pour des émetteurs cotés sur le LSE, les marchés de gré à gré, Euronext et d'autres marchés de capitaux.

Considéré comme l'un des principaux stratèges du secteur, M. Pedrosa-Lopez a vu ses idées publiées dans le New York Times et Forbes. Il a conseillé des entreprises privées sur leurs stratégies de relations publiques et de relations avec les investisseurs et a travaillé depuis Londres, Hong Kong, Tokyo, Madrid, La Valette, Jakarta, Kuala Lumpur et Mexico.

Richardson s'est établi pendant deux décennies dans le secteur des communications, coordonnant les efforts mondiaux de sociétés cotées au NASDAQ, de banques européennes, de conglomérats d'infrastructures et de sociétés internationales du secteur de l'énergie et des mines.

www.pedrosa-richardson.uk

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1958007/PEDROSA_RICHARDSON.jpg

SOURCE Pedrosa Richardson