Pedrosa Richardson, uma empresa de comunicações com investidores, atenderá a empresas listadas globais a partir de Londres

LONDRES, 30 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A Pedrosa Richardson, uma empresa de relações com investidores e comunicações financeiras, começou hoje a trabalhar internacionalmente a partir de Londres, com o objetivo de apoiar empresas listadas globais.

A empresa já garantiu meia dúzia de organizações listadas como clientes iniciais e pretende alavancar suas fortes parcerias com as principais bolsas de valores, incluindo a OTC Markets (onde tem a classificação de Fornecedor Premium na categoria de Relações com Investidores), a Euronext, a Aquis (Londres) e a BIVA (México).

Sua missão é aumentar a visibilidade e divulgar as narrativas financeiras das empresas de capital aberto entre a comunidade de investidores nos mercados americano, britânico e europeu, impulsionando assim seu crescimento e valor.

Sediada em Londres, a Pedrosa Richardson está presente em Nova York (EUA), Madri (Espanha), de onde supervisiona suas operações na UE, e Almaty (Cazaquistão), onde trabalha para desenvolver seus serviços na Ásia Central.

"Acreditamos que o principal diferencial das empresas de capital aberto, além de uma posição financeira sólida, é ter um perfil público forte. Nos mercados de capitais atuais, os esforços de comunicação com os investidores impulsionam claramente o valor de mercado", disse Max Richardson, diretor da empresa. "E nossa crescente lista de clientes diz muito".

Ao longo dos anos, a administração da Pedrosa Richardson desenvolveu uma combinação comprovada de estratégia e tecnologia para assessorar os administradores e executivos de emissores listados e empresas pré-IPO, visando um salto para os mercados de capitais internacionais.

Explorando um modelo ágil, dinâmico e digital, os fundadores trabalham com base na premissa de que as comunicações com os investidores e as estratégias de RI exigem inteligência artificial, aprendizado de máquina e experiência em análise de dados.

Os diretores da empresa, Ramon Pedrosa-Lopez e Max Richardson, são especialistas em suas áreas e têm mais de quatro décadas de experiência combinada no desenvolvimento e execução de campanhas para emissores listados na LSE, na OTC Markets, na Euronext e em outros mercados de capitais.

Reconhecido como um dos principais estrategistas do setor, Pedrosa já viu suas análises publicadas no New York Times e na Forbes. Pedrosa assessorou empresas de capital fechado para desenvolver suas estratégias de comunicação pública e RI, tendo trabalhado em Londres, Hong Kong, Tóquio, Madri, Valletta, Jacarta, Kuala Lumpur e Cidade do México. Pedrosa possui as mais altas qualificações possíveis no setor de RI.

Richardson é um nome de prestígio no setor de comunicações, tendo coordenado esforços para aumentar a visibilidade global de emissores da NASDAQ, de bancos europeus premiados, de conglomerados de infraestruturas e de empresas internacionais de energia e mineração.

