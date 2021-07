La société de conseil internationale Star fait l'acquisition de Pro4People, créant ainsi une puissance dans le développement de l'industrie medtech et du conseil en réglementation

Le fondateur et président de Star, Juha Christensen, souligne comment « cette acquisition renforce encore notre position de leader sur le marché. Nous pouvons désormais aller encore plus loin dans le conseil à nos clients en matière de structuration, de conception et de développement de solutions medtech. » Christensen a poursuivi : « Avec un TCAC de plus de 30 % depuis sa création en 2008, Star devient une institution de plus en plus attrayante pour les fondateurs d'entreprises de conseil qui souhaitent doubler leurs investissements et voir leurs entreprises continuer à se développer, leurs employés continuer à croître et leurs actifs continuer à s'apprécier. »

Cette acquisition est le résultat d'un moteur de fusions et d'acquisitions interne qui permettra une croissance inorganique annuelle de 7 à 10 % en plus de l'impressionnante croissance organique de la société. Elle se concentre sur des acquisitions ciblées dans les secteurs de la santé et du bien-être, de l'automobile et des transports, des technologies financières et des technologies publicitaires.

Grâce à cette acquisition, Star a renforcé ses capacités dans le domaine des medtech, élargissant ainsi son offre déjà très étendue. En plus de leur agilité, de leur orientation vers l'innovation numérique et de leurs services de livraison de bout en bout, Star offrira désormais à ses clients une expertise réglementaire de calibre mondial, les aidant à identifier la meilleure voie vers le marché pour leurs produits medtech. « Le processus complexe d'approbation réglementaire est un défi important pour toutes les entreprises qui cherchent à mettre sur le marché des solutions medtech et de soins de santé numériques. C'est cher, long et compliqué. En fin de compte, il n'y a pas d'approche universelle. Grâce à l'expertise de Pro4People en matière de medtech réglementée, de SMQ et de conformité, Star sera en mesure de naviguer sur la meilleure voie pour nos clients tout en renforçant nos capacités de conception et de livraison de medtech déjà de classe mondiale », explique Sergii Gorpynich, Directeur du département des technologies chez Star.

L'engagement de Star à développer une expertise sectorielle de plus en plus approfondie consolide sa position de partenaire de choix pour les entreprises de medtech et de soins de santé numériques. David Box, directeur général de la santé et du bien-être chez Star, souligne que « cette acquisition permet à Star de créer des solutions medtech et de soins de santé numériques encore plus solides qui améliorent les résultats des patients, réduisent la charge des fournisseurs, diminuent les coûts et stimulent la santé de la population. De plus, elle nous permet d'en faire plus avec l'atout le plus précieux en matière de soins de santé : les données. Nous serons en mesure d'aider les organisations à mieux collecter, comprendre et utiliser les données pour aligner leurs stratégies et adopter la bonne approche face à l'évolution des besoins mondiaux en matière de soins de santé. »

Pour Star, l'adéquation culturelle est un paramètre clé pour évaluer la viabilité d'une acquisition. Avec Pro4People, Star a trouvé un partenaire qui partage les mêmes idées et qui fera partie intégrante de son histoire de croissance continue. Tomasz Puk, PDG de Pro4People, a décrit cette synergie et l'enthousiasme de son équipe en déclarant : « Nous sommes ravis de pouvoir faire partie de Star. C'est l'aboutissement de notre travail acharné et de notre investissement dans la croissance de Pro4People au fil des ans. Mieux encore, Star apprécie notre personnel et partage notre vision de la transformation des soins de santé. En travaillant ensemble, nous débloquerons plus d'opportunités et poursuivrons notre mission fondatrice bien plus loin que nous n'aurions jamais pu l'envisager. »

Pour en savoir plus sur Star et ses projets innovants, veuillez consulter www.star.global .

À propos de Star

Star est une entreprise technologique mondiale qui relie les services de stratégie, de conception et d'ingénierie et aide les entreprises à accélérer l'innovation de leurs produits. Ils accompagnent leurs clients à chaque étape de la co-création, de l'idéation et de l'élaboration de concepts au développement complet et à la mise en place des solutions dans les mains et l'esprit des utilisateurs finaux.

Star travaille pour des entreprises de divers secteurs, notamment l'automobile et les transports, la santé et le bien-être, les technologies financières et autres. Parmi leurs clients figurent Lufthansa, Zeiss, Panasonic, BMW, SAIC, NIO, Dolby, EGYM et One Concern.

À propos de Pro4People

Pro4People est une société leader de conseil en logiciels située à Wrocław, en Pologne, spécialisée dans le développement de produits medtech innovants. Ils assistent les clients dans toutes les phases du cycle de développement du logiciel : recherche, développement, maintenance et livraison pour créer des dispositifs médicaux modernes, globaux, conformes et connectés. Leurs produits et technologies comprennent des applications web, des solutions de santé connectées, des systèmes cloud, des plateformes SaMD, des applications mobiles et l'IA.

