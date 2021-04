La société de technologie de la santé Hologram Sciences lance une innovation personnalisée en santé et nutrition soutenue par 100 millions de dollars

Royal DSM soutient l'entreprise dans sa quête visant à perturber le marché de la nutrition en offrant des solutions personnalisées aux consommateurs

BOSTON et NEW YORK, 6 avril 2021 /PRNewswire/ -- Royal DSM, une entreprise mondiale dans les domaines de la nutrition, de la santé et de la vie durable axée sur la science, a annoncé la création d'Hologram Sciences, une entreprise orientée consommateurs qui établira des marques ciblant diverses conditions de santé. En combinant les diagnostics de santé, le coaching numérique et la nutrition personnalisée, les marques d'Hologram Sciences offriront aux consommateurs des solutions plus complètes pour gérer leur santé. Guidée par une mission, l'entreprise réunit les meilleurs talents de la Silicon Valley ayant auparavant travaillé pour Uber, Fitbit et Facebook.

Hologram Sciences bénéficie d'un investissement de 100 millions de dollars de Royal DSM, qui a fait de la nutrition personnalisée un pilier clé de sa stratégie nutritionnelle. L'entreprise est donc en mesure de combiner une gamme de capacités et de ressources pour couvrir l'ensemble de la chaîne de valeur nutritionnelle personnalisée jusqu'au consommateur. Elle offrira aux consommateurs des solutions nutritionnelles personnalisées de pointe, dont l'efficacité a été cliniquement démontrée, pour répondre à divers besoins en matière de santé. À mesure que les solutions seront validées sur le marché, elles seront mises à la disposition des clients de DSM. Hologram Sciences s'efforcera également d'incuber des produits avec des clients et des partenaires de DSM en se basant sur les dernières informations des consommateurs et en tirant parti de son approche souple.

Ian Brady, cofondateur de SoFi, une société de services financiers américaine, sera à la tête d'Hologram Sciences. M. Brady menait une carrière fructueuse dans les finances avant de se lancer dans le domaine de la technologie de la santé après que sa femme a reçu un diagnostic de diabète gestationnel pour la troisième fois. Ne trouvant aucun service de nutrition personnalisé lors de ses recherches pour sa femme et d'autres, il a décidé d'en créer un.

« Je suis heureux d'accroître la disponibilité de services nutritionnels personnalisés pour éviter à d'autres personnes de passer par les difficultés que ma famille a connues, a-t-il déclaré. Grâce à une équipe très dynamique spécialisée en technologie, en marketing de marque et en innovation dans le secteur de la nutrition et au pouvoir scientifique de DSM, nous pouvons révéler que notre première solution sera un concept d'immunité rapide pour répondre aux préoccupations pressantes actuelles relatives à la pandémie de COVID-19. »

En plus de proposer des suppléments alimentaires et des diagnostics, la plateforme numérique exclusive de l'entreprise offrira aux consommateurs une expérience personnalisée, y compris l'accès à des diététiciens professionnels. Ils seront alors plus en mesure de comprendre comment leur mode de vie, leur alimentation et d'autres facteurs impactent leur santé globale et ce qu'ils peuvent changer pour l'améliorer.

« Nous sommes ravis de financer une plateforme puissante basée sur les données qui est fusionnée avec les capacités et les ressources de DSM, a indiqué Dimitri de Vreeze, co-PDG de DSM. Avec l'aide d'experts clés – notamment des nutritionnistes, des diététiciens, des scientifiques et des conseillers – Hologram Sciences portera la nutrition personnalisée à un nouveau niveau pour les consommateurs et les clients de DSM. »

L'une des valeurs fondamentales d'Hologram Sciences réside dans la priorité accordée au bien-être et à la nutrition. De plus, les leaders de l'entreprise ont érigé un système de valeurs fondé sur l'intégrité, la responsabilisation et l'inclusion.

« Nous voulons apporter des changements qui répondent à notre mission sur le marché du bien-être en recrutant une équipe passionnée », a déclaré Jess Graham, directrice du marketing chez Hologram Sciences, auparavant directrice mondiale du marketing des produits de consommation pour Instagram. « Notre but est de créer un monde où les produits Hologram Sciences sont les plus aptes à aider les gens à vivre en meilleure santé. »

L'équipe d'Hologram Sciences s'agrandit rapidement en vue de rassembler des personnes ayant une passion en ce qui a trait à utiliser des sciences et des technologies avant-gardistes pour réinventer l'avenir de la nutrition. Mme Graham et M. Brady seront accompagnés par une équipe de direction internationale expérimentée, entrepreneuriale, notamment :

Nate Matusheski, directeur scientifique

Thomas McMennemin, directeur des produits

Laura Artigas, directrice commerciale

À propos d'Hologram Sciences, Inc.

Hologram Sciences est une start-up nouvellement créée en phase de prélancement rapide orientée consommateurs soutenue par un investissement de 100 millions de dollars de Royal DSM. L'entreprise établit et propose rapidement de nouvelles marques sur le marché pour aider les gens à améliorer leur santé et à se sentir mieux en réinventant l'avenir de la nutrition. Elle associe les données scientifiques éprouvées, les technologies novatrices, et l'adoption d'habitudes afin de créer des solutions réellement personnalisées qui favorisent des relations durables avec les consommateurs. Son équipe dévouée tient à aider les gens à surmonter les obstacles pour qu'ils aillent de mieux en mieux chaque jour. L'entreprise repose sur la transparence et les données scientifiques cliniquement prouvées et est déterminée à mettre au point des produits, ainsi qu'une organisation, entièrement inclusifs et équitables. Pour plus d'informations, consultez www.hologramsciences.com

