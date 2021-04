Lekárska technologická spoločnosť Hologram Sciences uvádza na trh personalizovanú inováciu v oblasti zdravia a výživy s finančnou podporou vo výške 100 miliónov USD

Hologram sa za podpory Royal DSM pokúša o narušenie trhu s výživou ponúknutím individuálnych riešení orientovaných na spotrebiteľov

BOSTON a NEW YORK, 7. apríla 2021 /PRNewswire/ -- Spoločnosť Royal DSM, svetová vedecká spoločnosť zameraná na výživu, zdravie a udržateľný život, oznámila uvedenie zákaznícky orientovanej spoločnosti Hologram Sciences, ktorá bude vytvárať značky zamerané na rôzne zdravotné problémy. Spojením zdravotnej diagnostiky, digitálneho koučovania a personalizovanej výživy poskytnú značky Hologram Sciences spotrebiteľom ucelenejšie riešenie pre starostlivosť o zdravie. V tejto spoločnosti s jasným poslaním pôsobia tie najväčšie kapacity zo Silicon Valley, rovnako ako bývalí pracovníci spoločností Uber, Fitbit a Facebook.

Vo svojej nutričnej stratégii ustanovila Royal DMS personalizovanú výživu svojím základným pilierom a podporila Hologram Sciences investíciou vo výške 100 miliónov dolárov, čo spoločnosti umožňuje kombinovať celý rad možností a zdrojov tak, aby pokryla individuálny výživový hodnotový reťazec v celej jeho šírke. Hologram Sciences poskytne najmodernejšie zákaznícky orientované riešenia personalizovanej výživy, u ktorých bolo klinicky preukázané, že riešia rad potrieb v oblasti zdravia spotrebiteľov. Keď budú riešenia overené, budú k dispozícii zákazníkom DSM. Spoločnosť Hologram Sciences bude pracovať aj na inkubácii produktov so zákazníkmi a partnermi DSM na základe najnovších zákazníckych postrehov a využije ich agilný prístupu.

Ian Brady, spoluzakladateľ americkej finančnej spoločnosti Sofia, povedie Hologram Sciences. Brady prešiel z úspešnej kariéry v oblasti financií do oblasti lekárskych technológií po tom, čo bola jeho žena tretíkrát diagnostikovaná gestačným diabetom. Vo svojom hľadaní personalizovaných výživových služieb pre svoju ženu a všetkých, ktorí ich vyžadujú, neuspel, a preto sa rozhodol takúto službu vytvoriť sám.

"Som nadšený že môžem rozširovať dostupnosť personalizovanej výživy, a zabezpečovať tak, aby nikto iný nemusel čeliť rovnakým problémom, ktorým čelila má rodina," vyhlásil Brady. "Vďaka vysoko dynamickému tímu, ktorý kombinuje odborné znalosti v oblasti technológií, marketingu značky a inovácií v oblasti výživy a vďaka vedeckej sile DSM môžeme odhaliť, že naším prvým riešením bude koncept rýchlej imunity, ktorý má prispieť k riešeniu súčasného akútneho problému prebiehajúcej pandémie COVID-19. "

Patentovaná digitálna platforma spoločnosti poskytne spotrebiteľom spolu s doplnkami stravy a diagnostikou personalizované skúsenosti vrátane prístupu k registrovaným dietológom, čo im umožní lepšie pochopiť, ako ich životný štýl, stravovanie a ďalšie faktory ovplyvňujú celkové zdravie a čo môžu urobiť pre to, aby žili zdravšie životy.

"Sme nadšení, že môžeme financovať výkonnú platformu riadenú dátami a zlúčenú s produktovými zdrojmi a schopnosťami DSM," vyhlásil Dimitri de Vreeze, výkonný spoluriaditeľ spoločnosti DSM. "S pomocou kľúčových odborníkov - vrátane odborníkov na výživu, dietológov, vedcov a poradcov - sa Hologram Sciences dostane na novú úroveň personalizovanej výživy pre spotrebiteľov a zákazníkov DSM. "

Zameranie na zdravotný životný štýl a výživu je jadrom hodnotového rebríčka Hologram Sciences, ktorý je vybudovaný na integrite, zodpovednosti a inkluzivite.

"Chceme na trh v oblasti zdravého životného štýlu priniesť zmenu, ktorá bude zodpovedať nášmu poslaniu, a to najímaním zapálených pracovníkov," uviedol marketingový riaditeľ Hologram Sciences Jess Graham, ktorý predtým pracoval ako globálny vedúci marketingu spotrebiteľských produktov pre Instagram. "Chceme vytvoriť svet, v ktorom sú produkty Hologram Sciences tou najlepšou pomocou pre ľudí, ktorí sa snažia žiť zdravší život. "

Spoločnosť Hologram Sciences rýchlo rozširuje svoj tím, aby spojila ľudí, ktorí sú zapálení do využívania prelomových technológií a objavov, do pretvárania budúcnosti trhu s nutričnými riešeniami. Ku Grahamovi a Bradymu sa pripojí skúsený, podnikavý a globálny výkonný tím, ktorého členmi sú:

Nate Matusheski , Ph.D., vedecký riaditeľ

, Ph.D., vedecký riaditeľ Thomas McMennemin, produktový riaditeľ

Laura Artigas , obchodná riaditeľka

O spoločnosti Hologram Sciences, Inc.

Hologram Sciences je novo vytvorený dynamický start-up zameraný na spotrebiteľov, ktorý sa v súčasnosti nachádza vo fáze pred uvedením na trh. Spoločnosť bola podporená 100 miliónovou (USD) investíciou od Royal DSM. Rýchlo vyvíjame a dodávame nové značky na trh, aby sme pomohli ľuďom žiť zdravšie a cítiť sa lepšie a pretvárame budúcnosť výživy - spájame osvedčené vedecké poznatky, priekopnícke technológie a znalosti v budovaní návykov, a vytvárame tak skutočne personalizované riešenia, ktoré zabezpečia trvajúce vzťahy so spotrebiteľmi. Usilujeme sa o to, aby sme ľuďom pomáhali prekonávať prekážky, ktoré im každý deň bránia v tom, aby sa cítili lepšie; zakladáme si na transparentnosti a preukázanej klinickej vede a sme odhodlaní vytvárať plne inkluzívne a spravodlivé produkty a organizáciu. Viac informácií nájdete na adrese www.hologramsciences.com.

Related Links

http://www.hologramsciences.com



SOURCE Hologram Sciences, Inc.