La société mère de VAPORESSO, SMOORE International, figure dans le classement Forbes 2021 Global 2000

Le classement Forbes Global 2000, qui donne un aperçu du monde des affaires, mesure les entreprises à l'aide de quatre paramètres à pondération égale : les actifs, la valeur marchande, les ventes et les bénéfices. La présence de SMOORE International sur la liste donne de la crédibilité à la fois à l'entreprise et à l'industrie émergente du vapotage. Cette reconnaissance est la conséquence des performances enregistrées par l'entreprise tout au long de l'année 2020 et de l'augmentation de sa part de marché, qui est passée de 16,5 % en 2019 à 18,9 %.

En tant que première société axée sur le vapotage à entrer en bourse, l'introduction de SMOORE dans ce classement confirme la légitimité de l'ensemble du secteur, qui connaît une croissance rapide et constitue une meilleure alternative aux cigarettes, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) prévu de 28,1 % entre 2021 et 2028. Poussée par la volonté d'innover, l'entreprise compte plus de 1 000 brevets technologiques et emploie plus de personnes dans la R&D que dans les ventes. Elle est à la tête du secteur du vapotage depuis 2009. Ces innovations de pointe sont ensuite transformées en produits commercialisables par les sous-marques de Smoore, notamment Vaporesso, FEELM Lab et CCELL, pour être distribuées dans le monde entier. En outre, SMOORE fait une promotion proactive de la technologie d'atomisation auprès d'autres industries dans le monde.

En tant que marque publique fonctionnant sous l'égide de Smoore, VAPORESSO s'est engagée à aider son vaste réseau de partenaires internationaux à l'étranger et, animée par un sens aigu de la responsabilité sociale, a lancé une série de campagnes visant à aider les personnes les plus touchées. Organisées sous les auspices de VAPORESSO Care, ces campagnes ont aidé les communautés touchées en Indonésie, où VAPORESSO a fait don de plus de 70 millions de rupiahs, et en France, où VAPORESSO a collaboré avec des partenaires locaux pour distribuer de la nourriture aux personnes dans le besoin à Noël.

Avec le soutien de sa société mère, le géant de la recherche et du développement SMOORE International, Vaporesso a établi de nouvelles normes et stimulé l'innovation dans ce secteur émergent, et ce n'est pas fini.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1555892/image_1.jpg

SOURCE VAPORESSO