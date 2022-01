La société pharmaceutique suisse - IDEOGEN reprend le programme d'accès spécial pour BELEODAQ® (belinostat)

HURDEN, Suisse, 22 janvier 2022 /PRNewswire/ -- IDEOGEN GROUP, division Managed Access, prend en charge le programme d'accès spécial pour BELEODAQ® (belinostat) en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Russie et dans la CEI.

BELEODAQ® est un médicament délivré sur ordonnance utilisé pour traiter les patients atteints d'une forme rare de cancer du sang appelée lymphome T périphérique qui a rechuté ou qui ne répond pas à un traitement antérieur. Les lymphomes T périphériques regroupent un ensemble de lymphomes non hodgkiniens (LNH) rares et agressifs, un trouble lymphoprolifératif malin. Les lymphomes T périphériques représentent environ 10 à 15 % de tous les cas de LNH.

BELEODAQ® (belinostat) est le seul inhibiteur de l'histone désacétylase (« inhibiteur d'HDAC ») au monde utilisé dans le traitement du lymphome T périphérique réfractaire/récidivant. Le produit a reçu une autorisation accélérée de la part de la Food and Drug Administration (« FDA ») américaine en raison des besoins médicaux non satisfaits de cette maladie rare.

Murat Göker, directeur commercial chez Ideogen Group, a déclaré : « Notre modus operandi consiste à répondre aux besoins médicaux non satisfaits des patients très rapidement. En tant que partenaire de confiance, nous assurons l'accès aux patients du monde entier touchés par des maladies aux besoins insatisfaits. Nos programmes d'accès spécial permettent aux médecins d'accéder à des médicaments comme BELEODAQ® (belinostat) dans des circonstances particulières pour différents patients, lorsque des options thérapeutiques alternatives sont nécessaires.

« Nous avons le privilège d'être le partenaire exclusif qui représente BELEODAQ® pour une disponibilité immédiate dans de nombreux territoires*. En raison du caractère urgent de la maladie chez les patients atteints de lymphome T périphérique réfractaire/récidivant, BELEODAQ® est stocké dans l'UE et peut être livré à tout pharmacien ou médecin en Europe continentale avec un déploiement rapide », déclare Mehmet Göker, responsable des opérations.

Les professionnels de la santé peuvent obtenir des détails sur le programme d'accès spécial BELEODAQ® en appelant un représentant d'Ideogen au +800 22 44 77 00 ou en envoyant un courriel à [email protected] .

À propos d'IDEOGEN : Nous nous concentrons sur la commercialisation de médicaments spécialisés dans le cadre d'une dynamique de soins de santé difficile et en constante évolution. Disposant de l'infrastructure opérationnelle et du savoir-faire nécessaires pour gérer les activités allant des médicaments sans licence aux médicaments sous licence, Ideogen entretient un réseau solide de professionnels et de soignants, et entretient des alliances médicales solides au profit des patients.

Notre portefeuille est axé sur les médicaments qui requièrent une expertise pour répondre à des exigences difficiles en matière de réglementation, d'accès au marché, de qualité, de vérification de la conformité et d'exécution pour des segments de maladies spécialisés. De la demande initiale à la livraison dans les délais, nous sommes joignables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 dans le monde entier.

Pour plus d'informations, consultez également le site www.ideogen.com

*Couverture exclusive des territoires : Albanie, Algérie, Arménie, Autriche, Bahreïn, Belgique, Bosnie, Bulgarie, Croatie, Chypre, République tchèque, Danemark, Djibouti, Égypte, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Allemagne, Grèce, Hongrie, Islande, Iran, Irak, Irlande, Israël, Italie, Jordanie, Kazakhstan, Kirghizstan, Koweït, Lettonie, Liban, Libye, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Macédoine, Malte, Moldavie, Monaco, Monténégro, Maroc, Pays-Bas, Norvège, Oman, Palestine, Pologne, Portugal, Qatar, Roumanie, Russie, Arabie saoudite, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Espagne, Suède, Suisse, Syrie, Turquie, Tunisie, Ukraine, Royaume-Uni, Ouzbékistan, EAU et Yémen

Pour les relations avec les médias, veuillez contacter : [email protected] ; [email protected] ; téléphone : +41 43 311 5252

