La solution AutoIdent d'IDnow sera bientôt utilisable selon la société allemande TKG

L'Agence fédérale des réseaux confirme le lancement de la solution AutoIdent d'IDnow comme méthode d'identification officielle

MUNICH, 22 octobre 2021 /PRNewswire/ -- La solution AutoIdent d'IDnow, spécialiste de la vérification d'identité par plateforme en tant que service, est répertoriée par l'Agence fédérale allemande des réseaux comme méthode d'identification officiellement reconnue. Après VideoIdent, la méthode automatisée de vérification d'identité soutenue par l'IA, a donc désormais également reçu la preuve officielle qu'elle répond aux exigences applicables de l'eDIAS, du VGV et du VDV.

Suite aux modifications à venir de la loi allemande sur les télécommunications (TKG), cela signifie qu'IDnow peut également fournir aux fournisseurs de services de télécommunications un processus d'identification automatisé.

La confirmation officielle signifie que l'AutoIdent (tel que défini dans l'article 24 (1) litera d) de l'eIDAS) apporte avec lui la détermination d'une sécurité équivalente, en termes de fiabilité, par rapport à des vérifications en personne. Ainsi, le groupe IDnow est le seul fournisseur allemand à disposer d'un total de six procédures d'identification confirmées par l'Agence fédérale des réseaux.

« La confirmation par l'Agence fédérale des réseaux que notre solution basée sur l'IA, AutoIdent, est conforme aux réglementations applicables peut constituer une avancée pour de nombreuses entreprises, notamment pour l'avenir de la numérisation en Allemagne », déclaré Armin Bauer, directeur général de la technologie et cofondateur d'IDnow. « Les procédures d'identification automatisées garantissent des processus transparents sans perturbation des réseaux et augmentent la rentabilité. En modernisant les lois qui autorisent ces procédures, de nombreux cas pourront être simplifiés et modernisés à l'avenir. »

Il s'agit d'une étape importante, notamment en raison de la modification de la loi sur les télécommunications (TKG) en décembre. La modernisation de la TKG pour mettre en œuvre le Code européen des communications électroniques (directive européenne 2018/1972) met en œuvre des ajustements dans les domaines de l'expansion de l'infrastructure numérique, de la protection des consommateurs et de la sécurité publique.

En outre, il s'agit d'une innovation en matière de vérification de l'identité. Jusqu'à présent, seules les méthodes impliquant une interaction humaine, telles que les procédures d'identification postale ou vidéo, étaient autorisées. Le nouvel amendement de la TKG, §171 (2), inclut désormais également les procédures qui ont été accréditées par l'Agence fédérale des réseaux par le biais d'un organisme d'évaluation de la conformité. Un projet de nouvelle ordonnance de l'Agence fédérale des réseaux sur les procédures d'identification selon le §172 (2) phrase 3 de la TKG publiée le 13 octobre 2021, complète cette innovation en incluant clairement l'identification vidéo automatique comme procédure d'identification possible dans le cadre des exigences réglementées dans l'ordonnance. Pour les fournisseurs de télécommunications, cela apporte de grands avantages, car ils peuvent également utiliser des solutions confirmées basées sur l'IA. Celles-ci permettent un processus d'intégration fluide, qui peut être effectué sans interruption. Cela permet non seulement d'obtenir un taux de conversion nettement plus élevé, mais aussi de réduire les coûts grâce à un processus automatisé.

À propos d'IDnow

IDnow est une plateforme de vérification d'identité leader en Europe dont la vision est de faire du monde connecté un endroit plus sûr. La plateforme IDnow fournit un large portefeuille de solutions de vérification d'identité, allant de systèmes automatisé aux systèmes nécessitant une assistance humaine, du purement en ligne au point de vente, chacune d'entre elles étant optimisée pour les taux de conversion des utilisateurs et la sécurité.

La société dispose de bureaux en Allemagne, au Royaume-Uni et en France et est soutenue par des investisseurs institutionnels de renom, dont Corsair Capital et Seventure Partners. Son portefeuille de plus de 800 clients internationaux couvre un large éventail de secteurs et comprend des acteurs internationaux de premier plan tels que Western Union, UBS, Commerzbank, Sixt et Munich Re, ainsi que des champions du numérique comme N26, Solarisbank, wefox et Tier mobility.

Contact pour les médias d'IDnow :

Christina Schwinning

[email protected]

+49 89 41324 6054

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1342896/IDnow_Logo.jpg

Related Links

http://www.idnow.eu/



SOURCE IDnow GmbH