Mixpanel donne aux utilisateurs de Google Cloud les moyens de commencer encore plus facilement l'analyse de leurs produits

SAN FRANCISCO, 10 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Mixpanel , le principal innovateur en analyse de produits, a annoncé aujourd'hui que sa solution est maintenant disponible sur Google Cloud Marketplace . L'élargissement de ce partenariat permet aux clients de Google Cloud de commencer l'analyse de leurs produits encore plus facilement avec Mixpanel.

La solution efficace et conviviale d'analyse de produits de Mixpanel montre aux équipes de produits ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas avec leurs produits, améliore l'accès aux données au sein de ces équipes et les aide à établir l'ordre de priorité de leurs feuilles de route et à créer des produits primés.

« Chez Mixpanel, tout ce que nous faisons vise à aider les équipes de produits à en faire plus, plus rapidement, a déclaré Scott Singerman, vice-président des partenariats mondiaux chez Mixpanel. Notre solution d'analyse de produits offerte sur Google Cloud Marketplace renforce cet objectif en facilitant la tâche des équipes de produits qui utilisent Google Cloud pour commencer à utiliser Mixpanel. »

La disponibilité de Mixpanel sur Google Cloud Marketplace permet aux équipes de produits de tirer parti de leurs relations existantes avec Google Cloud et de ne pas perdre de temps à obtenir la certification de Mixpanel en tant que nouveau fournisseur. De plus, les transactions et modalités normalisées sur le marché procurent une tranquillité d'esprit et nécessitent une moins grande participation des équipes juridiques et contractuelles, ce qui permet aux équipes de produits de déployer Mixpanel plus rapidement.

Mixpanel s'ajoute à de nombreuses autres solutions de premier ordre offertes gratuitement sur Google Cloud Marketplace, notamment Fivetran, OneSignal et Airship. Les entreprises peuvent maintenant créer des piles de produits personnalisés en fonction de leurs besoins.

« Les technologies qui aident les équipes de produits à mettre au point et fournir des solutions appuyées par des informations basées sur les données sont essentielles pour optimiser l'expérience globale du client, a déclaré Dai Vu, directeur général de Marketplace et des programmes ISV GTM, Google Cloud. L'intégration de la solution d'analyse de produits de Mixpanel à Google Cloud Marketplace permet aux clients de déployer, gérer et faire évoluer encore plus facilement Mixpanel au sein de l'infrastructure mondiale de confiance de Google Cloud. »

Pour en savoir plus et pour commencer l'utilisation, visitez Mixpanel sur Google Cloud Marketplace .

À propos de Mixpanel

Mixpanel aide les entreprises à mesurer ce qui compte, à prendre des décisions rapidement et à se servir des données pour créer de meilleurs produits numériques. Sa solution efficace d'analyse de produits en libre-service permet aux équipes de facilement analyser comment et pourquoi les gens s'engagent, convertissent et conservent leurs produits, en temps réel et sur tous les appareils, afin d'améliorer leur expérience utilisateur. Basée à San Francisco, Mixpanel a une expérience et une culture d'entreprise primées, avec des bureaux à New York, Seattle, Londres, Barcelone et Singapour. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site : www.mixpanel.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/722004/Mixpanel_Inc_Logo.jpg

SOURCE Mixpanel, Inc.