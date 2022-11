Solução de análise de produtos do Mixpanel agora está disponível no Google Cloud Marketplace

O Mixpanel possibilita que os usuários do Google Cloud iniciem a análise de produtos

SÃO FRANCISCO, 10 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Mixpanel, principal inovador de análise de produtos, anunciou hoje que agora está disponível no Google Cloud Marketplace. Essa parceria expandida torna ainda mais fácil para os clientes do Google Cloud começarem a usar o Mixpanel.

A solução de análise de produtos poderosa e fácil de usar do Mixpanel mostra às equipes de produtos o que está ou não funcionando em seus produtos, torna os dados mais acessíveis em todas as suas equipes e os ajuda a priorizar seus roteiros e a construir produtos vencedores.

"Tudo o que fazemos no Mixpanel é com o objetivo de ajudar as equipes de produtos a fazer mais e avançar mais rapidamente", disse Scott Singerman, vice-presidente de parcerias globais da Mixpanel. "A disponibilização da solução de análise de produtos no Google Cloud Marketplace reforça esse foco, tornando ainda mais fácil para as equipes de produtos que usam o Google Cloud começarem com o Mixpanel."

Ter o Mixpanel disponível no Google Cloud Marketplace permite que as equipes de produtos aproveitem os relacionamentos de fornecedores existentes com o Google Cloud e não percam tempo com a certificação do Mixpanel como um novo fornecedor. Além disso, as transações e os termos padronizados do mercado oferecem tranquilidade e exigem menos envolvimento das equipes jurídicas e de contratação, o que ajuda as equipes de produtos a implementar o Mixpanel mais rapidamente.

O Mixpanel se junta a várias outras soluções de cortesia disponíveis no Google Cloud Marketplace, incluindo Fivetran, OneSignal e Airship. As empresas agora podem criar pilhas de produtos personalizados para atender às suas necessidades.

"As tecnologias que ajudam as equipes de produtos a desenvolver e oferecer soluções com insights baseados em dados são fundamentais para otimizar a experiência geral do cliente", disse Dai Vu, diretor geral de programas de mercado e GTM da ISV, Google Cloud. "Ao trazer sua solução de análise de produtos para o Google Cloud Marketplace, a Mixpanel está tornando ainda mais fácil para os clientes do Google Cloud implementarem, gerenciarem e escalarem o Mixpanel na infraestrutura global e confiável do Google Cloud."

Para mais informações e para começar, acesse Mixpanel no Google Cloud Marketplace.

O Mixpanel ajuda as empresas a medir o que importa, tomar decisões rapidamente e a criar produtos digitais aprimorados por meio de dados. Com sua poderosa solução de análise de produtos de autoatendimento, as equipes podem analisar facilmente como e por que as pessoas se engajam, convertem e retêm — em tempo real, em todos os dispositivos — para aprimorar a experiência do usuário. Com sede em São Francisco, a Mixpanel tem uma experiência e cultura de funcionários premiadas, com escritórios em Nova York, Seattle, Austin, Londres, Barcelona e Singapura. Para mais informações, acesse: www.mixpanel.com.

