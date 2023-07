La solution de gestion de la fraude HyperSense maintenant disponible sur Google Cloud

BENGALURU, Inde, 19 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Subex, un leader de confiance dans la gestion de la fraude depuis près de trois décennies, est ravi d'annoncer la disponibilité générale de sa solution de gestion de la fraude sur Google Cloud. Cette collaboration combine la vaste expertise de Subex en matière de gestion de la fraude avec l'évolutivité, la fiabilité, la sécurité, les analyses avancées et l'écosystème de partenaires robuste de Google Cloud. Cette coentreprise améliorera la prévention de la fraude dans l'industrie des télécommunications.

Les entreprises de télécommunications à la recherche d'une plateforme dans le cloud complète et avancée peuvent maintenant tirer parti de Subex Fraud Management sur Google Cloud pour améliorer considérablement leurs capacités de détection et de prévention de la fraude. Grâce à l'évolutivité de Google Cloud, les systèmes de gestion de la fraude peuvent gérer des volumes toujours croissants de données et de transactions, s'adapter aux tendances dynamiques de la fraude et adapter de manière fluide les ressources au besoin. En outre, les caractéristiques de sécurité robustes fournies par Google Cloud, y compris le cryptage et la gestion de l'identité, assurent la protection des données sensibles des clients et l'intégrité du système de gestion de la fraude. Les entreprises de télécommunications peuvent avoir confiance dans l'environnement sécurisé offert par Google Cloud pour protéger leurs opérations et leurs clients contre les activités frauduleuses.

Les capacités d'analyse avancées de Google Cloud, telles que BigQuery et PubSub, permettent aux systèmes de gestion de la fraude d'analyser efficacement de vastes quantités de données en temps quasi réel. Cela permet de détecter et d'identifier avec précision les activités frauduleuses potentielles. En tirant parti de ces capacités, les systèmes de gestion de la fraude améliorent leur efficacité dans la détection et la prévention de la fraude, assurant ainsi la sécurité des entreprises et des clients.

En outre, les entreprises peuvent débloquer des avantages importants en matière de coût total de propriété (TCO) en utilisant Google Kubernetes Engine (GKE) sur Google Cloud. Cela permet une allocation efficace des ressources, une mise à l'échelle automatisée et une gestion simplifiée, ce qui se traduit par des économies de coûts, une productivité améliorée et un déploiement accéléré des applications. En tirant parti de GKE, les entreprises peuvent optimiser leurs coûts opérationnels, rationaliser leurs opérations et améliorer leur efficacité dans la gestion de leurs applications sur Google Cloud.

En résumé, la collaboration entre Subex et Google Cloud offre aux entreprises de télécommunications une puissante combinaison de technologie de pointe et d'expertise en gestion de la fraude. Les entreprises de télécommunications peuvent tirer parti des fonctions d'évolutivité, de sécurité, d'analyse avancée et d'optimisation des coûts de Google Cloud pour améliorer leurs efforts de prévention de la fraude, protéger les opérations et stimuler l'innovation dans l'industrie des télécommunications.

À propos de Subex

Subex est un pionnier de la confiance numérique pour les entreprises du monde entier.

Fondée en 1994, Subex aide ses clients à optimiser leurs revenus et leur rentabilité. Disposant d'un héritage qui lui a permis de se positionner sur le marché grâce à des solutions de classe mondiale pour l'optimisation et l'analyse des activités, Subex donne aujourd'hui l'exemple en permettant une confiance numérique globale dans les écosystèmes commerciaux de ses clients. En se concentrant sur l'atténuation des risques, la sécurité, la prévisibilité et l'intelligence, Subex aide les entreprises à adopter des changements perturbateurs et à réussir en toute confiance à créer un monde numérique sécurisé pour leurs clients.

Grâce à HyperSense, une plateforme d'orchestration de bout en bout alimentée par l'intelligence artificielle (IA), Subex permet aux fournisseurs de services de communication et aux entreprises clientes de prendre plus rapidement de meilleures décisions en exploitant l'IA dans toute la chaîne de valeur des données. La solution permet aux utilisateurs qui n'ont pas de connaissances en codage d'agréger facilement des données provenant de sources différentes, de transformer les données en informations en construisant, interprétant et ajustant des modèles d'intelligence artificielle, et de partager sans effort leurs conclusions à travers l'organisation, le tout sur une plateforme sans code.

Subex propose également des services évolutifs de gestion et de conseil aux entreprises. Subex compte plus de 300 établissements dans plus de 90 pays. Pour plus d'informations, consultez le site www.subex.com .

