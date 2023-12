La solution de Tianlong facilite la prévention et le contrôle des maladies du bétail

XI'AN, Chine, 15 décembre 2023 /PRNewswire/ -- Une annonce a récemment été faite selon laquelle Tianlong Technology répond aux exigences des bonnes pratiques de fabrication chinoises en matière de médicaments vétérinaires. Cette approbation confirme l'accent mis par Tianlong sur les flux de travail normalisés dans le développement de produits pour animaux.

Tianlong Solution for Livestock Disease Detection

Au cours des 26 dernières années, Tianlong Technology s'est engagée à fournir des solutions globales pour les diagnostics moléculaires et les tests génétiques. Dans le domaine de l'élevage, Tianlong fournit des solutions pionnières de détection des maladies, comprenant une variété d'instruments et de réactifs adaptés qui permettent une détection rapide et fiable de la peste porcine, de la peste porcine africaine, du syndrome reproducteur et respiratoire porcin, de la diarrhée virale porcine, de la fièvre aphteuse et de la grippe aviaire, entre autres.

La solution de détection des maladies du bétail de Tianlong comprend une gamme d'instruments, notamment l'extracteur d'acide nucléique GeneRotex 96, l'extracteur d'acide nucléique Libex, le système PCR en temps réel Gentier 96E/96R et le système PCR en temps réel portable Gentier Mini Series. Ces instruments présentent des performances exceptionnelles en matière de détection des acides nucléiques pathogènes, garantissant la possibilité d'obtenir rapidement des résultats précis, stables et fiables, ce qui améliore considérablement l'efficacité de la détection. Le débit multiple permet également de répondre à diverses exigences en matière de quantité de détection.

Outre les instruments, les kits compatibles d'extraction d'acide nucléique et de détection par PCR de Tianlong ont également joué un rôle crucial dans la détection des maladies du bétail dans de nombreux pays. En Asie du Sud-Est, Tianlong s'est associée à de grands groupes agroalimentaires pour détecter les maladies du bétail. Le processus impliquait l'utilisation du kit d'extraction de l'ADN et de l'ARN des virus animaux et du kit de détection de l'acide nucléique du virus de la peste porcine africaine (méthode PCR par fluorescence) de Tianlong. Les deux kits présentent des performances exceptionnelles dans un plus grand nombre de types d'échantillons et une plus grande sensibilité. Lorsqu'ils sont utilisés avec les instruments de Tianlong, ils permettent de détecter de grands volumes d'échantillons et donc d'augmenter le taux de détection des échantillons en basse concentration.

En Chine, les produits de détection de la grippe aviaire de Tianlong ont été utilisés efficacement par les centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC), les organismes de contrôle des épidémies animales et les institutions médicales lors de nombreuses épidémies de grippe aviaire. De plus, le kit de détection de l'acide nucléique du virus de la grippe aviaire H7N9 de Tianlong (méthode PCR par fluorescence), qui permet de détecter à la fois l'IAFP et l'IAHP, a attiré l'attention d'un laboratoire d'analyse des maladies animales aux Philippines en raison de ses performances exceptionnelles.

Soucieuse de respecter des normes de qualité strictes, Tianlong a mis en place un système complet de gestioncontrôle de la qualité. Certifiée ISO 13485 et ISO 9001 et disposant d'une gamme de produits BPF normalisés pour les médicaments vétérinaires, l'entreprise met l'accent sur la normalisation des flux de travail afin de garantir la production de produits de qualité supérieure.

À l'heure actuelle, les produits de Tianlong ont été largement utilisés dans plus de 100 pays et régions du monde, apportant une aide robuste dans la prévention et le contrôle des épidémies liées à l'élevage. À l'avenir, Tianlong s'efforcera continuellement de s'engager dans la recherche et le développement pour apporter son expertise scientifique et technologique.

À propos de Tianlong

Tianlong est une entreprise innovante de haute technologie spécialisée dans les produits de diagnostic moléculaire en Chine. Depuis sa fondation en 1997, Tianlong se consacre à la fourniture de solutions de laboratoire de PCR intégrées pour les professionnels du monde entier. Nous offrons une vaste gamme de produits, allant des appareils aux réactifs, en passant par des extracteurs d'acide nucléique, des systèmes de PCR en temps réel, des systèmes de diagnostic moléculaire tout-en-un, des systèmes de traitement des échantillons, des systèmes de manipulation des liquides et 300 types de réactifs compatibles. Certifiés NMPA, CE et FDA, nos produits ont été exportés dans plus de 100 pays et régions du monde et ont grandement contribué à la prévention et au contrôle d'épidémies telles que la COVID-19, le SRAS, la grippe aviaire, Ébola, Zika et la peste porcine africaine.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site web officiel de Tianlong et ses pages LinkedIn, Facebook et Twitter.

Les demandes d'informations sur les produits ou sur l'entreprise peuvent être adressées à [email protected].

